El futuro de Neymar parece estar cada vez más lejos de Al Hilal y, sumado a los rumores de su partida a Inter Miami -por la compra de una casa en Estados Unidos y su excelente relación con Lionel Messi y Luis Suárez- ahora se integra en esta ecuación el Santos, el equipo que lo formó en Brasil. Desde el ‘Peixe’ revelaron que ya tiene fecha estimada de regreso, una noticia que podría causar emoción en los hinchas de la institución. Eso sí, cabe resaltar que su actual contrato con el cuadro árabe termina en el mes de junio de 2025.

Osvaldo Nico, vicepresidente del Consejo de Administración de Santos, brindó declaraciones para el Programa Pânico y reveló estar en conversaciones con el ‘10′ de la Selección de Brasil: “Neymar llega al Santos en junio. Esa es la conversación que estamos teniendo. Todos jugaron con Neymar en el Santos, incluso Love y André marcaron goles. Va para Santos”.

Este rumor no es una noticia reciente porque Marcelo Texeira (presidente de Santos) reveló que en febrero ya existía este acercamiento: “Fue (la conversación) rápida, pero siempre son las más rápidas las que tienen un buen efecto. No, no, es pronto (para firmar un precontrato). Todavía tiene que recuperarse mejor. Para jugar aquí tiene que recuperarse bien. Seguirá con la experiencia allí y luego vendrá”.

Neymar llegó a Al Hilal en el mes de octubre de 2023. (Photo by Atta KENARE / AFP)

En aquella ocasión, Neymar desmintió este acercamiento, sin cortar cualquier vínculo a futuro: “No existe la posibilidad de regresar al Santos el próximo año. Lo que se dice es completamente falso, no hay nada planeado. Tengo un año más de contrato con Al-Hilal. Espero poder hacer una gran temporada. Me perdí esta última. Vamos poco a poco. Queda mucho tiempo por delante. Obviamente Santos es mi equipo favorito, algún día quiero volver, sí, pero no tengo nada planeado en la cabeza”.

Actualmente, Santos integra la segunda división del fútbol de Brasil, pero todo apunta a que conseguirá el ascenso al Brasileirao ya que se ubica en la primera posición a falta de cuatro fechas. El principal inconveniente para esta operación podría ser su salario ya que llegaría como uno de los jugadores mejor pagados, teniendo en cuenta su trayectoria profesional.

El regreso de Neymar a las canchas

Neymar fue contratado por Al Hilal en el mes de agosto de 2023, por un valor de los 80 millones de euros. El brasileño llegó procedente de PSG, pero sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la pierna izquierda. Este hecho se dio en el partido de la selección brasileña el 17 de octubre de 2023 contra Uruguay. ‘Ney’ regresó al campo en un emocionante encuentro de la Liga de Campeones asiática, donde su equipo se impuso por 5-4. Apenas un minuto después de su retorno, ‘Ney’ tuvo la oportunidad de anotar; generó la jugada y disparó con su pierna izquierda, pero su tiro fue desviado por el portero.

A pesar de que se encontraba motivado para volver a “mojar”, su equipo se comprometió más tras la expulsión de Al Bulaihi al 82′. Esto obligó al brasileño a defender más que a proponer juego, donde se le vio muy bien, evidenciando las ganas de regresar e iniciar las jugadas de ataque. Es relevante señalar que el exjugador del Barça solo podrá competir en la Champions y en la Copa, debido a que Al Hilal, aprovechando su prolongada lesión, decidió no inscribirlo en la Liga Profesional Saudí.

El motivo principal por el que decidieron tomar esta decisión fue que, al principio, su complicación parecía requerir más tiempo de recuperación. Esto les permitió utilizar a los ocho extranjeros mayores de 23 años que tienen en su plantilla: Bono, Lodi, Koulibaly, Cancelo, Rúben Neves, Milinkovic-Savic, Malcom y Mitrovic. Recién el próximo año, en junio, el ‘10′ volverá a ser inscrito y podrá tener más protagonismo en el torneo árabe.

Neymar regresó al fútbol con la camiseta de Al Hilal. (Vídeo: CBS Sports Golazo).

Una compra millonaria en Bal Harbour

El terreno en cuestión se encuentra en Bal Harbour, una exclusiva zona frente al mar, famosa por su lujo y elegancia. La propiedad, que le costó a Neymar la impresionante cifra de 26 millones de dólares, cuenta con una extensión de 46 metros de frente hacia el canal y, según el portal TheRealDeal, incluye un muelle privado para embarcaciones.

Esta adquisición, a solo una hora de la residencia de Messi en la exclusiva urbanización de Bay Colony, deja la puerta abierta para el sueño de ver nuevamente juntos a los miembros de la ‘MSN’. Además, con la temporada de la MLS en pleno apogeo, la cercanía geográfica con los jugadores del Inter Miami despierta aún más la especulación.

Bal Harbour es la zona en la que Neymar ha adquirido un terreno para construir una mansión de lujo. (Foto: Internet)

La casa de los sueños y los rumores del reencuentro

No es la primera vez que el nombre de ‘Ney’ se asocia con un potencial fichaje para el Inter Miami. El brasileño no solo tiene una gran amistad con Messi y Suárez, sino que, con 32 años, aún mantiene el nivel que podría hacer de él un jugador importante en la MLS. Por ahora, el contrato de Neymar con el Al Hilal está vigente hasta junio de 2025, pero a partir de enero del año próximo, podría comenzar negociaciones con otros clubes si así lo decide.

No sería sorprendente si Neymar se une a la creciente lista de exjugadores del Barcelona que se han integrado a la plantilla de Miami, donde ya se encuentran leyendas como Sergio Busquets y Jordi Alba. La posibilidad de reunir a Messi, Suárez y ‘Ney’ ha sido un tema de conversación constante entre los hinchas y la prensa deportiva.





