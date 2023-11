Después de realizarle una entrevista a Gerard Piqué en su canal de YouTube, el creador de contenido Alex Montiel, también conocido como el Escorpión Dorado, volvió a generar revuelo en las redes sociales debido a presuntos actos de infidelidad hacia su esposa Dana Arizu. No obstante, la pareja aclaró que mantienen una relación abierta y que los acontecimientos con Fabiola Martínez son parte del acuerdo amoroso que comparten.

Como era de esperarse, el escándalo respecto a El Escorpión Dorado no tardo en hacerse viral y las plataformas digitales estallaron. Esto generó que las críticas contra Montiel no tarden en ser tendencia en redes sociales. Por ello, ambos vieron necesaria realizar la aclaratoria de su relación por medio de su canal “La Lata”, el cual acumula más de 4 millones de seguidores.

El youtuber mexicano es presidente de un equipo en la Kings League Américas (Foto: Escorpión dorado / Instagram)

Y es que las celebridades de internet indicaron que mantienen una relación abierta. ¿Quieres saber más? Pues, aquí en Depor te lo contamos.

EL ESCORPIÓN DORADO: LA RELACIÓN ABIERTA QUE MANTIENE CON DANA ARIZU

Como era de esperarse, las plataformas digitales estallaron y las críticas contra Montiel no tardaron en ser tendencia en redes sociales. Por ello, ambos vieron necesaria realizar la aclaratoria de su relación por medio de su canal oficial de YouTube. “Yo no quiero que se vuelva a manejar la palabra infiel porque para mí es super fuerte, no quiero que se le ve a Alex como una persona infiel porque, además de todo, hemos trabajado durante mucho tiempo juntos”, indicó la esposa del Escorpión Dorado en “La Lata”.

En esa línea, Arizu dejó en claro que los ataques hacia el también comediante deben frenar de una vez por todas, ya que este tipo de relación abierta es lo que los mantiene unidos desde hace 15 años. “Nuestra relación, a lo largo de 15 años, ha crecido y se ha transformado de una manera tan importante (…) La manera en la que decidimos hacerlo no cuadra mucho con la que se hace, los acuerdos que hoy decidimos tomar”, indicó.

Asimismo, aclararon que lo sucedido entre el influencer y Fabiola Martínez se encuentra establecido en el acuerdo que tienen dentro de la relación, dejando de lado los rumores de una eventual infidelidad. “Eso era lo que en ese momento y hoy está sumando a esta relación, lo que hoy está dentro del acuerdo de esta relación (…) No hay infidelidad cuando hay alguien que está de acuerdo, cuando la esposa está de acuerdo, cuando está platicado”, dijo.

LO QUE DIJO EL ESCORPIÓN DORADO TRAS SER ACUSADO DE INFIEL

Cabe decir que el Escorpión Dorado también compartió los detalles sobre la repercusión que tuvo en su vida el escándalo relacionado con la presunta infidelidad: “Me dio en la madre muy cabr**, han sido de los días más difíciles de mi vida. Siempre he estado en polémicas, pero son muy tontas de trabajo y declaraciones que voy sacando con los invitados, son cosas que veo como parte de la chamba”, puntualizó.

El Escorpión Dorado explicó su situación amorosa y la relación actual que lleva con su mujer (Foto: La Lata / YouTube)

Finalmente, el nacido en Ciudad de México indicó que diversas personas de su círculo personal también se vieron involucrados en el escándalo, aunque siempre se ha mostrado honesto ante los problemas. “Nos llega esta oleada y a mí me rebasa en muchos sentidos porque está involucrada un montón de gente y juicios hacia mi persona, también la palabra y honestidad que he tratado de tener en mi vida y que se dude de mi palabra, de mi honor, es algo muy fuerte”, concluyó.

¿QUÉ ES UNA RELACIÓN ABIERTA Y CÓMO FUNCIONA?

De acuerdo con el Centro de Psicología Cristina Vidal, una relación abierta implica el consentimiento mutuo para explorar y tener la libertad de mantener encuentros sexuales esporádicos con alguien que no sea la pareja, sin que esto sea considerado como una infidelidad. La exclusividad sexual se elimina, permitiendo la apertura para establecer otras conexiones sin mantener el matrimonio en un contexto monógamo.

Por lo general, este tipo de vínculos son más frecuentes de lo que pensamos. No obstante. aún sigue siendo un tema tabú en muchos países, por lo que la mayoría de las parejas opta por mantener el acuerdo en privado y evitar el rechazo de su círculo cercano.