Tras el fin de la cuarta temporada de “La casa de los famosos”, el pasado 20 de mayo de 2024, los habitantes del cuarto Tierra continuaron dando de qué hablar por la gran amistad que formaron, aunque al parecer esto quedó en el pasado, pues Ariadna Gutiérrez y Rodrigo Romeh habrían peleado. A esta conclusión se llegó luego de que la colombiana dejó de seguir al mexicano en Instagram. ¿Qué pasó realmente? En los siguientes párrafos, todo lo que sabemos.

Antes recordemos que cuando aún se emitía el reality de Telemundo, los seguidores anhelaban que ambas celebridades iniciaran una relación, luego de que él declarara abiertamente que estaba muy ilusionado de ella. Tanta era la atracción mutua, que esto provocó que Lupillo Rivera decidiera irse de su habitación al sentir que Romeh lo había traicionado por hacerle una cena a la mujer que en ese momento él también amaba. Después que culminó el show, continuó su amistad, pero esta habría acabado.

LA SUPUESTA PELEA DE ARIADNA GUTIÉRREZ Y RODRIGO ROMEH

Las especulaciones sobre una pelea entre los dos famosos surgieron la mañana del 23 de junio cuando nos percatamos de que Ariadna Gutiérrez dejó de seguir a Rodrigo Romeh en Instagram, adicional a ello lanzó un mensaje, que si bien no tenía destinatario, todo hacía suponer que era para el muchacho.

“Te puedo perdonar todo, pero jamás que hayas jugado con el cariño de mi familia y de los miles de fans que tanto que nos apoyaron”, escribió en una de sus historias.

Atrás habría quedado el amor y amistad que los dos demostraron en el reality de Telemundo (Foto: La casa de los famosos / Instagram)

De acuerdo con el conductor Carlos Adyan, la ruptura amical se habría originado por la cancelación de un show en Miami que tenían programado para el 30 de junio: “Aquí el tema es bastante claro: no vendieron boletos y tanto Clovis como Romeh dijeron: ‘¿Sabes qué? Nos vamos del show, no vamos a hacer el show’ y dejaron a Ariadna, que al parecer el manejo de Ariadna eran los que estaban a cargo del evento […]. Cosa que es respetable porque ellos ahora van a estar en el show de Maripily. Pero pues Ariadna se sintió mal de cierto modo”.

A esto se habría sumado el control que ella ejercía sobre el exfisicoculturista: “Y otra de las cosas que también se decía es que Ariadna supuestamente le escribía mucho a Romeh mientras él estaba en Puerto Rico y pues eso ya estaba causando cierta incomodidad. Es lo que se dice”.

El presentador puertorriqueño añadió que tuvo la oportunidad de conversar con gente cercana a Clovis Nienow y Rodrigo Romeh que le dijeron que el show que tenían programado “tenía ni pies ni cabeza, era básicamente un Meet & Greet”. Reveló que la pareja de Aleska no se sentía motivado porque no sabía qué iba a hacer en el evento.

CLOVIS HABLÓ DE LA CANCELACIÓN DEL EVENTO EN MIAMI

Una semana antes del show, el domingo 23 de junio, Clovis anunció la cancelación de “Hermanos Tierra Sin Censura”, cuyas entradas oscilaban entre US$68 y US$180, además aclaró que las cosas estaban bien con sus dos amigos. “Desafortunadamente no se va a poder realizar el evento el 30 de junio aquí en Miami por cuestiones de logística, pero no se preocupen toda la gente que compró su boleto, la producción ya está trabajando para devolverle su dinero (…). Con Romeh, con Ari y con la familia Tierra está superbién. No se empiecen a hacer ideas que no son. Yo a ellos los amo, siempre los voy a amar, los voy a querer un montón”.

Adyan aprovechó la presencia de Aleska Génesis en su programa “Pica y se extiende” para preguntarle sobre el show: “Yo estoy concentrada en nuestra relación que no tiene nada que ver en lo laboral. Estoy viviendo una etapa muy bonita con él. Eso es lo que nos tiene llenos de alegría”. En otro momento, le recordó cuando aseguró que Ariadna Gutiérrez manipulaba a Rodrigo Romeh: “Yo no lo sentía, todo el mundo lo vio adentro de la casa, de la manera que lo abordaba y trataba de meterse en nuestra relación. En este momento el tema que tiene ella con Romeh me imagino que es parte de lo mismo de esa situación. Pero prefiero no meterme. Cada uno es responsable de sus acciones. Indiferentemente que yo le caiga bien o no ese es su problema. Yo le deseo lo mejor. Lo que sí le voy a decir [a Ariadna] es que a Clovis lo voy a apoyar y acompañar quiera o no quiera”.

Por el momento, ni el mexicano ni la colombiana han emitido opinión al respecto.