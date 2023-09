“Marcelo y yo hemos decidido terminar nuestra relación de dos años y medio”. De esta manera Dayanara Torres confirmó, a través de una historia de Instagram, el fin de su romance con el productor brasileño Marcelo Gama, un secreto a voces. ¿Pero qué fue lo que sucedió?

La presentadora, de 48 años, había anunciado seis meses atrás que tenía una relación con el reconocido productor y director de televisión brasileño y había calificado esa etapa como el amor más perfecto. “Hoy vivo una vida tan plena, me levanto y me acuesto con una sonrisa porque no puedo estar más agradecida”, dijo el 5 febrero de 2023 a People en Español.

La exesposa de Marc Anthony también destacó que Gama tenía una buena relación con sus hijos y estaba presente en momentos importantes, como sus cumpleaños. Sin embargo, el 22 de septiembre de 2023, decidió hacer público el fin de su relación, algo que se venía rumoreando.

¿POR QUÉ TERMINÓ LA RELACIÓN DE DAYANARA TORRES CON MARCELO GAMA?

Pese a que Dayanara Torres, conductora de Despierta América, había dicho que estaba en unos de los mejores momentos de su vida junto a Marcelo Gama y siempre se mostraba radiante y feliz, anunció que su situación sentimental llegó a su fin.

En su mensaje, sin embargo, no compartió los motivos por los que se acabó el idilio, pero sí externó una reflexión ante la situación.

“En esta etapa de mi vida, veo las relaciones de otra manera, si no son para siempre, son para enseñar…”, sentenció al respecto.

Dayanara Torres anuncia el fin de su relación con Marcelo Gama (Foto: Dayanara Torres/Instagram)

“ Siempre le agradeceré los momentos hermosos que vivimos, las lecciones aprendidas y por creer tanto en mí . Y aunque ya no estamos juntos, el respeto y la admiración siempre estarán presentes”, aseguró en su cuenta de Instagram, donde tiene 1.7 millones de seguidores.

Dayanara Torres puntualizó que seguirá trabajando con Marcelo Gama “en proyectos importantes”. Ellos han compartido previamente en shows, como los Premios Juventud 2023. “Siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Me llevo lo aprendido…”, apuntó para finalizar su mensaje.

Por su parte, el empresario no se ha pronunciado al respecto. En su perfil de la red social, publicó una ‘selfie’ y detalló que estaría en el Yosemite National Park, ubicado en California. People en Español comentó que fuentes confiables le informaron que la pareja lleva separada desde julio, luego de que en agosto pasado había trascendido un posible rompimiento de la pareja.

El productor brasileño Marcelo Gama no se ha pronunciado sobre el fin de su noviazgo con la ex Miss Universo 1993 (Foto: Marcelo Gama/Instagram)

¿DAYANARA TORRES PENSABA EN CASARSE CON MARCELA GAMA?

Cuando Dayanara Torres, quien estuvo casada con Marc Anthony, en mayo de 2023 había hablado sobre sobre la posibilidad de contraer nupcias con el productor Marcelo Gama.

Cuando le preguntaron si se casaría, ella no dio una respuesta directa: “No sé si me casaría. En estos momentos yo lo que quiero es disfrutar esta etapa tan maravillosa”. Sin embargo, dijo que estaba muy enamorada de Marcelo. “Yo pienso que es un regalo, es una bendición que Dios me lo tenía guardadito para el final. Estoy feliz. Ya era tiempo y me lo merecía”, dijo sonriente la puertorriqueña en ese momento.