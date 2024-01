La temporada de premios ha llegado con la esperada alfombra roja de los Critics Choice Awards 2024, ofreciendo un deslumbrante desfile de moda y estilo. Destacamos a los mejor vestidos, desde icónicos vestidos hasta audaces elecciones de accesorios, que han iluminado el glamoroso universo de la industria del entretenimiento en esta edición.

La noche del domingo 14 de enero de 2024 en el Barker Hangar de Santa Mónica, California, fue testigo de la 29ª edición de los Critics Choice Awards, y la alfombra roja no decepcionó en cuanto a espectáculo y estilo.

¿Quién más está cansado de ver a los hombres llevar el típico smoking negro en estas ocasiones mientras las mujeres deslumbran con increíbles diseños? Este año, la moda ha experimentado un giro emocionante, con varios actores y productores desafiando los cánones tradicionales y mostrándonos sus mejores atuendos.

Desde Lenny Kravitz, con un atrevido traje, hasta Margot Robbie, quien optó por un deslumbrante vestido rojo. Este cambio en la narrativa de la moda no solo celebra la individualidad, sino que también redefine las expectativas, prometiendo una noche llena de momentos memorables

¿QUIÉNES FUERON LOS MEJOR VESTIDOS DE CRITICS CHOICE AWARDS 2024?

10. LENNY KRAVITZ

Lenny Kravitz en la edición 29 de los Critics Choice Awards llevando un traje negro de Alexander McQueen (Foto: Michael TRAN / AFP)

el legendario Lenny Kravitz, siempre dejándonos boquiabiertos con su estilo rockero en cada alfombra roja. Luciendo un traje negro de Alexander McQueen, el autor de “Road to Freedom”, la canción de “Rustin” nominado a mejor tema original, llevó la deconstrucción a un nivel completamente nuevo.

Pero eso no es todo. Lenny decidió prescindir de la camisa, dando paso a la exhibición de sus pectorales adornados con tatuajes, como si fueran obras maestras en una galería de arte corporal.

El toque final de este conjunto fuera de serie fueron los zapatos en punta de Christian Louboutin. ¡Nada como unos zapatos afilados para dejar una huella impactante en la alfombra roja!

9. CHRISTINA RICCI

Christina Ricci en la edición 29 de los Critics Choice Awards llevando un vestido de Atsuko Kudo Couture Latex (Foto: Michael TRAN / AFP)

Christina Ricci, reconocida por su destacado papel en “Yellowjackets”, deslumbró con un vestido de Atsuko Kudo Couture Latex que fusionaba a la perfección elegancia y sensualidad. La forma del vestido resaltaba de manera magistral la figura de la actriz, con un pronunciado escote en “v” que añadía un toque de sofisticación. No obstante, lo más llamativo fue la cola que recordaba a la icónica Morticia Addams, aportando un toque teatral y misterioso a su presencia en la alfombra roja.

Como complemento a este look único, Christina Ricci lució un impresionante collar de 686 diamantes y un brazalete de 259 piedras preciosas de la prestigiosa joyería Bucherer.

8. LEE SUNG JIN

El director Lee Sung Jin en la edición 29 de los Critics Choice Awards (Foto: Michael TRAN / AFP)

Lee Sung Jin, el creador de la exitosa miniserie “Beef”, rompió con el típico traje oscuro y optó por un atuendo rosado bebé que estaba decorado con bordados de bailarinas de ballet. Además, sus lentes de marco blanco combinaba con las decoraciones. Sin embargo, el detalle que no nos gustó fueron unos mocasines blanco de Maison Margiela Tabi con la pezuña de camello.

7. RACHEL BROSNAHAN

Rachel Brosnahan en la alfombra roja de la edición 29 de los Critics Choice Awards (Foto: Michael TRAN / AFP)

Rachel Brosnahan deslumbró a los espectadores al lucir un vestido negro de escote pronunciado, destacado por dos elegantes tiras que cruzaban su pecho. El contraste del negro pulido con su piel radiante añadió un toque adicional de atractivo a su presencia en la alfombra roja.

