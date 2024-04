La historia de William Levy y Elizabeth Gutiérrez ha pasado por varios momentos, desde sus presuntas separaciones, reconciliaciones y actividades juntos, hasta la inclusión de figuras como Samadhí Zendejas, la actriz que “Vuelve a mí” que fue acusada de ser la causante de una crisis. Sin embargo, la actriz reveló la ruptura definitiva e hizo oficial un secreto a voces y ha destapado más de un secreto en el núcleo familiar.

En conversación con Hola! USA, la actriz reveló su separación, aunque evitando dar motivos de la ruptura tras más de 20 años y dos hijos. En la entrevista señaló entre lágrimas que luchó por mantener viva su relación con el galán de telenovelas, pero finalmente optaron por alejarse.

Como era de esperarse, la revelación dividió a los seguidores de la pareja en redes sociales, entre los que apoyaban la decisión de tomar caminos separados hasta los que culpaban a uno de los dos por lo ocurrido. Mientras tanto, y de acuerdo con las autoridades del estado, altercados ocurrían en la casa que ambos compartieron por varios años.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez tenían casi 20 años de relación.

LOS ALTERCADOS DOMÉSTICOS DE WILLIAM LEVY Y ELIZABETH GUTIÉRREZ

De acuerdo con un reporte de People en Español, la policía de Florida ha acudido hasta en cuatro ocasiones a la casa que la pareja compartía en el sur del estado debido a lo que etiquetaron como “altercados domésticos”.

La visita de las autoridades a la residencia que comparten el cubano y la actriz estadounidense de ascendencia latina quedaron registradas en cuatro reportes elaborados por la policía de Davie, la cual brinda seguridad al condado de Broward en que se halla la casa.

Cabe destacar que, según información del propio portal, los reportes no incluyen acusaciones de violencia de ninguna de las partes, aunque en uno de los incidentes se informó a la Línea Telefónica de Abusos de Florida, lo que sugiere, por lo menos, una pelea dentro de la propiedad.

Del mismo modo, en los informes se resalta que Gutiérrez es esposa del actor de “Montecristo” y “Café con aroma de mujer”, un compromiso del que no se sabe, pues hasta donde se ha revelado, nunca llegaron al altar.

WILLIAM LEVY Y SUS PRESUNTOS PROBLEMAS CON LA BEBIDA

El primer altercado ocurrió el 28 de octubre del año pasado, cuando la pareja salió a compartir con unos amigos, pero, de acuerdo con la actriz, Levy bebía demasiado y bajo los efectos del alcohol hacía “comentarios groseros”, lo cual derivó en una discusión, por lo que un oficial fue enviado a su casa para atender el “altercado doméstico”.

En el informe se indica que Gutiérrez insistió en que su pareja busque ayuda profesional para tratar “su problema con la bebida”, aunque la otra parte negó que estos existan. El informe concluye en que el altercado solo fue verbal.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez junto a sus hijos (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

EL ARMA DE WILLIAM LEVY Y UNA PRESUNTA INFIDELIDAD DE ELIZABETH

Casi tres meses después, el 29 de enero, la policía atendió un llamado de emergencia a las 3 AM en la casa de la pareja, donde se encontraba la actriz llorando, pues, según acusó, Levy ingresó a la residencia mientras ella dormía en el sofá con su hija y la acusó de haberlo engañado, además de insultarla. El artista habría portado un arma en la cintura y subió al segundo nivel para buscar al presunto amante de Gutiérrez, momento que ella aprovechó para esconderse entre los matorrales y contactar a las autoridades.

La versión de la actriz asegura que cuando su entonces novio bebe en exceso, la acusa de infidelidad, además de deslizar que este podría consumir drogas. Por su parte, el cubano indicó que estaba con un amigo cuando vio por el sistema de videovigilancia que un hombre estaba en el clóset del dormitorio con Gutiérrez y no iba a aceptar que ocurriera eso cuando estaban sus hijos, mientras que el arma era por protección.

“Se investigó el caso y me entrevistaron, entrevistaron a mi hija, a mi hijo, a Elizabeth y concluyeron que no estaba tomado ni nada. Pensé que había alguien en la casa, busqué la pistola para asegurarme de que no había nadie”, explicó el actor.

Las autoridades no hallaron a ningún sospechoso y Levy abandonó la casa en un Uber, mientras que la policía contactó a la Línea Telefónica de Abusos de la Florida para emitir un reporte del caso.

La pareja de actores anunció su separación a inicios de 2022 (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

ELIZABETH GUTIÉRREZ SE LLEVÓ A KAILEY SIN AVISO

Poco más de un mes después, el 1 de marzo, Levy llamó a las autoridades, pues Gutiérrez se había llevado a su hija Kailey sin su consentimiento y sin informar de su paradero. El actor destacó que si bien habían acordado que su pareja se quedaría con ella y este haría lo mismo con Christopher, Elizabeth se negaba a informarle dónde se encontraban.

“Tenía que saber dónde está mi hija. Se comunicaron con ella, está bien. Entonces yo dije: ‘Perfecto, gracias’”, indicó Levy a People.

En el reporte se detalla que el actor llamó a su hija por teléfono y, cuando le preguntó dónde estaban, ella le colgó para no contestar más, algo que Gutiérrez tampoco hizo. El agente policial le indicó que, al ser su madre, tenía los mismos derechos de viajar con la menor, por lo que no incurría en un delito.

William Levy al lado de su hija Kailey en un día de grabación de la telenovela "vuelve a mí" (Foto: William Levy / Instagram)

LA PELEA DE WILLIAM LEVY Y SU HIJA KAILEY

Al día siguiente, el 2 de marzo, Gutiérrez llamó a la policía denunciando que había acudido a la casa junto a su hija Kailey y dos sobrinas que estaban de visita. La menor ingresó junto a sus primas mientras que ella se quedó afuera. Sin embargo, a los pocos minutos, esta la llamó, pues se habría producido un “altercado”.

La hija menor de la pareja le contó al agente que ingresó a buscar ropa y “escuchó la voz de otra mujer que provenía del dormitorio principal”, al intentar ingresar encontró la puerta cerrada, por lo que la golpeó con furia, por lo que Levy salió e intentó evitar que entre al dormitorio, empujándola en el proceso, aunque de manera accidental.

Por su parte, el actor de 43 años indicó que “nunca le haría daño a su hija” y que Kailey se encontraba exaltada gritando “¿Dónde está la p**a?”, mientras sus primas golpeaban la puerta para entrar. Cuando llegó el agente, Levy le dio un paseo por la casa y reveló que solo estaba la señora de la limpieza.

“Rompen la puerta para ver si hay alguien adentro. Si hubiera estado con alguien, estaba viviendo solo. Es mi casa, estaba solo. Kailey rompe la puerta, yo no sé qué está pasando. Yo no la empujo, pongo la mano para que no pasara”, precisó.