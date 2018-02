Se llama Mohammed El Naggar, nació en Emiratos Árabes Unidos, trabajó en la embajada de Argentina en Dubái y probablemente se ha convertido en el mejor amigo de Diego Maradona en dicho país. Como se sabe, el ‘Diego’ ahora entrena a Al Fujairah y para comunicarse con muchos de jugadores necesita de un traductor que lo ayude. Por ello, el ex jugador contrató a Naggar para lo que lo ayude en el equipo. Sin embargo, las declaraciones de este personaje sobre su relación con el ‘Pelusa’ se han convertido en viral en Facebook en Argentina.



Como se sabe, pese a la popularidad que tiene, el ‘Diego’ se ha caracterizado por ser un tipo bien simple, que ayuda a la gente y también hace una que otra ‘payasada’ frente a sus amigos. Por ejemplo, y tal como cuenta El Naggar en el diario ‘Popular’ en Argentina, Diego es de aparecer solo con una toalla en los vestidores del equipo, a lo que el emirato le responde con un “tapate, Diego. Y Maradona, fiel a su costumbre, le responde con un “¿acaso nunca has visto a un hombre en bolas?”. Todo es broma, tal como se cuenta en Facebook también.



Tal como narra El Naggar, Maradona parece un árabe más. “Acá nos sorprende a diario. Una vez lo invitaron a comer y cuando llegó, lo primero que hizo fue sentarse en el suelo y empezar a comer la cabeza de un chivo. Acá es una comida típica de los árabes, pero al resto le da asco. Diego no tuvo problemas, se comió hasta los sesos”, relató su amigo al medio argentino.



Por último, como sucede en cada parte del mundo, El Naggar contó cómo es el día a día de Maradona en Emiratos Arabes: "No hay un lugar donde no lo reconozcan, pero siempre con respeto, nunca nadie se le tira encima. A Diego se lo respeta como un jeque. Mis amigos, los que trabajan para los jeques, me dicen que yo me muevo con él como ellos con los jeques. Para nosotros Maradona es eso". La noticia ha rebotado en todo el mundo, así como también en Facebook como puede verse en algunas publicaciones.