El pasado 8 de junio, Mara Topic se coronó como la mujer más bella de Ecuador, por lo que representará a su país en Miss Universo 2024. En el certamen portó la banda de Guayaquil y desde un inicio su imponente presencia dejó asombrados a todos. Para conocer más sobre ella, sigue leyendo esta nota.

“¡Estoy inmensamente agradecida y emocionada de haber sido coronada como Miss Universo Ecuador! Mi corazón está lleno de gratitud (…). Quiero invitar a todos a dejar de llamarme Mara Topic Verduga y a llamarme Ecuador, porque deseo que seamos una sola familia, unidos por nuestra nación, nuestra bandera y nuestros valores. Juntos podemos representarnos como personas unidas y orgullosas de quienes somos. Prometo dar todo mi corazón y esfuerzo para traer la primera corona universal a nuestro amado Ecuador. ¡Gracias por todo su amor y apoyo!”, escribió en sus redes sociales.

Mara Topic tras ser corona como la mujer más hermosa de Ecuador (Foto: Miss Universo Ecuador)

¿QUIÉN ES MARA TOPIC?

Mara Topic es Miss Ecuador 2024, quien recibió la corona de la mismísima Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023. La joven tiene experiencia en un certamen de belleza representando a su país, toda vez que en 2019 formó parte del Miss Grand International.

Ella es hermana del economista, político y empresario Jan Topic, quien postuló a la presidencia de Ecuador en 2023 y que durante su campaña contra la delincuencia fue apodado el “Bukele ecuatoriano”. “¡Felicitaciones nena! ¡Qué orgullo! Ahora con todo a México”, escribió en su cuenta de X.

Topic es directora y productora de cine. Con su compañía de producción ha trabajado con figuras como Daddy Yankee y Rauw Alejandro.

Todos los colores de ropa que usa le quedan a la perfección a Mara Topic (Foto: Miss Universo Ecuador)

MISS ECUADOR 2024 PADECE LA ENFERMEDAD DE HASHIMOTO

Mara Topic reveló hace un tiempo que padece la enfermedad de Hasimoto, la cual le provoca la pérdida de cabello, por lo que usa pelucas. Aunque en un inicio sentía mucha inseguridad, aprendió a quererse y resaltar lo que ella vale como persona. Cabe mencionar que en este mal, es un trastorno autoinmunitario que afecta a la glándula tiroides, se da cuando las células del sistema inmunitario producen la muerte de las células de la tiroides.

“Tengo una condición que se llama enfermedad de Hashimoto. Es una condición autoinmune que no tiene mejoría, es por el resto de tu vida, no tiene cura. Tu sistema inmunológico constantemente te está atacando. Hay personas a las que les da de diferentes maneras, las que no se pueden levantar de la cama, las que tienen altos niveles de estrés y no pueden hacer actividades físicas, otras que tienen la piel super seca, a mí se me refleja en la pérdida de cabello”, señaló en una entrevista, publica People en español.

Mara Topic sí sabe lo que es posar para el lente de una cámara (Foto: @daniel_kruger237 / Instagram)

¿QUÉ DEPORTE PRACTICA Y CUÁL ES SU PROYECTO SOCIAL?

A la reina de belleza ecuatoriana le encanta practicar jiu-jitsu, arte marcial japonés clásico que la ha ayudado a sentirse más segura, pero tuvo que dejarlo antes de las galas finales para que no tenga moretones durante las sesiones de fotos del certamen.

De otros lado, durante una entrevista con “Última Hora Ecuador”, Mara señaló que su proyecto social se basa en la defensa personal, no sólo física, también emocional, mental y psicológica. “La verdadera fuerza viene de la mente y el corazón. Está en poner límites”, dijo.

"En un mundo de ruido, busca el susurro de la verdad", escribió el 23 de febrero de 2024 (Foto: Mara Topic / Instagram)

¿MARA TOPIC TIENE NOVIO?

No. Actualmente, Mara Topic no tiene pareja. Lo curioso es que hasta pocos días antes de participar en Miss Ecuador 2024, ella estaba con alguien que decidió terminar su relación. “Siempre debes tener amor propio, el amor que tenemos externamente no nos cambia el que tenemos internamente. Recordar que todo pasa por algo. Literalmente me puse obviamente a llorar y me puse supermal, pero fue una experiencia con la que entendí que tenía que dar todo de mí para conseguirlo y tratar de alcanzarlo. En verdad a veces cuando te pasan situaciones malas, te pueden dar fuerza y energía para lograrlo. Y cuando lo logré, dije: ‘Jajaja que lo vea él’”, manifestó.

¿QUÉ DIJO MARA SOBRE SHEYNNIS PALACIOS PARA SER CRITICADA?

Durante una transmisión en vivo por Instagram, le preguntaron qué opinaba sobre la nueva Miss Universo 2023. En aquella ocasión, Mara Topic señaló: “Me encanta Sheynnis Palacios, pero ella no era la más bella. ¡No!, No, no, no. Ella se creía la más bella”. Sus palabras generaron controversia en las redes sociales, ya que muchos las consideraron de innecesarias y desatinadas.

DATOS PERSONALES DE MARA TOPIC