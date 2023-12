A los 77 años dejó de existir Colin Burgess, el primer baterista de AC/DC, este 16 de diciembre de 2023. La noticia fue dada a conocer por la banda de hard rock en sus redes sociales, donde los integrantes emitieron un breve comunicado en conjunto.

“Muy triste escuchar del fallecimiento de Colin Burgess. Fue nuestro primer baterista y un músico muy respetado. Recuerdos felices, rock en paz Colin”, escribieron.

Los seguidores de la banda y los amantes del rock en general lamentaron su partida e inundaron las redes sociales con mensajes. Pero lo que muchos se preguntan es de qué falleció. En los siguientes párrafos, te lo contamos; asimismo, te recordamos quién fue.

¿CUÁL FUE LA CAUSA DE LA MUERTE DE COLIN BURGESS?

La muerte de Colin Burgess deja un gran vacío en el mundo del rock; sin embargo, se desconocen las causas de su partida a los 77 años de edad. Los fanáticos de este género musical lamentan su fallecimiento.

“Una noticia muy triste, ya que amo la música rock, especialmente la de Australia, y él fue parte de una generación de grandes músicos que iniciaron la industria musical en Australia”, “Condolencias para su familia y amigos”, “Un tipo maravilloso, sólo habrá uno de él”, fueron algunos de los comentarios.

LO QUE DEBES SABER SOBRE COLIN BURGESS

Colin Burgess fue un músico australiano que fue el baterista del grupo The Masters Apprentices (1968-1972) y en noviembre de 1973 se convirtió en el primer baterista de la banda de Hard Rock AC/DC, al lado de Malcolm Young (guitarra rítmica), Angus Young (guitarra principal), Dave Evans (voz) y Larry Van Kriedt (bajo).

Su primera actuación juntos fue en el club nocturno más famoso de Sydney en los años sesenta, Chequers, pero sólo formó parte de la agrupación un breve tiempo, ya que en febrero del año siguiente fue despedido por encontrarse en estado de ebriedad en el escenario. Él negó todo y argumentó que alguien le había echado algo a su bebida. La decisión estaba tomada. Pese a su salida, él alcanzó a grabar una versión del tema “Can I Sit Next To You Girl”.

Fue reemplazado por varios bateristas hasta que lograron dar con Phil Rudd, pero cuando este se lesionó la mano en septiembre de 1975, llamaron nuevamente a Burgess por dos semanas.

En 1988, Burgess entró al Salón de la Fama de la Asociación de la Industria Discográfica Australiana (ARIA) junto con sus secuaces de The Masters Apprentices.

A fines de la década de los 70 e inicios de los 80, se asoció con su hermano Denny en la banda de rock pop His Majesty que pasó a ser la banda Good Time Charlie, con la que realizó giras por el sudeste de Asia y grabó el álbum “Adults Only”. Hace unos años, los hermanos tocaron con el nombre The Burgess Brothers Band.

FICHA DE DATOS DE COLIN BURGESS