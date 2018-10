No da una. La situación de Arturo Vidal en el Barcelona va de mal en peor. A sus ya conocidos fastidios por los poco minutos que tiene en el campo, sus reclamos y reprimendas por parte de Ernesto Valverde, esta vez el chileno sumó un nuevo episodio: fue sorprendido prácticamente durmiendo en el banquillo. Su feo gesto ya es viral en YouTube.

El 'Rey' quedó al descubierto sobre los 77 minutos del duelo entre Barcelona y Sevilla por la Liga Santander, cuando fue captado por las cámaras de televisión en una actitud bastante relajada, sin calentar para, al menos, intentar tener alguna oportunidad de jugar.



Tenemos la idea de solucionar los problemas que tenemos dentro del vestuario. He hablado con él, evidentemente. No comentaré los términos. Es algo que hacemos fuera para que no se monte tanta bola como se ha montado estas semanas", dijo Ernesto Valverde en la previa del duelo frente a los andaluces.

Arturo Vidal ha dejado en claro en las últimas semanas que el poco protagonismo que recibe en el Barcelona no lo hace feliz, y lo ha hecho a través de sus redes sociales, algo que no ha caído nada bien en la interna azulgrana, ni en el comando técnico ni en los hinchas. ¿Cuánto más durará esta situación?