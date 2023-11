El Niño Prodigio no va más en Univision. La misma figura de televisión se encargó de contar sobre su salida de la cadena de televisión, una noticia que ha dejado a más de un espectador con la gran interrogante: ¿por qué se fue? ¿renunció? Aquí te contamos lo que se sabe de la salida de Víctor Florencio.

El experto en astrología había considerado a Univision su casa, empresa en la que estuvo por mucho tiempo. En julio, el consejero espiritual cumplió 24 años de su primera aparición en Primer Impacto.

Desde entonces, con sus predicciones, se ganó un nombre en la industria y se ha convertido en el gurú de numerosas celebridades y también de un público más amplio que sigue sus vaticinios a través de la red.

Miles de sus seguidores lamentaron la salida de El Niño Prodigio de Univision y le expresaron su cariño a través de su cuenta oficial en Instagram. También le desearon los mejores éxitos para lo que le depara el futuro.

El famoso astrólogo posando para sus redes sociales (Foto: El Niño Prodigio / Instagram)

¿POR QUÉ EL NIÑO PRODIGIO DEJÓ UNIVISION?

El Niño Prodigio salió de Univision pero no aclaró cuál fue la razón detrás de su partida de la cadena de televisión que lo empujó a la fama. El experto en astrología se fue agradeciendo la oportunidad que le dieron hace dos décadas y no dio más detalles sobre su partida, si se trataba de una nueva propuesta o si la cadena televisiva ya no necesitaba de sus predicciones.

“Hoy me despido de la que había sido mi casa hasta ahora, un lugar que me abrió la puertas desde el primer día y donde nací profesionalmente”, manifestó Víctor Florencio en una publicación en su cuenta oficial en Instagram.

Agregó que se sentía bien y que le tocaba llegar a nuevos rumbos, siendo un “alma incontrolable” a sus 35 años. “Gracias Univision, yo sé que ustedes hicieron hasta lo imposible, pero es tiempo de nuevo aire”, manifestó Florencio.

“Mucha gente tiene que salir de mi vida porque el destino y el universo así lo dijeron, los seres lo dijeron. Les va a ir bien porque pasaron por la escuela de El Niño Prodigio”, contó la celebridad.

¿CUÁL ES EL FUTURO DE EL NIÑO PRODIGIO?

El Niño Prodigio no dijo exactamente si irá a una nueva cadena televisiva, pero confirmó que seguirá lanzando sus predicciones en People en Español, que su nuevo libro está por llegar, que lanzará su nueva aplicación y que llegarán más novedades en su futuro más próximo.

“Estoy listo para comenzar una nueva aventura, solo Dios sabrá cuál es el lugar a donde debo llevar mi luz y seguir ayudando a miles de personas como lo he venido haciendo hasta ahora”, puntualizó.