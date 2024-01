¡Remezón en las redes sociales! El cantante Irvin Salinas, conocido en el plano artístico como Pee Wee, fue detenido por la policía en Texas, Estados Unidos. ¿Cuál fue la causa de la detención del intérprete de Kumbia Kings? Pues, conoce lo que dijo su representante en esta nota.

Enero de 2024 se va despidiendo con más polémicas en torno a las celebridades y los artistas del momento. Esta vez se trata del cantante Pee Wee, quien fue arrestado por las fuerzas policiales de Estados Unidos.

Según el periodista Carlo Uriel, fue el representante de Pee Wee quien notificó que el artista se encontraba tras rejas. “Me confirma Pepe Rincón, manager del cantante Pee Wee, que hoy fue detenido en Estados Unidos”, sentenció su mánager.

Pee Wee es un intérprete estadounidense tiene una vasta experiencia en la industria musical (Foto: Pee Wee / Instagram)

De momento, se sabe que los abogados del cantante de 35 años se encuentran trabajando para que el intérprete salga en libertad lo más pronto posible. “Me adelantan que los abogados de Pee Wee ya están trabajando en esto”, puntualizó el mencionado periodista en su cuenta de X.

Pero, ¿por qué fue privado de su libertad y cuáles son los detalles de su apresamiento? Pues, el propio mánager lo reveló y nosotros te lo contamos.

LO QUE SE SABE DE LA DETENCIÓN DEL CANTANTE PEE WEE EN ESTADOS UNIDOS

Según lo dicho por Carlo Uriel en sus redes sociales, Pee Wee habría sido detenido por “manejar en estado de ebriedad mientras se dirigía a una reunión a su domicilio”.

A su vez, Pepe Rincón informó al diario La Reforma que la versión del periodista sobre la detención del miembro de Kumbia Kings era correcta. “Es una realidad. Él estaba en una reunión y lo detuvieron en el traslado de esa reunión a su domicilio en la madrugada”, aseveró el relacionista en horas de la tarde del sábado 20 de enero.

En esa línea, Rincón indicó que se espera que sobre el artista caiga un “cargo menor”, pues se tiene la esperanza de que la situación jurídica de Irvin Salinas Martínez, nombre real del cantante, sea resuelta en cuestión de horas.

“La detención fue en McAllen; y literal, el cargo es manejar tomado”, profundizó el mánager del intérprete de “Te quiero a ti”.

Se espera que Pee Wee salga de prisión antes del 23 de enero (Foto: Pee Wee/ Instagram)

La versión del medio La Reforma añade que el mánager del cantante mexico-estadounidense se encontraba fuera de Texas al momento de la entrevista. Dicho sea de paso, aclaró que estaba en California por motivos laborales, por tal razón no ha logrado saber a ciencia cierta lo que sucede con su representado.

“Lo que yo he revisado es que está en el condado de Hidalgo. Recordemos que al no estar yo en Texas, pues no hay una información certera. Todo esto lo sé por familiares que me han hecho saber la información”, aseveró ante el citado medio.

De momento, se conoce que el arresto del artista no interfiere con su apretada agenda de concierta, pues se prevé que Pee Wee retomará con sus actividades el próximo 23 de enero. Eso sí, se espera que el oriundo de Othello salga de prisión para esas fechas y los cargos sean absueltos.

FOTOS DE PEE WEE BAJO ARRESTO SE HICIERON VIRAL

La detención de Pee Wee no solo generó un remezón en las redes sociales, sino también la filtración de sus fotos bajo arresto. En las últimas horas se han logrado viralizar varias imágenes del cantante de raíces mexicanas bajo detención.

El cantante habría ingerido alcohol y manejado un vehículo (Foto: Texas Department/Hidalgo County)

En las fotografías vemos al también actor vestido con una chamarra de tonalidad gris y una camiseta blanca.

Las fotos de Pee Wee en prisión se hicieron viral en redes sociales (Foto: El Tejano / Instagram)

Además, la website El Tejano informó que la detención se dio el sábado 20 de enero en horas de la tarde. “El arresto fue llevado a cabo por la agencia del alguacil de Hidalgo Texas debido a que el cantante condujo bajo los efectos del alcohol”, adicionó.

Finalmente, se espera que el cantante sea procesado en el centro de detención de Texas. Hasta el término de esta nota, el representante no ha emitido una publicación oficial respecto a la situación de Pee Wee.