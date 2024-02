Nicki Nicole y Peso Pluma estaban viviendo una etapa llena de romanticismo y felicidad, pero de un momento a otro conocimos, gracias a la argentina, que todo estaba acabando. La causa del final de esa relación habría sido una infidelidad por parte del cantante mexicano, lo cual la decepcionó grandemente y la obligó a salir de allí, tal y como ella lo ha mencionado. En todo esto hay muchas interrogantes y las respuestas escasean, como la identidad de la otra chica, lo cual descubriremos en esta nota, pero antes, vamos a contar qué sucedió.

El 13 de febrero, tan solo un día antes de San Valentín, Nicki Nicole compartió un comunicado en sus historias de Instagram para contar que su relación había terminado y dejó un mensaje que deja entrever una falta por parte de quien fuera su novio, Peso Pluma. “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribió la cantante argentina.

El comunicado de Nicki Nicole con el que confirma la infidelidad de Peso Pluma y el final de su relación (Foto: Nicki Nicole)

Todo esto se debe a que días antes, el domingo 11 de febrero, luego de asistir al Super Bowl, Peso Pluma fue captado caminando de la mano con una mujer que no era Nicki Nicole. Es más, en el video que se viralizó se puede ver que tienen una cercanía tremenda cuando están sentados compartiendo en una mesa. Evidentemente, el video llegó hasta la argentina y es por ello que, en su texto, ella asegura que se enteró de la misma manera que sus seguidores. Pero, a todo esto, ¿quién es la chica?

De acuerdo con varios portales de internet que se especializan en noticias de espectáculos, la mujer en cuestión sería Sahar Sonia, una joven que coincide con el físico y silueta de la acompañante del cantante mexicano en el video viral. Ella no es muy conocida en el ámbito latino, así que su nombre resultará muy extraño para muchos y es normal. Es por ello que ahora ahondaremos un poco más en esta chica, en lo que se dedica y un poco más.

1. ¿QUIÉN ES SAHAR SONIA?

Sahar Sonia es una influencer, de la que no se tiene mucha información. Se conoce, tras analizar sus redes sociales, que actualmente tiene 27 años de edad y que su contenido está dedicado a los viajes lujosos por diferentes partes del mundo, los cuales ella suele retratar a través de fotografías y videos que finalmente comparte a sus más de 47 mil seguidores.

2. DATOS PERSONALES DE SAHAR SONIA

Nombre: Sahar Sonia

Sahar Sonia Fecha de nacimiento: 12 de noviembre de 1996

12 de noviembre de 1996 Edad: 27 años

27 años Ocupación: influencer:

influencer: Instagram: @saharsoniaa

Sahar Sonia es la chica que ha sido vinculada con Peso Pluma, cuando este aún seguía en una relación con Nicki Nicole (Foto: Sahar Sonia / Instagram)

3. ¿A QUÉ SE DEDICA SAHAR SONIA?

Como lo hemos mencionado anteriormente, Sahar Sonia es una influencer que deleita a sus fans con sus publicaciones relacionadas con sus múltiples viajes por todo el mundo. Del mismo modo, hay que resaltar que posee una silueta envidiable que también presume en las redes sociales, principalmente en Instagram, donde tiene, al momento de la redacción de este artículo, más de 47 mil seguidores.

4. ¿A QUÉ LUGARES LE GUSTA VIAJAR?

Si hacemos un repaso por la cuenta de Instagram de la joven de 27 años, podremos darnos cuenta de que viaja por diversas partes del mundo, sin importar la distancia ni nada. No obstante, hay que destacar que la mayoría de sus publicaciones son en bikinis y delante de alguna playa, por lo que se podría asegurar que esos destinos veraniegos son sus favoritos.

Sahar Sonia disfrutando del sol y el mar mientras posa en un yate (Foto: Sahar Sonia / Instagram)

5. ¿POR QUÉ SE HA HECHO CONOCIDA?

Su nombre ha tomado interés internacional desde que se viralizara un video de Peso Pluma caminando de la mano en Las Vegas con otra mujer que no era Nicki Nicole. De acuerdo con la investigación de varios portales, esa joven que acompañaba al mexicano es Sahar Sonia, por lo que muchos quieren conocer más información acerca de ella.

Captan a Peso Pluma agarrado de manos con una mujer misteriosa en Las Vegas,



Al mismo tiempo, Nicki Nicole borró todas las fotos con él en su Instagram,



En estos momentos tiene a toda Argentina ardida. pic.twitter.com/TFz7EfT72g — Kelvin (@kellovera) February 13, 2024

6. ¿QUÉ HA DICHO SAHAR SONIA TRAS LOS SEÑALAMIENTOS?

A diferencia de otros implicados en este asunto, Sahar Sonia sí ha hecho publicaciones en sus redes sociales, específicamente en su apartado de historias temporales. Lo que no ha quedado claro es si sus palabras están dirigidas a todo el escándalo que se ha creado por, aparentemente, haber acompañado a Peso Pluma luego del Super Bowl. Sin embargo, todo nos hace creer que sí.

“No crean todo lo que escuchan en los medios. Siempre hay dos lados (versiones) de la misma historia”, escribió la joven. ¿Será una indirecta con respecto a su presunta vinculación con Peso Pluma?

Sahar Sonia publicó este mensaje tras ser vinculada con Peso Pluma (Foto: Sahar Sonia / Instagram)

7. ¿PESO PLUMA HA HECHO ALGUNA DECLARACIÓN SOBRE SAHAR SONIA?

Por el momento, Peso Pluma no ha hecho alguna declaración acerca del final de su relación con Nicki Nicole, luego de que la argentina haya comunicado ello a través de las redes sociales. Se espera que, con el pasar de los días o semanas, pueda hablar de esto en alguna publicación o entrevista que brinde.

Así como no dijo nada acerca de Nicki Nicole, tampoco mencionó palabra alguna acerca de Sahar Sonia y es más probable que de ella no diga nada nunca, a menos que esa vinculación tenga niveles afectivos y en el futuro confirmen algún tipo de romance. Por ahora, el cantante mexicano permanece en silencio.

8. FOTOS DE INSTAGRAM DE SAHAR SONIA