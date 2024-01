En pleno 2024, las noticias falsas o fake news siguen esparciéndose con total impunidad por redes sociales. Si bien muchas de ellas pueden ser tomadas con humor o ser desmentidas en el acto, existen rumores como los de Francisca Lachapel que han llegado a extremos totalmente incómodos.

Todos sabemos que las redes sociales como Instagram, Facebook, X o TikTok son herramientas que sirven para informarnos de lo que sucede en la actualidad. Gracias a estas plataformas, las personas están mucho más enteradas de lo que sucede en la sociedad. Sin embargo, también existe un lado negativo y eso lo sabe muy bien la dominicana Francisca Lachapel, copresentadora del matinal “Despierta América”.

Francisca Lachapel es una de las caras principales de TelevisaUnivision (Foto: Francisca Lachapel / Instagram)

Pero, ¿qué pasó exactamente con una de las figuras más de TelevisaUnivision? ¿Fue víctima del poder de las fake news o algo por el estilo? Pues, resulta que la familia de Francisca fue víctima de este tipo de noticias malintencionadas que pululan por distintas plataformas sociales.

LO DESMINTIÓ TODO: LAS NOTICIAS FALSAS DE LA FAMILIA DE FRANCISA LACHAPEL Y LA REACCIÓN DE LA PRESENTADORA

La figura de TelevisaUnivision decidió ponerse seria para hablar de las noticias falsas que han venido circulando en su entorno y que, incluso, también están relacionadas a su familia.

Fue así que Francisca decidió grabar un video para su canal de YouTube donde aclaró todas las cosas falsas que han venido esparciéndose por el internet. “De lo que vamos a hablar en el día de hoy de verdad que es serio, bueno da su risa y sus cosas porque ustedes van a ver, pero en realidad es un tema serio y que puede ser incluso hasta preocupante”, empezó diciendo la también ganadora de “Nuestra Belleza Latina”.

Luego, Francisa añadió que este tipo de rumores la han tomado por sorpresa, pues ahora también involucran a parte de su familia. “El tema de hoy es esas cosas que dicen de mí que no son ciertas y que incluyen –esto es lo peor de todo–, a gente de mi familia”, siguió diciendo.

Del mismo modo, la nacida en República Dominicana se dio el tiempo de reunir varias de estas noticias falsas para advertirle a sus seguidores de que no se dejen engañar, como por ejemplo una fanpage de Facebook de ella en donde se comunica que la madre de Francisca “ha sido diagnosticada con cáncer de mama”.

Dicha noticia despertó la ira de nuestra querida Francisca, quien no dudó en alertar a todo su fandom sobre lo peligroso que es esparcir este tipo de rumores. “Eso se me hace como que muy pesado. Uno no juega con eso, uno no juega con la salud de la gente, y eso es obviamente una mentira. Y lo peor es que vivimos en una época que la gente solamente lee lo que yo acabo de leer, no se mete al link, no averigua más nada y ahí se queda la verdad”, dijo la oriunda de Azua.

También se dio tiempo de agradecer a su religión y dejar bien en claro que su progenitora se encuentra libre de dicha enfermedad terminal de la que se ha venido hablando en redes sociales. “Gracias a Dios mi mamá está muy bien, tiene salud, está en su mejor momento. Ella ha recuperado su salud muy bien con dieta y todo, lo ven lo bella que está y Diosito me la va a regalar por mucho tiempo”, indicó la presentadora.

LE ADJUDICARON HASTA UN EMBARAZO: FRANCISCA LACHAPEL ESTÁ HARTA DE LAS NOTICIAS FALSAS

La carismática figura televisiva también se dio tiempo de explicar que las noticias falsas también han llegado hasta la vida de su esposo. En ese sentido, Lachapel se refirió a la manera morbosa en que han venido tocando el trabajo de su esposo.

“¿A qué se dedica Francesco Zampogna, el esposo de Francisca? Todos los detalles de su oscura vida privada que él oculta a todos”, leyó la presentadora en otra publicación. “¿Una vida oscura? Voy a tener que llamar al baby a preguntarle qué es lo que está haciendo”, empezó diciendo la conductora, quien luego aclaró que su marido no posee “ninguna vida oscura” como suelen aparecer en este tipo de noticias.

A su vez, la dominicana de 34 años llegó a mencionar que dichos portales de noticias se han dado la tarea de adjudicarle un embarazo del que ella no estaba ni enterada. “Francisca ha sido hospitalizada por sospecha de posible riesgo en su embarazo”, puntualizó en sus redes sociales.

También se dio el tiempo de recomendarle a sus seguidores de ser más incrédulos a la hora de verificar una noticia.“No se puede creer todo lo que usted ve y lee en redes sociales. Es importante que averigüe la fuente, que lea la noticia completa y que si puede –ahora todo el mundo tiene redes–, escríbame, mándame un DM (mensaje directo) y pregúntame que yo con mucho gusto respondo”, alertó a sus seguidores la presentadora.

La presentadora de “Despierta América” aseveró que las fake news llegaron a incluir a su esposo (Foto: Francisca Lachapel / Instagram)