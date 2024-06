Si estabas planeando ver a Jennifer Lopez interpretar algunos de sus éxitos como “Jenny from the Block” o “On the Floor” en su tour “This Is Me… Live”, pues lamento decirte que deberás despedirte de ese sueño hasta nuevo aviso. En medio de los rumores de separación de Ben Affleck, se ha confirmado que la gira ha sido cancelada, incluso antes de comenzar. ¿Cuáles son los motivos? Aquí te lo explico.

La cantante de ascendencia puertorriqueña tenía contemplado dar una serie de conciertos entre el 26 de junio y el 31 de agosto en diversas ciudades de Estados Unidos, empezando por Orlando y terminando en Houston.

Sin embargo, todos han quedado oficialmente cancelados. Esta no es la primera cancelación que sufre la gira “This Is Me… Live”, pues en marzo canceló siete presentaciones en medio de rumores de una baja venta de entradas. Sin embargo, esta información nunca fue confirmada.

Se rumorea que Jennifer Lopez y Ben Affleck ya no viven juntos (Foto: Michael Tran / AFP)

EL MOTIVO POR EL QUE JENNIFER LOPEZ CANCELÓ SU GIRA “THIS IS ME…LIVE”

Jennifer Lopez sorprendió a todos al cancelar repentinamente su gira “This Is Me... Live”. Aunque JLo no dio muchos detalles sobre los motivos, la firma encargada de la promoción, Live Nation, aclaró que la decisión se debió a temas familiares.

“Jennifer se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, su familia y sus amigos cercanos”, revelaron.

Pero, ¿será esta la verdadera razón? En su comunicado, JLo expresó su pesar: “Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Les prometo que se los compensaré y estaremos todos juntos de nuevo. Los quiero mucho a todos. Hasta la próxima…”.

Sin embargo, la situación se pone más jugosa si recordamos que en las últimas semanas, Jennifer ha estado en el ojo del huracán por los rumores de su supuesta separación de Ben Affleck. Ni JLo ni Ben han confirmado o desmentido estos chismes que corren como pólvora. ¿Será que la diva del Bronx está priorizando su vida amorosa sobre su carrera? ¿O hay algo más detrás de este drama? El tiempo dirá, pero mientras tanto, la especulación sigue encendida.

¿QUÉ PASARÁ CON LAS PERSONAS QUE COMPRARON BOLETOS?

¡Atención, fanáticos de Jennifer Lopez! Si estaban preocupados por el dinero de sus boletos para la ahora cancelada gira “This Is Me... Live”, respiren tranquilos. La organizadora del evento ha salido al rescate y calmó las dudas: los boletos comprados a través de Ticketmaster serán reembolsados automáticamente.

Sin embargo, si adquiriste tus entradas a través de una tercera persona, lamentablemente, el reembolso automático no aplica para ti. En este caso, tendrás que contactar directamente a la empresa o persona que te vendió los boletos.