Shakira encontró en sus canciones la manera de desfogar todo el dolor que le dejó la traición de Gerard Piqué con Clara Chía Marti. Aunque ya se sabía que la relación terminó muy mal, los lazos con la familia del futbolista también quedaron rotos. Además de conocer que a su exsuegra Montserrat Bernabéu la llamaban “La Bruja”, ahora se supo el apodo con el que la artista se refiere al padre del español.

Sí, a pesar de que al inicio de la ruptura de los famosos, el exsuegro de la intérprete de “Monotonía” había quedado lejos de los dardos que lanzó la cantautora, mostrándonos solamente lo mal que se llevaba con la abuela de sus niños – recordemos cuando la señora Bernabéu mandó a callar a la artista agarrándole el rostro ante la mirada del exjugador del Barcelona –, ahora sabemos que el trato que tenía con Joan Piqué tampoco era bueno; tal como quedó reflejado en su tema “El Jefe” con Fuerza Regida.

EL APODO QUE LE HABRÍA PUESTO SHAKIRA A JOAN PIQUÉ

Tras el lanzamiento de “El Jefe” pudimos conocer cómo Shakira no se guardó nada contra el papá de Gerard Piqué, cuyas letras dicen: “Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura… Tengo un jefe de mierda que no me paga bien/ Yo llego caminando y él en Mercedes Benz/ Me tiene de recluta/ El muy hijo de p***, sí”.

Pero no sólo con este tema, la barranquillera se mandó con todo contra el abuelo de Milan a Sasha, ya que se conoció el apodo que le habría puesto al abogado y empresario catalán, a quien lo llamarían de esa manera en su casa.

De acuerdo con la periodista Silvia Taulés, del programa español TardeAR, Shakira y su familia se refieren al papá de Gerard Piqué como ‘El ogro’. “Es un pseudónimo feo. Es una guerra que ni acaba ni va a acabar. Llama a su suegra ‘la bruja’ y a su suegro ‘el ogro’. Ella y su familia, sus hermanos lo llaman así. Lo odia (…). Ella le llama el ogro delante de todo el mundo”, indicó.

Con su tema "El jefe", Shakira ha dado de qué hablar por sus letras (Foto: Daniel Mihailescu / AFP)

LA RAZÓN POR LA QUE SHAKIRA LLAMA ‘EL OGRO’ A JOAN PIQUÉ

Según la misma periodista, la colombiana responsabiliza a su exsuegro por los líos que tiene con Hacienda.

“Shakira le culpa de sus problemas con Hacienda porque es administrador de las empresas de Gerard Piqué y ella estaba ahí metida; y el asesor fiscal de Joan Piqué era asesor fiscal de Shakira”, detalló.

Algo que hace tiempo ya había mencionado el paparazzi Joan Martín, quien no dudó en señalar que el padre de Piqué habría manejado la contabilidad de Shakira, los años que se le acusa de tener problemas con el fisco.