Juan Rivera y Chiquis Rivera parecen estar más distanciados que nunca y sus indirectas así lo evidencian. Tanto el cantante de raíces mexicanas como la heredera de Jenni Rivera han venido protagonizando acaloradas discusiones en sus redes sociales, hasta el punto que la influencer haga público que siente temor por su seguridad.

Los dramas no solo están en la televisión, sino además dentro del clan Rivera. Resulta que Juan Rivera y su sobrina Chiquis Rivera vienen lidiando un sinfín de batallas mediáticas debido a varios problemas con una sonada canción y las indirectas que se envían por redes sociales.

Pero más allá de los dimes y diretes, la nacida en Long Beach llamó la atención de propios y extraños al indicar el pasado 6 de diciembre que teme por su vida. El post lo hizo por medio de Instagram, a lo que Juan no tardó en responder de manera irónica.

“Dejo claro que si algo me pasa, ya saben de donde viene”, fue el mensaje de Chiquis. La respuesta del hermano de Jenni Rivera no se hizo esperar en la caja de comentarios, siendo una risa sarcástica lo que dejó en evidencia la disputa entre ambos.

Las indirectas entre ambos parecen no cesar en redes sociales (Foto: Chiquis Rivera / Instagram)

Pero, ¿cuál es la razón de esta guerra mediática que existe en el entorno de los Rivera?

JUAN RIVERA VERSUS CHIQUIS RIVERA: ¿POR QUÉ ESTÁN PELEADOS?

Aunque muchos dan por sentado que el inicio del conflicto se debería a temas ajenos a la música, la razón principal del distanciamiento entre ambos sería que Chiquis Rivera no reconoce el trabajo que tuvo su tío al momento de producir el tema “Abeja Reina”.

Sobre tal punto, Juan Rivera fue claro y conciso por medio de un live en Instagram. Según reseñó la figura de televisión, su sobrina no le “ha dado crédito a mi trabajo, no se les ha dado crédito a mis editoras. Creo que el compositor no ha recibido ningún solo centavo”.

El cantante espera el reconocimiento por una canción muy famosa (Foto: Juan Rivera / Instagram)

Junto a esas reveladoras declaraciones, el exparticipante de “La Casa de los Famosos” exhortó a la joven a que sea reconocido en el tema, pues ambos conocen la incidencia que tuvo al momento de realizar ese trabajo. “Sé que yo voy a ser el culpable, pero le pido por favor a mi sobrina que le expliques a tu público cuál fue tu participación en este tema”, aseveró.

CONTUNDENTE: LA RESPUESTA DE CHIQUIS RIVERA A JUAN RIVERA

Tras este mensaje, la contestación de la cantante no se hizo esperar y fue en un concierto donde Chiquis dio a entender que todo el problema con su tío venía generándole bastantes problemas a su entorno privado.

Chiquis Rivera sigue distanciada de su tío (Foto: Chiquis Rivera / Instagram)

“No se trata de escoger de un lado o del otro, porque al fin del día es muy difícil esto, a mí me duele un chingo, no saben cómo, me hubiese encantado que toda mi familia estuviéramos bien, pero no es la realidad, pero a mí me duele, la verdad lo voy a decir, cuando yo leo comentarios negativos hacia ellos y no voy a decir nombres, pero ustedes saben a quién me refiero y yo no quiero”, aseveró la hija de la desaparecida Jenni Rivera.

ESTO DIJO DOÑA ROSA RIVERA SOBRE LAS DECLARACIONES DE SU NIETA

Quien no se mantuvo alejada del escándalo entre la sobrina y el tío fue doña Rosa, la madre de Jenni Rivera. La matriarca indicó que las declaraciones de Chiquis no venían al caso y que ella, a diferencia de la influencer, no utiliza el legado de la “Diva de la Banda” para poder subsistir.

“Yo no agarré ni un cinco de Jenni Rivera, yo trabajo en mi cocina para comer, para vivir, para pasearme porque nadie me mantiene. Ahí se equivocó”, indicó en diálogo con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

De momento, Chiquis y su tío han preferido guardar distancias (Foto: Giorgio Viera / AFP)

Asimismo, dejó en claro que no mantiene contacto con sus nietos, pues estos optaron por demandar a sus otros hijos. “Yo quiero saber si ellos, como toda la gente dice que le robaron, pues que saquen papeles y los demanden y que los metan a la cárcel”.

Finalmente, doña Rosa Rivera dejó en claro que es momento que las cosas se arreglen entre los familiares, ya sea por el conducto legal o en persona. Y es que para la madre de la difunta cantante, las redes sociales tergiversan la imagen de una persona pública.