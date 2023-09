Seguramente muchos recordarán la película “8 Mile” protagonizada por el cantante de rap Eminem y donde también hicieron su aparición destacados representantes de ese género musical entre los que se encontraba Nashawn Breedlove. Pero grande fue la sorpresa para muchos cuando se confirmó, en este 2023, que el mencionado rapero falleció dejando un gran vacío entre todos los que lo conocían. ¿Quién era y qué paso con él?

En el 2002 fue estrenada la película “8 Mile” que contó con la participación de reconocidas figuras de la actuación y de la música. Fue así donde el nombre de Nashawn Breedlove cobró mayor relevancia a pesar de que, un año antes, contribuyó en la banda sonora de la película “The wash”.

Precisamente, una de las escenas que todos recuerdan de “8 Mile”, y que se volvió muy icónica, fue cuando Nashawn Breedlove con su personaje Lotto se enfrentó a Emimen en una batalla de rap generando gran emoción entre los presentes.

Sin embargo, para tristeza de muchos el recordado actor y cantante Nashawn perdió la vida el pasado 26 de septiembre.

Nashawn Breedlove también se hacía llamar OX (Foto: Nashawn Breedlove/Facebook)

¿QUIÉN FUE NASHAWN BREEDLOVE?

Nashawn Breedlove era un actor y rapero que tenía 46 años de edad. Destacó siempre por su talento en la música y en la película donde participó.

Fue así como interpretó a Lotto en la película donde aparece al lado de Eminem “8 Mile”. Además, de acuerdo a Euronews, antes de dar el salto a la pantalla grande se hacía llamar en el mundo de la música como OX.

En el 2001 participó en la banda sonora de la película “The wash” protagonizada por Snoop Dogg y Dr. Dre.

Selfie tomada por Nashawn Breedlove (Foto: Nashawn Breedlove/Facebook)

FICHA PERSONAL DE NASHAWN BREEDLOVE

Nombre: Nashawn Breedlove

Nashawn Breedlove Lugar de nacimiento: Estados Unidos

Estados Unidos Año de nacimiento: 1977

1977 Año de fallecimiento: 2023

2023 Edad: 46 años

46 años Nacionalidad: estadounidense

Nashawn Breedlove deja un gran vacío en los corazones de su familia y amigos (Foto: Nashawn Breedlove/Facebook)

LA CONFIRMACIÓN DE SU MUERTE

La noticia se dio a conocer luego que la propia madre del artista, Patricia Breedlove, confirmara que el rapero fue hallado muerto en su domicilio.

“Con gran pesar comparto la noticia del fallecimiento de mi amado hijo Nashawn Breedlove. Muchos de vosotros lo conocisteis por su alias “Lotto, buey”, un nombre que hacía eco de su resistencia y determinación”, escribió la mujer en su cuenta de Facebook.

Asimismo, precisó que la partida de Nashawn ha dejado un inmenso vacío en su vida.

“Uno que las palabras no pueden expresar plenamente. No puedo expresar con palabras el dolor y el dolor que siento. Él no era sólo mi hijo; fue un hombre extraordinario cuyo carácter y fuerza inspiraron a todos los que se cruzaron en su camino”, agregó.

Publicación de Patricia A Breedlove (Foto: Patricia A Breedlove/Facebook)

¿DE QUÉ MURIÓ NASHAWN BREEDLOVE?

Si bien la madre del rapero informó sobre la muerte del joven, no se han revelado mayores detalles del caso.

Sin embargo, TMZ sostuvo que consiguió la declaración de un familiar de Nashawn quien indicó que el cantante falleció mientras dormía en su vivienda ubicada en Nueva Jersey (Estados Unidos).

ESCENA DE LA PELÍCULA “8 MILE” DONDE APARECE CON EMINEM