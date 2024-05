La cuarta temporada de “La casa de los famosos” estuvo cargada de muchas polémicas por los diferentes enfrentamientos entre los habitantes. Si bien, recordamos cuando Carlos Gómez ‘El Cañón’ fue expulsado por agredir físicamente a Rodrigo Romeh o la gresca entre Alfredo Adame y Lupillo Rivera, hubo otra pelea muy fuerte. Las protagonistas: Maripily Rivera y Ariadna Gutiérrez, quienes casi se van a los golpes, pero no llegaron a ello gracias a que la misma producción intervino. ¿Cómo se originó? En los siguientes párrafos, los detalles.

Cabe mencionar que aquella riña quedó en el olvido, luego de que La Divaza decidió abandonar el reality, hecho que llevó a la boricua y a sus entonces excompañeros de Tierra a limar asperezas y pedirse perdón, unión que vimos en la final cuando ganó los US$200,000 y celebró con ellos.

Maripily Rivera contó que las cámaras de Telemundo en "La casa de los famosos 4" fueron apagadas para no ver el bochornoso incidente (Foto: Telemundo)

¿CÓMO FUE LA FUERTE LA PELEA ENTRE MARIPILY RIVERA Y ARIADNA GUTIÉRREZ?

Tras convertirse en la ganadora del exitoso reality, Maripily Rivera dio una entrevista al locutor puertorriqueño Jorge Pabón para su podcast “El Molusco”, donde contó lo que ocurrió entre ella y la participante colombiana, con quien en ese momento estaba peleada, al igual que con el resto de los habitantes de Tierra.

A la pregunta: “La pelea que tuviste con Ariadna, que bloquearon, ¿eso es real o es mentira?”, ella contestó: “Eso es muy real”. De inmediato, procedió a contar con lujo de detalles lo que pasó ese día.

“Estábamos nosotras peleadas y pasa un carro de los de Félix diciendo: ‘Lupillo, no digas que tú no hablas de las mujeres porque mira este audio’. Y sacan un audio donde él sale diciendo que tuvo algo con La Bronca, pero bien fuerte (…). Nosotras estábamos en el patio haciendo un reto de comida, pero se escucha eso. En ese momento, Bronca se siente mal, sale y se va directamente al confesionario y él va detrás porque sabe que es verdad. [Lupillo] trata de justificarse diciendo que se iba a ir de la competencia, diciendo que no, pero trataron de echarme la culpa a mí porque fue un carro de los míos”, comenzó a relatar.

Señaló que, si bien era uno de los carritos que fue a apoyarla, ella no tenía nada que ver, pues estaba incomunicada dentro del programa, asegurando que no pidió a nadie que realizara tal acción, pero la modelo no entendía razones: “Si tú te pones a hablar mal de mí, mis fans van a buscar algo mal que hiciste para defenderme. Le dije: ‘Ahí, yo no tengo culpa’. Entonces, ahí Ariadna empezó a decir: ‘No, ese fue un carro de los tuyos, ese tipo trabaja para ti, tú eres una embustera’. Ahí yo le dije: ‘A mí no me digas embustera, no me grites y me bajas la voz’. Y empezó el traqueteo de ella”, contó la autodenominada ‘Huracán boricua’, quien señaló que la tuvo que intervenir la producción, pues las cosas se estaban poniendo muy intensas.

“Entró la gente de producción, apagaron las cámaras y ella iba a darme a mí y yo le dije: ‘¡Vamos, dame! ¡A que tú no te atreves a darme! Entonces, ahí vinieron y la aguantaron. Si no la llegan a aguantar, yo creo que ella me da a mí. Pero cuando nosotras nos reconciliamos, Ariadna me dijo que jamás en la vida me iba a dar a mí, que se estaba haciendo. [Ella] sí estaba bien molesta. Fue una de las peleas más fuertes. Eso no se vio en cámara”, relató.

Adicional a ello, reveló que antes de que Thalí García escapara de “La casa de los famosos 4″, también había tenido una discusión muy fuerte. “Tampoco se vio en las cámaras lo de la escapadera de Thalí, quien antes había tenido una pelea con nosotros”.