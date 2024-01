La muerte de la cantante Sinéad O’Connor, recordada por temas como “Nothing Compares To You” y “Drink Before the War”, se había convertido en una incógnita, que ahora ha sido desvelada por las autoridades británicas.

El hermetismo en torno a su muerte había generado una serie de especulaciones. Vanity Fair dijo que entre las hipótesis estaba alguna dolencia de alguna enfermedad -ella padecía de fibromalgia- o suicidio. Su agente lo descartó que ella se haya quitado la vida, asegurando que estaba alistando para una próxima gira musical.

¿CUÁL FUE LA VERDADERA CAUSA DE MUERTE DE SINÉAD O’CONNOR?

Se acabaron las especulaciones. Sinéad O’Connor falleció a los 56 años por “causas naturales”. Así lo ha dejado claro la oficina forense y “por lo tanto han dejado de involucrarse en su muerte”, de acuerdo con una declaración proporcionada al diario The New York Times.

La cantante y músico irlandés fue hallada sin vida en su residencia en Londres, el 26 de julio de 2023, solo un año y medio después de que su hijo, Shane, de 17 años se matara un centro médico bajo supervisión por conducta suicida.

La propia artista, a través de sus redes sociales, había revelado que esa pérdida le cambió la vida. “Desde entonces, vivo como una criatura nocturna no muerta. Él era el amor de mi vida, la lámpara de mi alma”, había manifestado.

O’Connor habló con frecuencia sobre sus problemas de salud mental, incluido un diagnóstico de trastorno bipolar que luego fue impugnado, y al menos dos intentos de suicidio reportados. Sin embargo, pese a una serie de especulaciones sobre la posibilidad de un suicidio, al día siguiente, la Policía Metropolitana anunció que no consideraban la muerte como sospechosa.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad”, dijo en su momento la familia de la cantante a través de un comunicado, en que añadían que estaban “devastados”, por lo que pedían privacidad “en este momento difícil”.

Su funeral fue el 8 de agosto. Fue despedida en un cortejo fúnebre por las calles de la localidad de Bray (Irlanda), una localidad al sur de Dublín en la que residió durante 15 años.

Las flores y los tributos se muestran fuera de la antigua casa de la cantante irlandesa Sinead O'Connor, en Bray, en el este de Irlanda, antes de su funeral el 8 de agosto de 2023 (Foto: Paul Faith / AFP)

FICHA SINÉAD O’CONNOR