Cuando estuvo en “La casa de los famosos 4″, Rodrigo Romeh dejó sorprendidos a todos al confesar que su amor platónico es Ivonne Montero, a quien tuvo frente a frente en el reality cuando la artista fue a visitar a los finalistas. Él había señalado que la mexicana se convirtió en su crush desde que la vio en la película “El tigre de Santa Julia” (2002), por lo que no pudo ocultar su emoción cuando esta celebridad entró al programa. Si tomamos en cuenta que ella también está soltera, ¿existe alguna posibilidad que entre ellos haya un romance? En los siguientes párrafos, te lo comentamos.

Cabe recordar que el habitante de Tierra se quedó con el segundo lugar del formato de convivencia, por lo que se llevó US$100,000. Él permaneció en el reality por 119 días, en los que no tuvo contacto con el mundo exterior.

LAS POSIBILIDADES DE RODRIGO ROMEH CON IVONNE MONTERO

Tomando en cuenta que los dos están solteros y Romeh ha declarado públicamente que Montero es su amor platónico, el que menos se pregunta si los dos están destinados a estar juntos como pareja. No olvidemos que Ivonne le mostró su respaldo al exfisicoculturista cuando pidió a la gente votar por él para que se convierta en el ganador de la cuarta temporada.

Cuando la celebridad pidió votos para Rodrigo Romeh en "La casa de los famosos 4" (Foto: Ivonne Montero / Instagram)

En una entrevista con el programa “En casa con Telemundo”, la ganadora de la segunda entrega de “La casa de los famosos” se refirió sobre su vida amorosa. ¿Está el estratega de Tierra en su mira?

“En este momento me siento muy feliz, me siento plena, obviamente estaría maravilloso que tuviera un compañero al lado, pero estoy muy concentrada en mi trabajo, con Antonella, quiero dedicarle su tiempo. Sí me gustaría que el día de mañana si le preguntan ¿cómo recuerdas tu infancia?, [ella diga] con mi mamá, que mi mamá estuvo ahí”, manifestó.

Después aclaró que le encantaría encontrar a un compañero que la acompañe los últimos años de su vida. Pero para poder elegir entre los candidatos, ella tiene claro lo que busca en esa persona especial. “Tiene que ser un hombre que sea muy seguro de sí mismo, que tenga amor propio. Que sea obviamente independiente, [pues muchas veces] me ha tocado ser proveedora”, indicó.

Montero no se quedó ahí, ya que aseguró que quien busque ocupar un espacio en su corazón debe ser alguien que la valore y respete su rol como madre soltera, sobre todo que sea seguro de sí mismo, pues en varias ocasiones, algunas de sus parejas se han sentido intimidados por su éxito y su carácter: “Ya soy una mujer madura, ya tengo experiencia, ya he vivido”.

¿Será que Romeh cumple estos requisitos en caso busque algo más con la reconocida actriz? Solamente, el tiempo lo dirá.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE EDAD ENTRE RODRIGO ROMEH E IVONNE MONTERO?

Rodrigo Romeh nació el 6 de agosto de 1989, mientras que Ivonne Montero el 25 de abril de 1974; por tanto, la actriz mexicana es mayor que el deportista por más de 15 años. Si entre ellos hay química, nadie puede negar que hacen una bonita pareja y la diferencia de edad sería lo de menos.

Después de su confesión, varios esperan ver al segundo lugar de "La casa de los famosos 4" con la actriz (Foto: Rodrigo Romeh e Ivonne Montero / Instagram)