La tristeza llega nuevamente al cine en el 2024. Cindy Morgan, famosa por “Caddyshack” y “Tron”, nos deja a los 69 años en circunstancias que muchos aún no conocen. ¿Conocías la razón del trágico deceso de esta histrionisa estadounidense?

No son días para nada felices en la actuación internacional. La reconocida intérprete Cindy Morgan, quien saltó a la fama en los ochentas por su rol en “Caddyshack”, falleció durante los últimos días de diciembre de 2023.

Cindy Morgan falleció a los 69 años de edad. Aquí una foto suya en Instagram (Foto: Cindy Morgan / Instagram)

Según el informe del medio TMZ, fue su compañera de piso quien alertó a las autoridades de su deceso. Recordemos que la también histrionisa de Lake Worth Beach llevaba años sin destacar en un papel protagónico dentro del sétimo arte.

CINDY MORGAN: ¿DE QUÉ MURIÓ LA INTÉPRETE DE 69 AÑOS?

Según los medios estadounidenses, la muerte de Cindy sorprendió al panorama artístico en este inicio de año. De momento, la versión más fuerte sugiere que la oriunda de Chicago murió por causas naturales, de acuerdo a un representante de Palm Beach.

Por otro lado, el medio TMZ añade que la compañera del apartamento de la actriz se percató de un olor desagradable en la entrada de la habitación de la actriz. Acto seguido, procedió a llamar a las autoridades del lugar.

La difunta actriz era activa en sus redes sociales. Aquí con un álbum de la cinta "Caddyshack" (Foto: Cindy Morgan / Instagram)

Tras ingresar al recinto de la actriz, verificaron su estado y la declararon en el mismo apartamento. Según hemos podido corroborar, la última vez que su colega de habitación logró verla con vida fue el 19 de diciembre de 2023.

¿QUIÉN FUE CINDY MORGAN?

Cindy Morgan fue una de las actrices más destacadas del medio, pero no de las más polémicas. Su última aparición se dio en “Face of the Trinity”, la cual salió a la luz en 2022.

En esa producción la actriz prestó su voz para ser la madre del personaje principal.

Quienes siguen su carrera de cerca recordarán que Morgan saltó al estrellato tras aparecer en “Caddyshack”, donde dio vida a Lacey Underall, una bomba sexy del campo de golf.

La actriz prestó su voz a la madre del personaje principal. Al parecer, actualmente no tenía ningún proyecto en marcha. Nacida en Chicago, Estados Unidos,

La intérprete también brilló en el ámbito de la ciencia ficción al desempeñar los roles de Lora y Yori en “Tron”. A lo largo de su carrera, se involucró en variados proyectos, destacando en la telenovela nocturna “Falcon Crest” y participando en series televisivas como “CHiPs”, “The Larry Sanders Show”, “Amazing Stories”, o “The Love Boat”, entre otras. Su última actuación en la pantalla grande tuvo lugar en “Empty Sky”, en el año 2011.

Cindy Morgan, amante tanto del deporte como de los animales, se destacó no solo en su carrera actoral, sino también como una apasionada defensora de causas filantrópicas. De manera activa, dedicó su tiempo a proyectos destinados a ayudar a los veteranos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, con un enfoque especial en aquellos que participaron en las guerras de Afganistán e Irak.