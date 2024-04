Después de muchos rumores y conjeturas, los reconocidos William Levy y Elizabeth Gutiérrez anunciaron la separación después de dos décadas juntos. A pesar de haber construido una familia sólida con sus dos hijos, parece que los conflictos han puesto fin a su relación que comenzó en 2002. Se rumorea que la ruptura incluyó la participación de la central de emergencias de la policía, y se especula sobre la razón detrás de esta decisión.

Desde inicios del nuevo milenio, William Levy y Elizabeth Gutiérrez compartieron una relación marcada por altibajos, controversias y rumores, pero también por la formación de una familia con dos hijos. Como es común en muchas relaciones de celebridades, la pareja experimentó rupturas y reconciliaciones constantes, pero siempre volvían a encontrarse y retomar su amor, que comenzó en 2002.

No obstante, a mediados de 2022, el actor cubano compartió un mensaje en sus plataformas de redes sociales anunciando el fin definitivo de su relación con la madre de sus hijos. Aunque solían tener ciclos de ruptura y reconciliación, esta vez, después de más de dos años, parece que la separación es definitiva y no han vuelto a retomar su romance.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy terminaron luego de 20 años de matrimonio (Foto: William Levy / Instagram)

Pese a que se conoció que habían tenido una ruptura, nunca se supo qué fue lo que determinó el final. Lo que sí hubo fue una serie de rumores al respecto y en su mayoría apuntaban a una presunta infidelidad o nueva relación de William Levy, lo cual hasta ahora no ha sido confirmado por la propia estrella de “Café con aroma de mujer”.

De lo que sí tenemos algo de información tiene que ver con los conflictos entre ambas celebridades. Recientemente, el magazine “¡Siéntese Quien Pueda!” demostró la llamada que William Levy realizó al 911 en marzo pasado, en donde se evidencia al histrión totalmente inquieto por el paradero de su hija, ya que llevaba dos semanas sin tener noticias de ella.

En la grabación, se evidencia la marcada preocupación del actor cubano por el bienestar de Kailey, especialmente tras su separación de Elizabeth Gutiérrez.

UNA LLAMADA DE EMERGENCIA: WILLIAM LEVY LLAMÓ AL 911 POR SU HIJA KAILEY

En diálogo con People en Español, William Levy llamó a la policía para informarles que Elizabeth Gutiérrez había dejado la casa y que tenían un “acuerdo verbal” en el que él se quedaría con su hijo Christopher mientras que ella se llevaría a su hija Kailey.

A su vez, el cubao que estaba preocupado por el paradero de Kailey, ya que había intentado comunicarse con ella para preguntarle por la ubicación del apartamento donde vivía con su mamá, pero ella le colgó.

Según Levy, ni su hija ni Elizabeth Gutiérrez respondieron a sus llamadas posteriores.

En tanto, el oficial le informó al actor que ella “tenía el mismo derecho que él a viajar con la menor” ya que no había una restricción judicial.

William Levy estuvo preocupado por el paredero de su hija (Foto: kaileylevy19 / Instagram)

En una entrevista con el medio mencionado, William Levy confirmó esta llamada y declaró: “Yo tengo que saber dónde está mi hija. Tenía que saber dónde está mi hija”. El actor de telenovelas expresó su agradecimiento después de que la policía se comunicó con Elizabeth y le informó que estaba bien.

HUBO MÁS ESCÁNDALOS ENTRE WILLIAM LEVY Y SU HIJA: LO QUE SABEMOS

Un día después de la llamada de Levy a la policía, la convivencia en la casa del actor no iba a ser nada pacífica. De acuerdo a People en español, fue Elizabeth Gutiérrez quien decidió llamar a la policía por una presunta agresión por parte del actor a su menor hija.

La versión del informe policial citado por el medio indica que Kailey le contó al agente que entró con sus primas para buscar su propia ropa y ...“escuchó la voz de otra mujer que provenía del dormitorio principal”.

Cuando se dio cuenta de que la puerta estaba cerrada, la golpeó, y al salir de la habitación, la “empujó” para El actor proporcionó su versión a la policía, explicando que escuchó golpes en la puerta y los gritos de su hija. “¿dónde está la p...a?”.

La familia de William Levy y Elizabeth Gutiérrez (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

Lo que sí confirmó Levy es que negó el acceso a la vivienda a su hija, pero desmintió haberla empujado, ya que “nunca le haría daño a su hija”.

Finalmente, la pareja de Samadhi Zendejas en la ficción aseguró que no hubo violencia y reiteró que no estaba con una mujer. “Rompen la puerta para ver si hay alguien adentro. Si hubiera estado con alguien, estaba viviendo solo. Es mi casa, estaba solo. Kailey rompe la puerta, yo no sé que está pasando. Yo no la empujo pongo la mano para que no pasara”, concluyó.