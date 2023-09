Gerard Piqué ha hecho una curiosa confesión. Durante un directo en Twitch, el exfutbolista español le contó a su amigo Ibai Llanos que tuvo un peculiar trabajo en su juventud. Esto, antes de conocer a Shakira o de unirse al primer equipo del Barcelona en el 2008. Te contamos todo lo que debes saber en esta nota.

Vale precisar que el catalán se formó como deportista en las categorías inferiores del Barça, pero debutó profesionalmente con el Manchester United en el 2004.

Más tarde, en el 2006, el club inglés y el Real Zaragoza llegaron a un acuerdo para la cesión del jugador por una temporada. Así, él pudo volver a hacer de las suyas en tierras españolas.

GERARD PIQUÉ Y SU EXPERIENCIA EN ZARAGOZA

Gerard Piqué llegó al Zaragoza con solo 19 años. Pudo disputar 28 partidos oficiales, al mando del entrenador Víctor Fernández, y tuvo la oportunidad de marcar su primer gol profesional.

“Era un desconocido y fue un año muy bueno. Teníamos un equipazo con Sergio García, Milito, César Sánchez, Pablo Aimar... Lo pasamos genial y fue una experiencia inolvidable”, le contó alguna vez a Ibai.

Además, ha reconocido que disfrutaba mucho de las fiestas en esa época de su vida.

“En Zaragoza lo pasé muy bien. Tenía dos horas y cuarto en coche a Barcelona y el trayecto de Los Monegros me lo sé de memoria. Había semanas que lo que hacía era dormir durante el día, por la noche me iba a Barcelona, salía de fiesta y, sin dormir, volvía y entrenaba. Era una locura”, le dijo al youtuber Jordi Wild.

EL TRABAJO DE GERARD PIQUÉ EN ZARAGOZA

Lejos de los que muchos pueden pensar, el trabajo que Piqué tuvo en Zaragoza no estaba relacionado con el mundo deportivo. ¡Al contrario! Tenía que ver más con su gusto por la diversión nocturna.

Resulta que se desempeñó como DJ y camarero en un bar zaragozano, empleo con el que pudo pasar más desapercibido durante sus celebraciones.

“Cuando jugaba en Zaragoza había un local escondidito, un bar pequeño, ahí en el rinconcito, no te veía nadie. Se llamaba ‘El buscón’, no sé si existe aún. ¡Buah! No sabes lo que era. Hacía de DJ y todo...”, le explicó a Ibai Llanos.

Su amigo bromeó, preguntándole si era el dueño de aquel establecimiento, pero el ex de Shakira aclaró cuáles eran los límites de sus funciones.

“Era un dueño por detrás. No el que daba la cara, ¿sabes? No era el testaferro. Era otro. Yo estaba por detrás. Servía copas... hacía de todo ahí. Pero bien, además, o sea, bien, controlando. Es que Zaragoza es Zaragoza, tío. Primeras experiencias, cositas...”, puntualizó.