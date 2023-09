Para alegría de muchos, Mariana Downing fue elegida Miss República Dominicana este domingo 3 de septiembre, por lo que representará a su país en el Miss Universo 2023, a realizarse en noviembre próximo.

Durante su paso por el certamen, una de las preguntas que le realizaron fue: “¿Qué prefieres: ser linda, rica o inteligente?”, a lo que la representante de la provincia de Sánchez Ramírez señaló: “Entre ser inteligente, bella o rica, yo sería inteligente. La inteligencia construye legados y la belleza interior es lo más importante en una sociedad regida por la educación. Necesitamos la inteligencia para llegar lejos. La riqueza viene con la inteligencia y ‘El conocimiento es poder’, como dijo Nelson Mandela”, llevándose la ovación de los asistentes.

Debido a que su presencia está dando de qué hablar, te contamos quién esta bella mujer que hace un tiempo conquistó al salsero Marc Anthony.

¿QUIÉN ES MARIANA DOWNING?

Mariana Downing es la actual Miss República Dominicana 2023, representará a su país en l Miss Universo de noviembre próximo. Ella es una reconocida modelo.

Su padre es inglés y su madre dominicana. Si bien, ella nació en la provincia de Sánchez Ramírez, creció y se desarrolló en Miami.

Nombre completo: Mariana Lynn Dówning de los Santos

Mariana Lynn Dówning de los Santos Lugar de nacimiento: República Dominicana

República Dominicana Nacionalidad: Dominicana

Dominicana Residencia: Miami

Miami Cumpleaños: 31 de mayo

31 de mayo Año de nacimiento: 1996

1996 Edad: 27 años

27 años Instagram: @marianadowningg

@marianadowningg TikTok: @marianadowningg

Aquí con el cabello ondeado y mirando a la cámara (Foto: Mariana Downing / Instagram)

NO DOMINA ESPAÑOL, PERO ASEGURA QUE APRENDERÁ

Debido a que vivió la mayor parte de su vida en Miami, Mariana Downing no domina inglés, algo que ha sido cuestionado por sus compatriotas. Precisamente cuando le hicieron una pregunta en pleno concurso de belleza, ella no pudo contestarla en español, lo peor fue que la conductora no tradujo su respuesta.

Debido a ello, aseguró que dominará el idioma. “Yo estoy hablando en español, mira en una, ¿no? En dos meses, mi español va a estar perfecto. Es que yo domino el inglés, no es mi culpa que yo nací en Estados Unidos”, dijo Downing. Tras ello, fue cuestionada por sus acompañantes: “¿Pero que tú eres?” y ella sin dudarlo le dijo: “¡Dominicana!”, publica el sitio web dominicano “Hoy”.

OTROS DATOS

Mariana Downing también quiso formarse profesionalmente, fue así que decidió seguir estudios en Filosofía .

. Desde que era muy joven, ella soñaba con ser modelo, algo que buscó cuando estaba en Miami. Fue descubierta por la agencia Wilhelmina. Ha colaborado con Calvin Klein y Chanel.

Mariana Downing tiene una estatura de 1.75 m. sus medidas son: 80-60-90.

Uno de los deportes que le fascina a la reina de belleza dominicana es el surf.

TUVO UN ROMANCE CON MARC ANTHONY

En marzo de 2017, Mariana Downing y Marc Anthony oficializaron su romance; en aquella oportunidad, él hacía poco que se había divorciado de Shannon de Lima. Aquel año, el salsero tenía 48 años y ella 21. Según TMZ, ellos se conocieron en una fiesta, intercambiaron número, salieron y surgió el amor, que solamente duró un par de meses.