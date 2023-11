El productor Marty Krofft, quien creó junto a su hermano Sid Krofft algunos de los programas para niños más exitosos de los últimos años, falleció este último sábado 25 de noviembre a los 86 años.

Reconocido como “El rey de los sábados por la mañana”, el productor Marty Krofft se despidió de este mundo rodeado de sus seres queridos y amigos más cercanos, según la información que brindó su publicista.

Marty Krofft fue una leyenda en la televisión norteamericana (Foto: AFP)

La noticia dejó en luto a todos los colegas de Krofft. Como bien recordamos, el productor estadounidense y su hermano Sid, a través de su compañía Marty Pictures, son uno de los creadores de entretenimiento familiar más longevos del planeta.

MARTY KROFFT: ¿QUIÉN FUE EL FAMOSO PRODUCTOR?

Marty Krofft nació en Montreal, de padres con ascendencia rusa. La familia se trasladó primero a Providence, Rhode Island, y luego a la ciudad de Nueva York. Su hermano, Sid, incursionó en la titiritería desde joven, convirtiéndose en un profesional que exhibió su talento en el vodevil y se unió al circo Ringling Bros. and Barnum & Bailey a los 15 años.

En la década de 1940, Sid creó “The Unusual Artistry of Sid Krofft”, un espectáculo de títeres unipersonal que presentó en todo el mundo. De vuelta en Nueva York, Marty comenzó a organizar actuaciones con los títeres de su hermano mayor para ganar dinero.

El productor dejó de existir a los 86 años (Foto Sid & Marty Krofft Pictures)

La trayectoria de los Krofft en Hollywood se inició al diseñar los personajes y escenografías para la serie de acción en vivo de Hanna-Barbera llamada “The Banana Splits Adventure Hour”, emitida por NBC desde 1968 hasta 1970.

Su fama inició desde la década de los setenta, con nombres como “H.R: Pufnstuf”, “Lidsville”, “Land of the Lost”, “Sigmund & the Sea Monsters”, entre otros tantos.

Pero su talento no estaba netamente enfocado en el aspecto infantil. Krofft logró producir programas para el horario estelar como series satíricas y de humor negro. Algunas de ellas son “The Donny & Marie Show”, “The Brady Bunch Hour” y “DC Follies.

Hacia mediados de 2018, los hermanos Krofft recibieron el galardón Lifetime Archievement Emmy, de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión. Dos años después sus nombres fueron escritos en el Paseo de la Fama de Hollywood.

El nombre de los hermanos en el Paseo de la Fama de Hollywood (Foto: AFP)

Queda resaltar que la familia de Marty se encuentra en un luto total. Sus hermanos, Harry y Sid, sus hijas Deanna, Kristina y Kendra, además de sus cinco nietos y un bisnieto lloran la pérdida de uno de los productores más talentosos de la pantalla chica.

LA CAUSA DE LA MUERTE DE MARTY KROFFT A SUS 86 AÑOS

De acuerdo al entorno del productor, Marty murió de un cuadro de insuficiencia renal el sábado en su vivienda en Los Ángeles, California.

Hasta la fecha, la familia ha evitado pronunciarse oficialmente por la muerte del productor, por lo que se espera que la noticia sea confirmada por alguna hija o amigo cercano a la familia. ¡Gracias por tanto arte, Marty! ¡Descansa en paz!