Todos somos conscientes del creciente reconocimiento de Ariadna Gutiérrez en los últimos meses. La modelo colombiana estuvo participando en “La casa de los famosos”, el popular reality de Telemundo presentado por Jimena Gállego y Nacho Lozano, durante estos últimos meses. Aunque no llegó a la final, el público latino la consideró como una de las personalidades más alegres que han pasado por el programa de telerrealidad, ya sea por su carisma ante cámaras o su manera de interactuar con sus compañeros. En esta ocasión, la nativa de Sincelejo sorprendió a todos al hablar sobre uno de los secretos mejor guardados de su vida privada: su familia.

Aunque pretendía llegar a disputar la gran final, Ariadna Gutiérrez fue la decimotercera eliminada del formato de convivencia de Telemundo. Sin embargo, la también exreina de belleza colombiana contó en diálogo con People en español que vivió gratos momentos el tiempo que duró en el reality.

“Nunca me esperé tener tanto apoyo”, aseveró Gutiérrez al citado medio. En esa misma entrevista, la modelo contó que jamás pensó que su aparición en un programa de entretenimiento iba a generar semejante expectativa entre los televidentes. “Nunca me esperé tener ese amor inmenso de la gente, que mi personaje dentro de la casa tuviera esa popularidad y ese cariño por los televidentes y por los fans. Eso ha sido mi sorpresa más grande porque había personas en la casa tal vez más reconocidas que yo y ver ese cariño de la gente me ha llenado de una sorpresa muy linda”.

Y aunque su actualidad es muy buena, Ariadna reveló que padeció una infancia muy dura que muy pocas personas de su entorno sabían hasta el momento de la entrevista con Alejandro Chabán en su podcast.

Ariadna Gutiérrez estuvo en "La casa de los famosos" (Foto: Ariadna Gutiérrez / Instagram)

Pero, ¿de qué se trata? Pues, resulta que la modelo colombiana contó en el espacio digital que fue adoptada cuando apenas tenía 6 meses de vida.

FUE ADOPTADA CUANDO ERA UNA BEBÉ: LA DURA REVELACIÓN DE ARIADNA GUTIÉRREZ, LA EXPARTICIPANTE DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

En diálogo con Alejandro Chabán, la también influencer de Colombia que ya acumula más de 4 millones de seguidores contó en el podcast del actor que sus padres verdaderos la dieron en adopción cuando apenas tenía 6 meses de nacida.

“Yo vengo de una infancia muy particular porque vengo de una familia adoptiva, pero que en realidad era familia mía, eran primos, eran tíos. O sea mis padres adoptivos vienen siendo mis tíos abuelos, pero al separarme de mi familia biológica ya crezco con esta historia bastante diferente al resto de mis compañeros”, empezó diciendo la experta en modelaje al presentador de raíces venezolanas.

En tanto, Ariadna contó que su madre biológica no podía cuidarla debido a los problemas íntimos que tenía en ese entonces con su pareja. “Mi mamá biológica no podía cuidarme a mí ni a mi hermana porque sufrió de mucha violencia con mi papá biológico, entonces tuvo que salirse de donde estaba y no podía cuidarnos a las dos”, dijo la exhabitante de “La casa de los famosos”.

Luego, profundizó la decisión que tomaron en su familia para que ella y su hermana puedan vivir de una infancia plena y serena. “En ese momento ella era maestra y mi hermana biológica se queda con mis abuelos y yo me quedo con mis tíos abuelos”.

SIEMPRE LO SUPO: ARIADNA GUTIÉRREZ SABÍA DE SU CONDICIÓN DE ADOPTADA

En el espacio de Alejandro Chabán, la influencer dejó bien en claro que nunca desconoció que era adoptada, pues no hubo secretos por parte de sus tutores. “En mi familia siempre se manejó todo con total transparencia. Siempre se supo la historia, desde bebé sabía que ellos eran mis tíos abuelos, que mi mamá biológica no pudo cuidarme, pero como ella siempre estuvo ahí conmigo la historia siempre fue de frente para todo el mundo”.

La modelo estuvo en el podcast de Alejandro Chabán (Foto: Alejandro Chabán / YouTube)

Luego, la oriunda de Colombia añadió que siempre ha guardado relación con su madre, ya que la comunicación con ella ha estado presente en fechas especiales. “Ella siempre todos los años estaba conmigo, obviamente en las fechas importantes porque trabajaba en otra ciudad, pero siempre estábamos en comunicación, con mi hermana también, mis abuelos… Todos crecimos juntos pero separados”.

“¿Cómo te ha definido a ti ese episodio de tu vida?”, le cuestionó Chabán en un momento de la entrevista. Ella respondió que tuvo “muchos conflictos internos con esa palabra y esa imagen (adoptada)”.

Finalmente, la también presentadora dejó en claro que decidió explorar esa faceta de su vida que muy pocos sabían hasta antes de aquella entrevista. “Y solamente vine a conocerlo en los últimos años de mi vida, pero toda mi adolescencia, mi niñez, incluso ahorita de mi adultez era esa búsqueda de quién soy, de dónde vengo, cuál es mi identidad, a qué vine a este mundo, cómo me represento, cómo quiero que la gente me vea...”, sentenció.