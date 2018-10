Más claro, imposible: Arturo Vidal sigue sin encontrar su lugar en el Barcelona y sobre todo, sin encontrar un espacio en el corazón de la afición azulgrana, que este miércoles lo recibió con fuertes pifias cuando ingresó al campo por Arthur , quien, en contra parte, fue despedido con una gran ovación en el duelo ante el Inter de Milán por la Champions League.

Con el juego dominado y la ventaja en el marcador, Valverde decidió poner músculo en el centro del campo metiendo al chileno, pero los hinchas no aprobaron el cambio. No solo porque el centrocampista brasileño había hecho un gran partido, sino porque el 'Rey' ha tenido algunos comportamientos que no han gustado nada en el Barcelona.



De hecho, en el último duelo por Liga ante el Sevilla, el chileno fue sorprendido en un estado de relajo total en el banquillo, prácticamente durmiendo y sin la menor preocupación por salir a calentar como el resto de sus compañeros.



Recordemos que Arturo Vidal volvió a jugar después casi 20 días. Su último duelo había sido ante el Tottenham por la Champions League. Después de aquel partido, donde tuvo pocos minutos, el chileno lanzó un 'reclamo' por redes sociales que no le gustó para nada a Ernesto Valverde, quien lo 'castigó' sin minutos contra Valencia y Sevilla, en los últimos encuentros de La Liga Santander.