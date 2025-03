No, no es un problema en tú móvil. WhatsApp ha vuelto a sufrir una caída a nivel mundial. Según usuarios de la red social “X”, la plataforma de mensajería de Mark Zuckerberg presenta problemas para enviar y recibir mensajes en países como Estados Unidos, México, Reino Unido, Alemania, Colombia, España, Chile y Ecuador.

¿A qué hora y cuándo se cayó WhatsApp en el mundo?

Cerca de las 10:40 am ET (7:40 am PT) del viernes 28 de febrero, WhatsApp no está permitiendo que los usuarios puedan utilizar la aplicación con normalidad. Es decir, no pueden acceder al servicio de mensajes y tampoco enviar contenidos de multimedia como videos, audios de voz y fotos.

¿En qué móviles se reportó la caída de WhatsApp?

Sin embargo, hay personas que sí pueden hacerlo sin algún problema. El reporte de los usuarios sobre las fallas de WhatsApp ha sido mayormente para los que tienen móviles en IPhone.

¿Qué ha dicho WhatsApp sobre la caída del 28 de febrero?

De momento, ni WhatsApp ni Meta se han pronunciado oficialmente sobre esta caída. Es muy probable que las personas vuelven a acceder a la app en las próximas horas, ya que este problema no es ajeno a los usuarios.

*Todos hablando que se cayó WhatsApp*



Yo sin enterarme de nada porque nadie me habla: pic.twitter.com/fVanqaawL5 — El Guarromántico (@Guarromantico_) February 28, 2025

¿Qué otras redes sociales presentan problemas el 28 de febrero?

También se han reportado problemas, pero con menor diferencia, en redes sociales como Facebook e Instagram. Las últimas veces que se cayó el servicio de WhatsApp fueron el 5 de marzo, el 3 de abril y, la más reciente, el 11 de diciembre de 2024.

¿Cuándo vuelve a funcionar WhatsApp?

Aunque el servicio se ha restablecido en algunos países, es recomendable reiniciar la aplicación para asegurarse de que funcione correctamente. Para obtener actualizaciones sobre el estado de WhatsApp, se sugiere seguir las redes sociales oficiales de la empresa.