Tras ganar la temporada 4 de “La casa de los famosos”, Maripily Rivera sigue dando de qué hablar y es que la puertorriqueña ha visto incrementada su inmensa fortuna con el premio mayor que asciende a US$200,000. Sin embargo, este no fue el único beneficio económico que recibió del reality, ya que Telemundo también le pagaba un salario mensual que la empresaria ha descrito como uno de los más altos entre sus compañeros del programa. Entonces, ¿quieres saber exactamente cuánto ganaba a la semana? Pues, presta atención.

Vale precisar que Maripily alcanzó la victoria en “La casa de los famosos 4” el pasado 20 de mayo del 2024, tras 17 semanas aislada y siendo grabada las 24 horas al día, los 7 días de la semana.

Así, el podio lo completaron: Rodrigo Romeh (2° lugar), Lupillo Rivera (3°), Alana Lliteras (4°), Geraldine Bazán (5°), Aleska Génesis (6°) y Paulo Quevedo (7°).

¿CUÁL ERA EL SALARIO SEMANAL DE MARIPILY RIVERA POR “LA CASA DE LOS FAMOSOS 4″?

En una entrevista concedida al programa MoluscoTV, Maripily Rivera fue consultada por el conductor Jorge Pabón sobre el monto de dinero que recibió durante su periodo de aislamiento.

Allí, la celebridad señaló que era “una de las más caras”, pues su salario debía considerar el hecho de que iba a dejar en segundo plano sus negocios y presentaciones durante cuatro meses.

Pabón, entonces, se atrevió a adivinar un rango: “¿Entre US$7,000 a US$12,000?”. No obstante, la puertorriqueña aseguró que esa cifra se alejaba mucho de la realidad: “Yo no soy ni de US$7,000 ni US$10,000. Yo estaba ahí por más”.

Tras esto, “Molusco” le preguntó si su salario superaba los US$15,000 semanales y ella confirmó esta información... aunque prefirió no decir el monto exacto.

LA CIFRA TOTAL QUE SE LLEVÓ MARIPILY RIVERA TRAS GANAR “LA CASA DE LOS FAMOSOS 4″

Si consideramos que Maripily estuvo en el reality de Telemundo durante 17 semanas, su sueldo durante su estadía habría superado los US$255,000.

Así, al sumarle los US$200,000 del premio mayor, todo parece indicar que ella salió del espectáculo con más de US$450,000 en su cuenta bancaria.

De esta manera, Jorge Pabón le dijo a su entrevistada que este dinero estuvo “bien ganado”, ya que, en el show, “habían anuncios con c*jones, rating con c*jones. Esa gente gana mucho dinero y tu ganaste mucha plata”.

EL VERDADERO MOTIVO POR EL QUE MARIPILY RIVERA INGRESÓ A “LA CASA DE LOS FAMOSOS 4″

Maripily Rivera ha asegurado en más de una ocasión que le va bien económicamente gracias a sus negocios, marcas y colaboraciones, por lo que el dinero no fue su principal motivación para ingresar a la competencia. En realidad, ella quería que el público la conociera mucho más.

“Yo quise que el público me conociera más porque sé hacer dinero. Yo gano mucho dinero con mi línea de ropa, gracias a papá Dios, que ha sido exitosa, tengo mis productos y mi línea de ropa no lleva nada más aquí cinco años, tiene la edad que tiene mi hijo, 21 años. Mis apartamentos yo no los dejo, los tengo alquilados, yo hago dinero por otro lado y sí, si entro ahí me tienen que pagar porque tenía que dejar tantas cosas”, señaló.

“Y sí, me pagaron bien, hice mi reto, sufrí muchísimo, el público me pudo conocer, aproveché creo yo la plataforma bastante bien. Me defendí bastante bien, también tuve mis estrategias, pero siempre siendo real, porque en el 24/7 vieron que yo nunca tuve que esconderme detrás de nadie”, puntualizó.

La empresaria se alzó con la victoria en "La casa de los famosos 4" (Foto: Maripily Rivera / Instagram)