Nominada a Mejor Actriz en una Serie de Comedia por su interpretación de Miriam “Midge” Maisel en “The Marvelous Mrs. Maisel”, Brosnahan no solo demostró su talento actoral, sino que también se consagró como un ícono de estilo en el evento.

6. STEVEN YEUN

Steven Yeun en la edición 29 de los Critics Choice Awards llevando un traje Louis Vuitton (Foto: Michael TRAN / AFP)

Steven Yeun dejó a todos boquiabiertos con su elección de atuendo en los Critics Choice Awards. El actor llevó un impecable traje de Louis Vuitton que destacó por su chaqueta blanca a medida, adornada con un patrón Damier y perlas, robándose todas las miradas en la audiencia. Fue el saco lo que más atrajo nuestra atención, con un diseño que combinaba elegancia y originalidad de manera extraordinaria.

El ganador a Mejor Actor en una serie limitada optó por una camisa de la colección Primavera-Verano 2024 de la Maison, junto con corbata, pantalones negros y botas a juego.

5. MEG RYAN

Meg Ryan en la edición 29 de los Critics Choice Awards llevando un vestido YSL (Foto: Michael TRAN / AFP)

Meg Ryan deslumbró en la alfombra roja de los Critics Choice Awards, mostrando que la belleza atemporal es su sello distintivo. La actriz, más radiante que nunca, optó por un vestido aparentemente sencillo pero impactante: un strapless de lentejuelas negras de YSL. Su elección minimalista resaltó su elegancia, permitiendo que la sofisticación del vestido brillara por sí misma.

4. COLMAN DOMINGO

Colman Domingo en la edición 29 de los Critics Choice Awards llevando un traje de Maison Valentino (Foto: Michael TRAN / AFP)

Colman Domingo brilló en la alfombra roja de los Critics Choice Awards vistiendo un impecable traje color camello de Maison Valentino. El actor, nominado por su destacada actuación en “Rustin”, complementó su atuendo con una elegante camisa celeste, elevando aún más el estilo del conjunto. El toque maestro lo aportó un abrigo que añadió sofisticación y un toque distintivo al conjunto.

En cuanto a los accesorios, Colman Domingo no escatimó en detalles de lujo, luciendo joyas de Bulgari que añadieron un brillo adicional a su presencia en la alfombra roja. Además, las botas doradas de Christian Louboutin completaron el look con un toque de audacia y estilo.

3. EMILY BLUNT

Emily Blunt en la edición 29 de los Critics Choice Awards llevando un vestido de Giorgio Armani Privé (Foto: Michael TRAN / AFP)

Emily Blunt, nominada por su destacada interpretación en “Oppenheimer”, iluminó la alfombra roja con un deslumbrante vestido de Giorgio Armani Privé que emanaba glamour y encanto. Este encantador conjunto presentaba una intrincada labor de bordado, fusionando de manera impecable lentejuelas rojas y cristales, creando una obra maestra de elegancia y sofisticación.

2. MATT BOMER

Matt Bomer, quien estuvo nominado por su destacado rol principal en la miniserie “Fellow Travelers”, cautivó a la audiencia con su impecable sentido del estilo en los Critics Choice Awards.

El guapísimo actor deslumbró al lucir un elegante esmoquin de color azul violáceo de Berluti, demostrando que la moda es tan solo otra faceta en la que brilla con gracia y sofisticación. La elección del tuxedo, acompañada de una camisa del mismo tono, resaltó la atención meticulosa a los detalles y el innegable carisma de Bomer en la alfombra roja.

1. MARGOT ROBBIE

Margot Robbie arrives en la edición 29 de los Critics Choice Awards usando un vestido Balmain (Foto: Michael TRAN / AFP)

Margot Robbie, reconocida como una de las mujeres más guapas de Hollywood, deslumbró en la alfombra roja con su deslumbrante estilo. En esta ocasión, el rojo se erigió como el color de elección, y la productora y protagonista de “Barbie” no fue la excepción, al lucir un hermoso vestido rojo off shoulder de Balmain. El detalle de flores en el borde superior añadió un toque encantador a su look, resaltando la elegancia y la belleza natural que caracterizan a la talentosa Margot Robbie.