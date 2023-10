Como bien sabemos, Nicki Nicole y Peso Pluma están siendo vinculados sentimentalmente desde mediados de año. Fotos, viajes, comentarios en redes sociales y más son parte del repertorio amoroso que une a ambos jóvenes desde hace buen tiempo. Sin embargo, unas polémicas declaraciones de la también exnovia de Trueno se habrían encargado de desmentir todos los rumores de amor y compromiso entre la argentina y el tapatío.

Nadie puede dudar que Peso Pluma y Nicki Nicole son dos de los artistas más escuchados en este 2023. Sus éxitos virales han logrado posicionarlos en los primeros puestos a nivel internacional, llegando a ser laureados por los Premios Billboard.

Y pese a que hay una imagen de ambos artistas tomados de la mano, para Nicki Nicole este gesto no tiene significado amoroso alguno, pues la cantante de 23 años señaló que esta acción suele darse también entre amigos y compañeros de profesión.

Peso Pluma y Nicki Nicole han sido relacionados por todo el tiempo que han compartido juntos, así como los comentarios que intercambian en redes sociales (Foto: Peso Pluma / Instagram)

Es más, la nacida en Rosario trató de explicar su cercanía con Peso Pluma y se animó a compararlo con un perro, generando un gran revuelo en redes sociales y un descontento general por parte de fanáticos de Kabande Laija.

“Somos buenos amigos, nos estamos conociendo. Los amigos se agarran de la mano (...) Imagínate si vos todos los días salí con un perro. Nadie te va a preguntar por qué todos los días salí con un perro”, fueron las palabras de la intérprete de “Mamichula” en el podcast El Despelote.

LO QUE DIJO NICKI NICOLE TRAS NEGAR A PESO PLUMA

Al notar que sus opiniones comenzaron a viralizarse en redes sociales, Nicole Denise Cucco, nombre de pila de la artista, decidió recurrir a su cuenta de X para aclarar las cosas y reiterar que guarda un profundo cariño por el intérprete azteca.

“Gente, no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo, pero me puse bien nerviosa por la pregunta. Pido disculpas si no se entendió bien lo que quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien que quiero”, escribió la argentina, quien fue severamente criticada por los fanáticos de la Doble P.

La argentina se animó a dar la cara tras las polémicas declaraciones (Foto: Nicki Nicole / X)

Recordemos que las palabras de la rosarina causaron un gran impacto en todo internet. Para muchos, fueron unas palabras de desprestigio contra Peso Pluma, quien se ha venido mostrando efusivo y romántico en redes sociales cada vez que puede.

Sin embargo, parece que en esta oportunidad los nervios le jugaron una mala pasada. ¡Esperemos todo se aclare, chicos!

¿CÓMO REACCIONÓ PESO PLUMA A LAS PALABRAS DE NICKI NICOLE?

El autor de “Ella baila sola” no se mantuvo alejado de la polémica y envió un comunicado por medio de redes sociales. Según lo dicho por el joven de 24 años, la relación entre él y la rapera anda de las mil maravillas, por lo que instó a sus seguidores a que se mantengan despreocupados de todo este escándalo.

La Doble P también se animó a comentar lo sucedido (Foto: Peso Pluma / X)

“Solo quiero decirle a la gente que vivan y que dejen vivir, al final siempre se va a opinar y malinterpretar las cosas”, añadió el cantante de los corridos tumbados.