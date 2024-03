“El señor de los cielos”, a lo largo de sus nueve temporadas, ha sido testigo del paso de grandes actores y recordados personajes, quienes se ganaron el cariño de los televidentes. Uno de ellos es Berenice Ahumada, papel que está bajo la interpretación de Thalí García, pero que parece que desaparecerá pronto de la historia por algunos conflictos que está teniendo Telemundo con la artista mexicana, los cuales se agravaron desde que ella misma se eliminó de “La casa de los famosos 4” al pegarle una patada a la puerta y salir de las instalaciones, dejándonos a todos con la boca abierta de la sorpresiva decisión que tomó.

Thalí García, en los últimos días, ha hecho fuertes acusaciones en contra del canal latino en Estados Unidos, principalmente por la producción que está a cargo del reality show mencionado, pero también de otras, específicamente de las cabezas que mueven los hilos de la serie protagonizada por Rafael Amaya, por lo que no tuvo problema alguno en revelar que no continuará en dicha trama y que su salida se dará muy pronto. En otras palabras, la mexicana dejará de aparecer en la ficción en plena emisión de su novena temporada, así que en las próximas semanas deberíamos ver el último capítulo en el que aparece.

THALÍ GARCÍA Y SU PARTICIPACIÓN EN LA NOVENA TEMPORADA DE “EL SEÑOR DE LOS CIELOS”

En una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Thalí García reveló que, al culminar la octava temporada de “El señor de los cielos”, le dijeron que la iban a necesitar para la siguiente edición, por lo que no había ningún problema hasta ese momento, así que solo sería cuestión de que pase el tiempo para volver a las grabaciones. Sin embargo, meses después se enteró, por terceros, que no la querían para trabajar toda la serie, sino solo un breve tiempo, generándole una sensación de que querían sacarla de la historia sin avisarle.

“En enero del año pasado, cuando terminamos la octava temporada de ‘El señor de los cielos’, me notificaron que me iban a necesitar para la novena temporada que duraba 6 meses y que comenzaba en septiembre de 2023. Obviamente, aunque no haya una exclusividad uno tiene agradecimiento y lleva tantos años trabajando para la compañía… En mayo me entero por amigos en común que, a pesar de que ellos me tienen confirmada para toda la temporada, en realidad solo me tienen presupuestada para un mes de mis honorarios. ¿Qué quiere decir esto? Que me querían sacar del proyecto sin notificarme”, aseguró la actriz.

THALÍ GARCÍA SE NIEGA A PARTICIPAR EN “EL SEÑOR DE LOS CIELOS 9”

A sabiendas de que no la querían para toda la temporada, Thalí García optó por no participar del proyecto porque, económicamente, no le convenía solo laborar un poco tiempo en vez de participar en toda su duración, así que notificó su decisión a las personas correspondientes, lo cual desataría una serie de problemas, en los que intervino el área leal del canal para tratar de convencerla, aunque no de una buena manera, por lo que ella se mantuvo firme y no quiso seguir en “El señor de los cielos”.

“Gracias a Dios estaba trabajando mucho, entonces digo bueno no hay ningún problema, si no me quieren para la novena temporada, pues no hago el proyecto y ya porque a mí no me conviene trabajarles un mes de mis honorarios cuando puedo facturar un proyecto que sea más largo. Dicho lo anterior, notifico que no voy a hacer la novena temporada. Entonces me busca la representante legal de la compañía en los Estados Unidos para decirme que yo estaba obligada por contrato, cosa que es mentira porque yo jamás he cobrado una exclusividad y que si no aceptaba iban a proceder legalmente en contra mía. A lo que yo dije no me pueden obligar”, comentó.

THALÍ GARCÍA LLEGÓ A UN ACUERDO CON TELEMUNDO

Debido a que no se llegó a ningún acuerdo, Thalí García se fue a Madrid a grabar una película y continuar con su vida profesional, pero estando allá recibe una llamada de la jefa de ficción, Karen Barroeta, con quien entabla una conversación, en la que intercambian su punto de vista y, finalmente, llegan a cerrar el trato de que ella participaría en la novena temporada de “El señor de los cielos”, pero solo por 30 capítulos y que también participaría en el reality show “Los 50”.

“Me suena el teléfono y es la jefa de ficción, Karen Barroeta, diciéndome como ‘arreglemos esto de una buena vez. Me dicen que quieres mucho dinero’. Y le dije ‘no, Karen, discúlpame, tengo dos hijos, solo quiero lo que ustedes me prometieron: quiero la temporada completa o que me dejen irme en libertad para tener otros trabajos’. A lo que me ofreció estar tan solo 30 capítulos y que a cambio me iba a pagar dos meses de mi sueldo. Y la verdad es que era un mal negocio para mí, pero por agradecimiento eterno a la compañía que me dio tantas oportunidades y que desafortunadamente hoy me está poniendo en esta situación y que de verdad pensé que nunca íbamos a tener que llegar a esta situación, acepto. Cuando le digo que sí, me dice ‘a cambio de que hagas 2 semanas de Los 50″, sostuvo.

Esto quiere decir que Thalí García solo aparecerá hasta 30 capítulos de la novena temporada de “El señor de los cielos”, así que no falta mucho para presenciar su final. Lo que se desconoce es qué sucederá con su personaje, ya que podría salir de la trama, morir o hasta sufrir un intercambio de actriz para que alguien más siga interpretando a Berenice Ahumada, aunque esta última opción es muy complicada y podría generar cierto rechazo.