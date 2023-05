El 4 de Mayo es el Día de Star Wars por la similitud fonética en inglés que la frase emblemática de la saga: “Que la Fuerza te acompañe” (May the Force be with you) tiene con: “Que el 4 de Mayo te acompañe” (May the Fourth be with you). Hoy en Depor te ofrecemos una serie de frases e imágenes para celebrar el Día de Star Wars este 4 de mayo.

El Día de Star Wars se celebra el 4 de mayo con un sinfín de actividades, desde proyecciones de las cintas en los cines y eventos especiales en tiendas de merchandising, hasta reuniones temáticas y disfraces de los personajes de la saga. Los fans también aprovechan la fecha para compartir contenido relacionado con Star Wars en las redes sociales y participar en conversatorios y debates en línea.

Desde que se estableció esta celebración, el Día de Star Wars o Star Wars Day ha crecido en popularidad y se ha convertido en una fecha emblemática para los fans de la franquicia. Además, ha sido aprovechado por los productores de la saga para lanzar nuevos productos y anunciar novedades relacionadas con el universo Star Wars, como el estreno de nuevas películas, series y videojuegos.

Frases por el Día de Star Wars

Si eres seguidor de la franquicia Star Wars puedes emplear una de las siguientes frases para enviar a tus amigos que también siguen de cerca todo lo relacionado a la saga creada por George Lucas.

“Que la Fuerza esté contigo en este Día de Star Wars”.

“Hoy celebramos el Día de Star Wars, una galaxia muy, muy lejana”.

“Que este Día de Star Wars te traiga la misma emoción que cuando vimos la Estrella de la Muerte explotar por primera vez”.

“Un Jedi debe tener pasión, conocimiento y una celebración épica en el Día de Star Wars”.

“Que en este Día de Star Wars, la Fuerza te acompañe y te lleve a nuevas aventuras”.

“Hoy es el Día de Star Wars, un día para recordar la importancia de luchar por lo que es correcto”.

“Que este Día de Star Wars sea tan emocionante como la carrera de vainas en Tatooine”.

“En este Día de Star Wars, celebremos la unidad de las diferentes especies y planetas en la galaxia”.

“La mejor manera de celebrar el Día de Star Wars es con una maratón de las películas”.

“Feliz Día de Star Wars, que la Fuerza te acompañe siempre y que nunca te falte una espada láser a tu lado”.

Frases divertidas por Star Wars Day

Y si quieres pasar un buen rato, puedes emplear cualquier de estas frases divertidas por el Día de Star Wars que hemos recopilado para poner la cuota de humor en el Star Wars Day este 4 de mayo:

“Que el 4 de mayo sea contigo, joven Padawan”.

“No soy un Jedi, pero siempre celebro el Día de Star Wars”.

“¿Sabes qué día es hoy? Es el Día de Star Wars, ¡así que ponte tus calcetines de Chewbacca y celebra a lo grande!”

“El Día de Star Wars es el mejor día para usar la Fuerza para convencer a tus amigos de hacer una maratón de las películas”.

“En el Día de Star Wars, no se olviden de desearle un feliz cumpleaños a Yoda”.

“El Día de Star Wars es como la Fuerza, poderoso y en constante crecimiento”.

“Siéntete como en una galaxia muy, muy lejana en este Día de Star Wars”.

“Que este Día de Star Wars sea más emocionante que la carrera de vainas de Anakin Skywalker”.

“La Fuerza es fuerte en este Día de Star Wars”.

“Celebremos el Día de Star Wars con más entusiasmo que Jar Jar Binks en una fiesta”.

Frases usadas en las películas de Star Wars

Además, son inflatables las frases usadas en las películas de Star Wars. A continuación podrás hallar una serie de frases míticas empleadas por los personajes de las cintas de la saga de Disney:

“Que la fuerza te acompañe”, Obi-Wan.

“Su carencia de fe resulta molesta”, Darth Vader .

. “Tus ojos pueden engañarte, no confíes en ellos”, Obi-Wan a Luke.

a Luke. “¿Puede alguien quitarme de delante a este felpudo con patas?”, La Princesa Leia refiriéndose a Chewbacca.

refiriéndose a Chewbacca. “No. No lo intentes. Hazlo, o no lo hagas, pero no lo intentes”, Maestro Yoda .

. “Yo soy tu padre”, Darth Vader.

“Únete a mí y juntos dominaremos la Galaxia como padre e hijo”, Darth Vader.

“Chewie ... estamos en casa”, Han , volviendo al Halcón Milenario.

, volviendo al Halcón Milenario. “Deja que el pasado muera. Mátalo, si es necesario”, Kylo Ren .

. «Así muere la libertad, con un estruendoso aplauso”, Padmé Amidala .

. “El miedo es el camino hacia el Lado Oscuro. El miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Percibo mucho miedo en ti”, Maestro Yoda .

. “Soy prisionero del beso que nunca debiste haberme dado”, Anakin Skywalker.

Skywalker. “La capacidad de hablar no te hace inteligente”, Qui-Gon Jinn a Jar Jar Binks.

a Jar Jar Binks. “No importa cuánto hayamos peleado. Siempre he odiado verte partir”, la Princesa Leia a Han Solo.

a Han Solo. “Actúa solo cuando puedas mantener el equilibrio”, Luc Skywalker .

. “Ningún campo de energía mística controla mi destino. Todo eso no son más que leyendas y tonterías”, Han Solo .

. “Así es cómo se gana una guerra. No luchando contra lo que odias, sino salvando lo que amas”, Roste Tico.

“¿Quién es más loco: el loco o el loco que sigue al loco?”, Obi-Wan .

. “Concéntrate en el momento. Siente, no pienses, usa tu instinto”, Qui-Gon Jinn a Anakin Skywalker.

a Anakin Skywalker. “Sin duda, maravillosa la mente de un niño es”, Yoda refiriéndose a la respuesta de un pequeño padawan.

refiriéndose a la respuesta de un pequeño padawan. “La guerra no lo hace a uno más grandioso”, Yoda a Luke Skywalker.

Imágenes por el Día de Star Wars

Los estados de WhatsApp, Facebook o Instagram destacan por las imágenes. Puedes elegir una de las siguientes y unirte a lo grande a las celebraciones por el Día de Star Wars 2023 este 4 de mayo.

Imágenes por el Día de Star Wars. (Foto: Star Wars)

Imágenes por el Día de Star Wars. (Foto: Disney+)

Imágenes por el Día de Star Wars. (Foto: Star Wars)

Imágenes por el Día de Star Wars. (Foto: Star Wars)

Por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

El 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars en todo el mundo, una fecha que se ha convertido en una especie de fiesta para los fanáticos de la famosa saga de películas de ciencia ficción. La razón por la cual se eligió este día para celebrar Star Wars tiene su origen en un juego de palabras en inglés.

La expresión “May the fourth” (en español, “Que la fuerza te acompañe”) suena similar a la famosa frase de Star Wars “May the force be with you” (“Que la fuerza te acompañe”), que es una de las frases más icónicas de la saga. Por ello, los fanáticos de Star Wars comenzaron a usar el 4 de mayo como una fecha para celebrar y rendir homenaje a la franquicia.

Otra versión indica que el Star Wars Day nació a raíz de una publicación en el diario británico London Evening News del 4 de mayo de 1979. Se trataba de una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país. “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”, decía el escrito que dio lugar a un juego de palabras entre “Que la Fuerza te acompañe” (”May the Force be with you”).