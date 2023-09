El rapero Juan Carlos Sauceda, conocido popularmente como Lefty SM, fue asesinado en las afueras de su casa el pasado 3 de septiembre en México. La información de la policía indica que el artista de 31 años fue víctima de asalto antes de ser baleado a quemarropa.

Como bien sabemos, el fallecimiento de Lefty SM ha causado una gran indignación entre todos los mexicanos durante los últimos días. No solamente porque demuestra el estado de inseguridad que se vive en México, sino también porque el cantante murió defendiendo a su esposa e hijas en Zapopan, Jalisco.

La noticia del trágico suceso fue comunicada por la cuenta de Instagram de Alzada Records, sello discográfico del cantante. “Estimados amigos y familia Alzada, con profunda tristeza informamos sobre el fallecimiento de nuestro hermano Lefty SM, Juan Carlos Sauceda”, se visualiza en el texto.

El rapero Lefty SM solo tenía 31 años cuando fue asesinado (Foto: Lefty SM / Instagram)

El impacto de tal hecho sacudió a varios artistas locales de sobremanera, siendo Santa Fe Klan y Peso Pluma algunos de los más afectados, por lo que decidieron enviar las condolencias correspondientes a la familia del vocalista de vocalista de 31 años.

Ahora bien, la interrogante que varios seguidores de Lefty SM se preguntan es qué sucederá con el tema que el intérprete originario de Sonora y Doble P tenían preparado para sus fanáticos. De hecho, ya contaba con nombre propio: “Qué me va a contar”

¿SALDRÁ O NO?: LO QUE PASARÁ CON EL TEMA DE PESO PLUMA Y LEFTY SM

La noticia de su colaboración data desde hace meses, y pese a que tuvieron la mejor de las intenciones para estrenarla, se supo que el sencillo no fue lanzado a las plataformas porque Peso Pluma no había tenido tiempo disponible para grabar el video oficial.

Ello fue indicado por el propio Hassan Emilio Kabande Laija, quien aseguró a través de un live en sus redes sociales que existe tal canción, pero que sería lanzada por la cuenta oficial del ahora fallecido Lefty SM.

Incluso, se animó a indicar que su equipo de producción y Juan Carlos Sauceda ya tenían todo listo. “La neta quedamos en que la rola… bueno, mi equipo quedó con su equipo en que la rola si no sale en el canal de él, no sale, y que ahorita no tiene tiempo”, indicó el presunto novio de Nicki Nicole.

Eza Mary al lado de su esposo, Lefty SM, al que amó con todas sus fuerzas (Foto: Eza Mary / Instagram)

Si bien ahora Lefty SM no se encuentra en vida, por lo que sería imposible que cuelgue el video, decenas de fanáticos le han pedido a Peso Pluma que suba el sencillo en homenaje al fenecido rapero.

A día de hoy, no hay confirmación de Peso Pluma para hacerlo, pero no sería sorpresa alguna que el cantante de 24 años decida hacerlo en las próximas semanas.

LETRA DE “QUÉ ME VA A CONTAR”

Aunque el tema no ha sido divulgado, parte de la letra ya es conocida. A continuación te presentamos algunas líneas del tema:

“Qué me va a contar

Si nos wachamos como lo hacían antes

Cuando el respeto valía más que los diamantes

Hoy si no hay feria no van a ser importantes”

Sea como fuere, los fanáticos de los raperos mexicanos esperan que este ansiado tema salga a la luz en los próximos días. ¿Se animará a lanzarlo?