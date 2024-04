Un espectáculo encabezado por combates por el campeonato de alto riesgo, venganzas personales y una historia en particular que los fans no pueden esperar a ver terminada es lo que se verá este sábado 6 y domingo 7 de abril de 2024 a partir de las 7 pm ET / 4 pm PT en WrestleMania 40, uno de los cuatro principales eventos premium en vivo de WWE. Los seguidores de la lucha libre profesional en Estados Unidos podrán disfrutar de la transmisión de ese acontecimiento exclusivamente a través de Peacock; mientras que el resto del mundo lo podrá hacer por WWE Network y en México, los fans podrán vivir (sin cortes comerciales) cada detalle por FOX Sports Premium.

En esta oportunidad, WrestleMania XL tendrá como escenario el Lincoln Financial Field, hogar de los Philadelphia Eagles de la NFL en Pensilvania. La cuadragésima edición de la denominada ‘Vitrina de los Inmortales’ tiene como principal atractivo el regreso de The Rock a los cuadriláteros para hacer equipo con Roman Reigns, vigente campeón universal indiscutible de WWE, contra Cody Rhodes y Seth ‘Freakin’ Rollins en la primera noche del espectáculo de lucha libre profesional para fijar las estipulaciones del combate mano a mano del Tribal Chief frente a The American Nightmare al día siguiente. ¿Podrá Rhodes terminar su historia o Reigns marcará un hito más en su histórico reinado?

¿Cómo ver WrestleMania 40 en vivo?

El evento será transmitido por Peacock , pero debe tener su suscripción premium o premium-plus para verlo. A nivel internacional, estará disponible en WWE Network por un precio de suscripción de $9,99 al mes.

¿Dónde ver WrestleMania 40 por WWE Network en vivo?

WWE Network es un servicio de transmisión de video online donde puedes ver todos los eventos premium en vivo de WWE sin costo adicional, además de miles de horas de video a pedido. Toda la programación se puede ver en cualquier lugar que desee ver, incluidos televisores inteligentes, consolas de juegos, teléfonos, tabletas y computadoras.

TV: Amazon Fire TV, Xiaomi TV Box, Apple TV, Google Chromecast, Roku, Philips Hue Sync, Nvidia Shield TV, LG, Samsung y algunas otras marcas de TV

Amazon Fire TV, Xiaomi TV Box, Apple TV, Google Chromecast, Roku, Philips Hue Sync, Nvidia Shield TV, LG, Samsung y algunas otras marcas de TV Computadoras: Chrome OS, MacOS, Windows PC o cualquiera con algún navegador conocido como Chrome o Firefox

Chrome OS, MacOS, Windows PC o cualquiera con algún navegador conocido como Chrome o Firefox Celulares y Tablets con sistema operativo Android o iOS en versiones recientes para la nueva aplicación.

con sistema operativo Android o iOS en versiones recientes para la nueva aplicación. Consolas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S

A partir de enero de 2025, Netflix se convertirá en el nuevo hogar exclusivo de WWE Raw en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Latinoamérica, entre otros territorios. Además, la plataforma de streaming también transmitirá todos los programas semanales de WWE fuera de los Estados Unidos, incluyendo SmackDown y NXT, así como los eventos premium en vivo como WrestleMania, SummerSlam, Survivor Series, Royal Rumble, entre otros. Asimismo, documentales, series originales y próximos proyectos de WWE también estarán disponibles en la plataforma de streaming a nivel internacional.

¿A qué hora empieza WrestleMania 40 en vivo desde Filadelfia?

A continuación, consulta la hora de inicio de WrestleMania 40 en diferentes zonas horarias a nivel mundial:

Región Pre-show Evento principal Estados Unidos y Canadá (ET) 6:00 p.m. del 6 y 7 de abril 7:00 p.m. del 6 y 7 de abril Estados Unidos y Canadá (PT) 3:00 p.m. del 6 y 7 de abril 4:00 p.m. del 6 y 7 de abril Reino Unido e Irlanda 11:00 p.m. del 6 y 7 de abril 00:00 a.m. del 7 y 8 de abril Australia 09:00 horas del 6 y 7 de abril 10:00 horas del 6 y 7 de abril

Cartelera de WrestleMania 40 en vivo

En una reciente edición de Wrestling Observer Radio, el periodista estadounidense dedicado a la lucha libre profesional y artes marciales mixtas Dave Meltzer reveló cuál será el orden en el que se darán los combates de WrestleMania XL (aunque los mismos podrían estar sujetos a cambios):

WrestleMania XL Día 1 (Sábado 6 de abril de 2024)

Rhea Ripley (c) vs. Becky Lynch por el Campeonato Mundial Femenino

The Judgment Day (c) vs. #DIY vs. Awesome Truth vs. The New Day vs. Grayson Waller y Austin Theory vs. New Catch Republic en Lucha de escaleras Six-Pack por el Campeonato Indiscutible en Parejas de WWE

Rey Mysterio y Dragon Lee vs. Santos Escobar y Dominik Mysterio

Jey Uso vs. Jimmy Uso

Bianca Belair, Jade Cargill y Naomi vs. Damage CTRL (Dakota Kai, Asuka y Kairi Sane)

Gunther (c) vs. Sami Zayn por el Campeonato Intercontinental

Dwayne “The Rock” Johnson y Roman Reigns vs. Cody Rhodes y Seth “Freakin” Rollins

WrestleMania XL Día 2 (Domingo 7 de abril de 2024)

Seth “Freakin” Rollins (c) vs. Drew McIntyre por el Campeonato Mundial de Peso Pesado

Bobby Lashley y The Street Profits vs. Final Testament en Lucha callejera en Filadelfia por equipos de seis hombres

LA Knight vs. AJ Styles

Logan Paul (c) vs. Randy Orton vs. Kevin Owens en Triple Amenaza por el Campeonato de Estados Unidos

IYO SKY (c) vs. Bayley por el Campeonato Femenino de WWE

Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes por el Campeonato Universal Indiscutible de la WWE