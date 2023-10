Todos estamos al tanto del camino que viene teniendo Sofía Castro hacia el altar tras comprometerse con su pareja Pablo Bernot. De esta manera, la hija de Angélica Rivero anunció fervorosamente su anillo de compromiso vía redes sociales, el cual fue entregado durante una emocionante travesía familiar por las montañas de Los Ángeles. Sin embargo, esta cita de gran importancia para la actriz mexicana tuvo un gran ausente: José Alberto “El Güero” Castro, su padre.

Los últimos reportes de la prensa indica que José Alberto “El Güero” Castro no estaría de acuerdo con las nupcias de su hija Sofía Castro, o al menos eso entendemos luego de que el famoso productor de telenovelas se haya ausentado de la pedida de mano de la actriz mexicana.

Pablo Bernot y Sofía Castro anunciaron su futura boda en redes sociales (Foto: Sofía Castro / Instagram)

Sin embargo, para la actriz de telenovelas, sus padres han tomado con gran aprobación su futura boda con Pablo Bernot. “Mis papás están muy contentos, mi papá no pudo estar, no es cierto eso de los chismes que no está de acuerdo en el matrimonio, claro que no, esos son puros chismes, mi papá quiere mucho a Pablo y está muy feliz por mí”, puntualizó.

¿SOFÍA CASTRO ESTÁ DISTANCIADA DE SU PAPÁ?

Pese a todas las especulaciones que se vienen fomentando en la prensa, Sofía Castro ha sido puntual y tajante al referirse de la ausencia de su padre en su pedida de mano. Resulta que el productor de la telenovela “El maleficio” tuvo problemas al momento de grabar la serie debido a los conflictos qué se viene librando en Medio Oriente.

“Parte de “El maleficio” se iba a filmar en Israel, y desgraciadamente por esta tragedia que está pasando tuvieron que mover fechas, entonces después iban a otro lugar en Europa y mi papá llegaba directo a mi fiesta, y a la mera hora tuvieron que mover locaciones y algunas cosas por el tema de la guerra y por eso mi papá no pudo estar”, aseveró.

José " El Güero" Castro no estuvo presente en el compromiso de su hija Sofía Castro (Foto: José Castro / Instagram)

Castro mencionó que todavía no han establecido una fecha para la boda y que es demasiado temprano para considerar la posibilidad de tener hijos. “La verdad siento que tener un hijo es muchísima responsabilidad, entonces vamos paso a paso, mira cuando ya tenía novio, que ¿cuándo me casaba?, ahora que ya me voy a casar, que ahora ¿cuándo los niños?, entonces vamos primero a disfrutar todo el proceso”, ahondó.

¿CUÁNDO SE CASAN SOFÍA CASTRO Y PABLO BERNOT?

La fecha exacta de la boda entre Sofía Castro y Pablo Bernot sigue siendo un misterio. A pesar de su compromiso, aún no se han revelado detalles sobre el día, mes, lugar y lista de invitados para este momento especial.

La pareja anunció su noviazgo en Instagram, donde la hija de Angélica Rivera muestra su anillo de compromiso y con la siguiente descripción: “Eres lo que en mis sueños le pedí a la vida❤️ SI Y UN MILLONES DE VECES SI ❤️ TE AMO CON TODO MI CORAZÓN. Siempre tú 💍👰🏻‍♀️”, fue el mensaje de Sofía.

Pablo Bernot suele dejar mensajes románticos a la actriz en redes sociales (Foto: Sofía Castro / Instagram)

Sea como fuere, se ve que son una pareja sumamente feliz y con proyección a futuro. ¡Enhorabuena por el compromiso, chicos!