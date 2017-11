Nunca cambiará. Tiene 34 años y no para con sus incidentes extrafutbolísticos. Puede que sea un volante con demasiadas cualidades, pero no sabe qué tiene en la cabeza. Eso queda demostrado luego de un sinnúmero de patadas sobre sus rivales y ahora un escupitajo para provocar al jugador Clayson, minutos antes del segundo tiempo entre Corinthians con Palmeiras, que terminó en triunfo (3-2) para el ‘Timao’ por la fecha 32 del Brasileirao. El video se hizo en viral en YouTube y hasta el momento el ex Juventus no ha dado declaraciones.



¿Qué fue lo que pasó exactamente? “No sé qué pasó por su cabeza ni lo quiero saber. Lo importante es que ganamos”, señaló Clayson luego de ganar con su equipo el clásico paulista. Lo más probable, como puede verse en las estadísticas, es que Felipe Melo trató de intimidar al delantero, puesto que el ‘Timao’ iba ganando 2-1 al término de los primeros 45 minutos.



Lo curioso es que el volante brasileño nunca entró al campo de juego, situación por la que no se entiende por qué se las trajo con el atacante del Corinthians.



Corinthians es el líder en el Brasileirao con 62 unidades, seis más que el Santos, cuadro que se encuentra en la segunda ubicación. Palmeiras en el cuarto puesto con 54 puntos.



