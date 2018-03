Una noticia que ha generado pánico en Argentina. Los menores de edad de los clubes no parecen estar libres de redes de corrupción, luego de que este jueves se publicara la información de que un ex jugador de menores de Independiente captó adolescentes para hacerlos prostituirse con hombres mayores en un departamento privado de Palermo. Tal como publicaron Olé e Infobae, la noticia se ha convertido en tema viral y de preocupación en redes sociales, como Facebook. ¿Y ahora? ¿Esto también pasará en otros clubes del mundo?



El acusado pertenecía a las inferiores del club, precisamente al cuadro ofensivo del plantel de la Cuarta División del 2017 del ‘Rojo’. De acuerdo a la versión de los juveniles, el involucrado aprovechaba la vulnerabilidad de los jóvenes (muchos del interior del país) para convencerlos de prostituirse y ganar un poco de dinero extra que no tenían en Buenos Aires.



El psicólogo de Independiente fue la persona que captó que había problemas con los menores, para posteriormente comunicarse con otros empleados del club. A primera confesión, una de las promesas del club, que se encuentran entre los 15 y 17 años, reveló quienes habían participado, al punto que los miembros de seguridad cerraron la pensión de la institución.



Por regla y convenio con los padres, los menores tienen permiso para salir de las instalaciones hasta las 8 de la noche. En esas horas, el ex miembro de las inferiores 'Rojo' aprovechaba asegurar 'visitas' en la tarde o después del colegio, de acuerdo a las confesiones de los mismos, en un hecho sin precedentes en el fútbol argentino.



La causa se ha catalogado como corrupción de menores y se busca al principal acusado. Al mismo tiempo, se trata de hablar a la persona relacionada al arbitraje en divisiones menores.