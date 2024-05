Rosie Rivera, de cara a su participación en la tercera temporada de “Top Chef VIP”, que empieza la próxima semana tras la final de “La casa de los famosos 4″, dio una entrevista a “Al rojo vivo”, en la que se habla de todo un poco, pero lo que más despertó la atención fue una supuesta actividad paranormal en la emisión y que nadie se había percatado cuando esas imágenes estaban siendo grabadas.

El hecho, como se esperaba, se viralizó en las redes sociales gracias a usuarios que manifestaban su confusión. El interés fue tanto por la opinión pública que el propio programa ahondó más en el asunto y preguntó a expertos en lo paranormal acerca de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, no faltaron los que decían que solo se trataba de simple fallas de los equipos del canal, aunque también hubo quienes mencionaron que se trataba de la mismísima Jenni Rivera, quien quería dar un supuesto mensaje a su hermana. ¿Tú qué opinas al respecto?

LA PRESUNTA ACTIVIDAD PARANORMAL ENTREVISTA A ROSIE RIVERA

La periodista Azucena Cierco estaba realizándole una entrevista a Rosie Rivera acerca de su participación en la tercera temporada de “Top Chef VIP”, pero, en un momento de la conversación, la comunicadora asegura que su hermana, Jenni, seguramente estaría muy feliz de ver que ella está brillando con luz propia en cada una de las actividades que realiza, como en este caso, en el que estará en el reality show de cocina de Telemundo como una de las concursantes.

En ese preciso instante, el audio presenta interferencia y comienza a escucharse un poco raro, pero lo más extraño de todo es que solo ocurrió en esos segundos. Es más, la propia periodista asegura que, al revisar las grabaciones, no hay otro momento en el que suceda lo mismo, ni antes, ni después, lo cual nos deja a todos confundidos, ya que una actividad paranormal es algo en lo que no todos creen y no hay cómo demostrarse al cien por ciento.

“Luego de esa interferencia con el audio, no ocurrió en ninguna otra parte de la entrevista, solo en ese momento en el que hablábamos de ella (Jenni Rivera), fue algo que nos llamó mucho la atención y por eso decidimos contactar a un parapsicólogo para que nos diga qué hay detrás de este insólito hecho”, contó la presentadora antes de lanzar una entrevista con un presunto experto en cosas paranormales para que aclare las dudas acerca de si se trata o no de la presencia de Jenni Rivera.

La artista tenía tan solo 43 años cuando murió (Foto: Jenni Rivera / Instagram)

¿QUÉ DIJO UN PARASICÓLOGO AL RESPECTO?

El programa latino se contactó con un parapsicólogo para que dé su opinión sobre lo que ocurría con el audio de la entrevista en dicho momento, así que le facilitaron las imágenes para que este las analice y exprese, con base a su experiencia, lo que cree que sucedió en la parte en la que se menciona a la fallecida cantante, quien perdió la vida allá por el 2012, cuando tenía solo 43 años de edad, a causa de la caída del avión privado en el que estaba viajando.

De acuerdo con el especialista, sí podría tratarse de la fallecida cantante por dos motivos. El primero de ellos es que en la entrevista está su hermana, una persona muy cercana a ella, y el segundo radica en la causa de muerte de la artista. Y es que, por haber tenido un fallecimiento muy violento, el alma de Jenni estaría pidiendo una especie de ayuda, ya que no habría podido trascender hasta ese momento. ¿Será verdad que se trataba de la famosa?

“Al ser una conexión familiar con la persona que fallece, en este caso Jenni Rivera, sí hubiera una especie de comunicación o conexión energética. Esto se debe al tipo de muerte que tuvo, una violenta. Nos puede estar diciendo que, en donde está, le está pidiendo ayuda, ya que no habría podido trascender”, mencionó el especialista.