La novela de Shakira, Gerard Piqué y Clara Chía aún no llega a su capítulo final. En un nuevo episodio, los medios españoles, rumorean que la cantante colombiana apunta a la custodia total de sus hijos, debido a varios factores, uno de ellos: la novia de su expareja.

En abril de 2023, la estrella musical se mudó a Miami con sus hijos Milan y Sasha y al exfutbolista se le ha visto por esos lares para visitarlos. Piqué tiene el concedido el derecho de pasar tiempo con ellos y de llevarlos a España.

Sin embargo, la colombiana ha dejado muy claro de que no quiere que los menores tengan contacto con Chía, incluso esto fue causal de que no los dejará estar en el matrimonio de su excuñado Marc Piqué en junio pasado. A más de un año de la separación oficial, la cantante se mantiene más que nunca en su posición de mantener alejada a la joven de sus hijos, ¿cuál es la razón?

¿POR QUÉ SHAKIRA QUIERE A CLARA CHÍA LEJOS DE SUS HIJOS?

Además de haber sido la tercera en su relación, Shakira no quiere que sus hijos tengan contacto por Clara Chía porque, de acuerdo con algunos medios, tiene problemas psiquiátricos.

El periodista argentino, Javier Ceriani, quien es conductor del programa Chisme No Like, reveló que los presuntos problemas mentales de Chía situación habrían hecho que Shakira busque alejar a sus hijos de la pareja de Gerard Piqué. Esa decisión habría fastidiado a la joven catalana.

“Piqué y Clara Chía se compraron una casa donde están viviendo juntos y siguen la relación. Lo que pasa es que esta chica, Clara Chía, tiene problemas psicológicos y entonces Shakira aprovechó eso para decir ‘no quiero a mis hijos con esta chica’”, explicó el periodista.

En el programa se comentó que los problemas de la estudiante de relaciones públicas no fueron generados por la Music Session #53 de Shakira, sino que son de hace tiempo, estos serían “ataques de pánico, llora en público, sufre de ansiedad y de depresión”.

El empresario mantiene su relación con Clara Chía Martí (Foto: Gerard Pique / Instagram)

¿Piqué incumple los acuerdos?

El argentino detalló que los hijos de Gerard Piqué y Shakira no estarían disfrutando pasar tiempo con su padre debido a que siempre está usando su celular. “Los niños dicen ‘Papá está todo el día con el celular y ni bola nos da’. Esa es la realidad, por eso se aburren con Piqué. Y Shakira no deja que estén Piqué, Clara Chía y los chicos. Ella no deja que esté Clara Chía”, reveló Ceriani.

Según “Mamarazzis”, además, el exjugador del Fútbol Club Barcelona no estaría cumpliendo con lo que se firmó por el bienestar de los niños, pues los estaría dejando al cuidado de terceras personas.

Las fuentes de las periodistas Lorena Vázquez y Laura Fa indican que a la cantante colombiana le incomoda que su expareja “no tome todo el tiempo libre posible de su trabajo y de sus compromisos personales, para estar con los niños durante su periodo vacacional”. Esto, a pesar de que se han visto en muchos espacios y momentos a Milan y Sasha con Gerard.

DATOS PERSONALES DE SHAKIRA