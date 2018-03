Cada hora que transcurre, más se puede saber sobre Ricardo Centurión. El ex compañero de Christian Cueva en Sao Paulo se ha vuelto noticia, luego de que la policía lo detuviera en aparente estadio de ebriedad en el barrio de Lanús. El jugador de Racing Club se negó a pasar el test de alcoholemia y trató de ‘arreglar’ con los miembros de seguridad en un video publicado en las redes sociales, entre las que destaca Facebook.



Según el acta oficial, Centurión cruzó un semáforo en rojo, se negó a hacer el control de alcoholemia, no tenía el comprobante del seguro y profirió insultos y amenazas al agente. Por todo eso, se le retuvo la licencia de conducir y la camioneta BMW, de quien dice que no le pertenece a él, sino a la agencia que lo representa. El jugador de Racing no fue detenido.



El hecho ocurrió a las 8 de la mañana de este lunes, en la intersección de la Ruta Provincial 20 y la calle Castro Barros, donde se encuentra la escuela número 9.



El parte sobre los hechos de Ricardo Centurión. (Foto: Captura en Internet) El parte sobre los hechos de Ricardo Centurión. (Foto: Captura en Internet)

Tras lo sucedido por Ricardo Centurión, en un video que también fue publicado en Facebook, Diego Kravetz, secretario de Seguridad de Lanús, relató lo sucedido y reveló en qué estado se encontraba el futbolista. “Advertimos que un vehículo negro había pasado un semáforo, poniendo en riesgo a un grupo de chicos que se dirigía al colegio y procedimos a interrumpir su marcha inmediatamente”, dijo. “Los inspectores dicen que tenía olor a alcohol", agregó.



Asimismo, el secretario que agregó que el volante no tuvo un comportamiento adecuado. “Se enojó mucho y hubo una discusión con los agentes. Finalmente se fue caminando. Tendrá una sanción importante. Era horario de clases, no se puede dejar pasar esto alegremente. Pasó dos semáforos en rojo en una zona escolar”.



Y añadió: “la acción irresponsable de Centurión podría haber puesto en peligro la vida de los chicos que cruzaban por ese corredor escolar para ir a clases”. Si quieres más noticias de Facebook, te sugerimos seguir este enlace.