Una semana después de que se registró el primer abandono en la cuarta temporada de “La casa de los famosos”, otro habitante decidió ponerle fin a su participación. Nos referimos a Gregorio Pernía, quien pidió a la producción su salida tras cuatro semanas de convivencia y luego de tres días del tremendo lío que se armó entre Lupillo Rivera y Alfredo Adame. Pero ¿cuál fue el motivo que llevó a dejar el programa? Los pormenores a continuación.

Cabe señalar que la partida del colombiano, este 21 de febrero, es el segundo abandono en el exitoso formato; toda vez que el primero fue por parte de Thalí García, quien de una patada abrió una puerta de la suite el pasado 14 de febrero.

ASÍ ANUNCIÓ GREGORIO PERNÍA SU DECISIÓN DE ABANDONAR EL REALITY

Antes de conocer quién era la persona que dejaba el reality, la producción pidió a todos los habitantes reunirse en la sala para recibir un anuncio importante: alguien se iba definitivamente del programa. Luego de la intervención del conductor, el actor colombiano se paró delante de todos para informarles su decisión y agradecer a todos sus compañeros.

“Bueno, les cuento, soy el infiltrado. Las personas que me incitaron a venir aquí fue mi familia, espero no haberles quedado mal. Fueron cuatro semanas de un proceso bien duro, arduo, de un aprendizaje muy grande, donde tuve la paciencia, la tolerancia. Espero no haberle quedado nada. Entre así (haciendo un gesto de felicidad), pensando que era otra cosa, pero no, fue diferente”, comenzó a señalar.

Tras suspirar y con la voz quebrada siguió. “Aprendí de la paciencia, de la tolerancia del ser humano, soy una huev* (…). Gracias a cada uno de ustedes, me los llevo como una familia. No hay problema contigo, no soy rencoroso [a Melaza], a Bronca gracias por creer en mí, a Guty por ser un caballero, señor Adame fue mi maestro [ambos se abrazan] porque aprendí muchas cosas de usted, mi Cristina gracias por el tiempo, mi Clovis lo quiero mucho, mi Divaza, mi Romeh, mi Ari, mi mamá hermosa [Maripily] y mi maestro Lupillo”, decía mientras se despedía de todos.

Tras ello, señaló que se iba a disfrutar de las personas que lo aman. “Me voy para un mejor lugar, para reencontrarme con mi mujer, con mis hijos y esos que ustedes llaman seguidores, no son para mí, ellos son parte de mi familia (…). Los quiero mucho y me los llevo en el corazón a todos en nombre de Dios”, manifestó mientras se persignaba y salía. Las lágrimas en sus compañeros, en especial del cuarto Tierra no faltaron.

¿QUÉ LLEVÓ A GREGORIO PERNÍA ABANDONAR “LA CASA DE LOS FAMOSOS 4″?

Después de abandonar el programa, el histrión dio a conocer las poderosas razones que lo llevaron a irse. “Dos cosas: primero cuando entré no pensé que me fuera ir tan duro, sentí que me arrancaron el corazón como un órgano fuerte que es mi familia, llevo 22 años con ellos (…) y dos, fuerte, fuerte, fuerte, jamás pensé que sufriera de claustrofobia, o sea fue un impacto fuertísimo porque soy un hombre libre”.

En pocas palabras, Gregorio Pernía abandonó “La casa de los famosos 4″ porque extrañaba demasiado a su familia y se dio cuenta con la convivencia que sufre de claustrofobia, pues él siempre fue un alma libre.

Sin embargo, al ser consultado qué se llevaba de su paso por el programa de Telemundo, el colombiano manifestó que vivió una “experiencia bonita”, pero ser tolerante en todo acabaron por colmar su paciencia: “Quedarme callado, escuchar humillaciones, golpes duros por mi familia, gente que no creyó que estaba tratando de salir y de buscar la forma pensando que era una estrategia, metieron a mis hijos de por medio, volver a agachar la cabeza porque la casa es una cosa dura donde no recibes un mensaje, ni nada, no visita conyugal (risas)”.

“NO SOY UN ESTRATEGA”, ASEGURÓ GREGORIO PERNÍA

Como se recuerda, tras quedar conformadas las habitaciones, Pernía planteó a los de Tierra ir por las otras dos habitaciones: Fuego y Agua para ir eliminándolos poco a poco, pero asegura que no sabe por qué lo dijo; es más, señala que no es un estratega y jamás hizo algo para seguir permaneciendo en la casa.

“Cuando Nacho dice el nombre de Mariana, dije: ‘No, no, no’. El público eligió y regresé a la casa muy mal porque lo necesitaba. Problemas: mi familia y la claustrofobia”, indicó.

Primeras palabras de Gregorio después de abandonar la casa#LCDLF4 pic.twitter.com/SkgPTNOoge — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) February 22, 2024

SU OPINIÓN SOBRE LA PELEA ENTRE LUPILLO RIVERA Y ALFREDO ADAME

Al ser cuestionado por qué ingresó a la habitación Fuego, Gregorio Pernía manifestó que era para hablarle a los habitantes de dicho cuarto que no podía jugar con los de Agua, pues no son de fiar, además de que ya se vivía una gran tensión todo momento

“Cuando yo regreso y veo que todos se evaden, pero no sabía que antes cuando había entrado el señor Adame también los del cuarto Tierra también habían evadido el saludo. Cuando llego me dice Guty que es una estrategia; yo digo no puede ser porque me han visto el padecimiento y dije la gente del cuarto Agua es gente que no tiene corazón, no tienen nobleza, no tienen humildad, y me paré y dije ya vengo. Me meto a Fuego y les digo: ‘Ustedes no pueden jugar con esta gente, ustedes no se pueden aliar con una persona que no tenga sentimientos, nobleza ni humildad’. Entra Adame y se arma una trifulca. Sale Lupillo a defenderme y ya sabes…”, contó.

“[Aunque escuchaba la bulla, siguió dentro de Fuego] Estaba adentro hablando con ellos y diciéndoles que no se puede. Aquí hay una persona que es honesta y transparente, a mi papá le hicieron un homenaje por ser uno de los hombres más honestos de Sudamérica en 1988, soy hijo de un señor de 62 años y estoy criado antigua; entonces, yo no puedo permitir cosas como la hipocresía, que no sea la persona tolerante, la ira y rabia, por lo que dije que no pueden jugar con Agua”, prosiguió.

¿QUIÉNES DEBEN GANAR EL REALITY PARA PERNÍA?

El colombiano dio los nombres de quiénes deberían ganar “La casa de los famosos 4″, no sin antes lanzar un dardo que estaría dirigido contra los compañeros de los otros cuartos que no son Tierra.

“El reality no se lo puede ganar una persona misógina, con falta de transparencia, deshonesta. Creo que se lo debe ganar una persona que tiene un buen concepto de familia. Están Clovis y Lupillo”, concluyó.