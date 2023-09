Llegó el día para la gran final de “Los 50″, hoy lunes 25 de septiembre conoceremos el nombre del competidor que se alzará con la victoria y se llevará 350 mil dólares; no sólo ello, ya que una persona del público se convertirá en la afortunada para hacerse de 50 mil dólares. Pero ¿quién ganará el formato?

Recordemos que cuando comenzó el programa, el pasado 18 de julio de 2023, llegaron a la hacienda medio centenar de celebridades, a quienes se les desconectó del mundo exterior para concentrarse al máximo en la competencia que constó de una serie de desafíos eliminatorios, supervisados bajo la atenta mirada del León. Semana a semana se fueron eliminando varios de ellos y ahora solamente quedan seis competidores, entre ellos una sola mujer.

Solamente seis participantes, del medio centenar que comenzó, llegó a la gran final de "Los 50". El león los vigilará (Foto: Telemundo)

LOS SEIS FINALISTAS DE “LOS 50″

Tras diez semanas de intensa competencia, los seis finalistas de “Los 50″ son:

Lorenzo Méndez. Cantante y compositor del género regional mexicano que alcanzó la fama tras pertenecer a La Original Banda El Limón, posteriormente se lanzó como solista. Ha participado en el reality de baile “Así se Baila”. Es exesposo de Chiquis Rivera.

Él se ganó un cupo en la final gracias a su esfuerzo, además de nunca darse por vencido. Está emocionado de llegar a esta etapa, pero aún no ha terminado, ya que le falta el último escalón, tal como lo reveló.

Ana Parra. Deportista e ingeniera civil. Asimismo, ha trabajado como modelo y ya conoce el mundo de los realities tras haber formado parte de las temporadas 5 y 7 de “Exatlón Estados Unidos”.

Ella ha luchado bastante por llegar a esta instancia, es más, se ha convertido en la única mujer en ser finalista, por lo que -al igual que toda la competencia- dará todo de sí.

Brandon Castañeda. Forma parte de “Wapayasos y Horripicosos”, pero varios años antes estuvo en el Top 5 de “Míster Model Junior México”. Es atleta, cantante, conductor y estrella de reality shows.

Este muchacho sí que la ha luchado para llegar a la última instancia de “Los 50″ y ahora ya no puede más con emoción.

Douglas Castillo. Estudió la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Costa Rica. Es modelo y creador de contenido. Le encanta los deportes y participó con su gemelo en “Exatlón Estados Unidos”.

El joven deportista tendrá que demostrar por qué llegó a la gran final, si bien su paso fue duro, él jamás bajó los brazos.

Luis ‘Potro’ Caballero. Es un experto en realities. Se dio a conocer como integrante de las franquicias de MTV: “Acapulco Shore”, “Super Shore” y “All Star Shore”. Asimismo, fue integrante de la segunda temporada de “La casa de los famosos”.

El famoso sí que sabe hacerse un nombre en las competencias que forma parte y lo hizo una vez llegando a esta etapa final. ¿Será que ganará?

Fernando Lozada. Es modelo, actor y empresario. Cuida bastante su cuerpo en base al deporte: fútbol, gimnasia y crossfit, por lo que ha participado en varios eventos de fisicoculturismo en México. También tiene experiencia en realities como “Acapulco Shore” por cinco temporadas y la cuarta entrega de “Exatlón Estados Unidos”.

Él supo ganarse el corazón de varios competidores, así como de la audiencia. Ha demostrado a lo largo de “Los 50″ por qué llegó a la última etapa.

Ellos son los seis finalistas de "Los 50": Lorenzo, Ana, Brandon, Douglas, Potro y Lozada (Foto: Telemundo)

EL PEDIDO DE LOS FINALISTAS DE “LOS 50″ AL PÚBLICO

Lorenzo Méndez. En la cuenta de Instagram del cantante y compositor del género regional mexicano escribió un mensaje para que voten por él en la final de “Los 50″. “Desde morillo me enseñaron de la vida: hay que caminar derecho. Varios valores me inculcaron: la lealtad, honestidad y el respeto, y a tratar a la gente como quieres que te traten, a nunca humillar a nadie que todos somos iguales”, escribió.

El artista es finalista de "Los 50". Esta es la imagen que subió para pedir votos del público (Foto: Lorenzo Méndez / Instagram)

Ana Parra. La deportista también usó su cuenta de Instagram para agradecer a la gente y contar que se siente orgullo de haber sido la única mujer a esta etapa. “Gracias, gracias, gracias de ante mano por cada voto. Pueden votar todos los días hasta el lunes, ustedes son mi mejor equipo, sí se puede”, redactó.

La colombiana es finalista de "Los 50" y agradece al público (Foto: Ana Parra / Instagram)

Brandon Castañeda. “Mil emociones pasan por mí en estos momentos! El momento de votar llegó. Han sido altas y algunas bajas, pero con un aprendizaje cañón. Siempre firme a mis sueños, siempre firme a mis amistades, siempre firme en la competencia y siempre firme para llegar a este momento que tanto soñé con seres gigantes, grandes amigos y grandes competidores. Soy finalista después de un largo recorrido pido su ayuda y apoyo”, escribió en Instagram.

El participante llegó a la final de "Los 50" (Foto: Brandon Castañeda / Instagram)

Douglas Castillo. Él también uso su cuenta de Instagram para enviar un mensaje a los seguidores el programa. “Hemos pasado tantas cosas para llegar a esto, gracias. Estamos en la final. Comenta cuál fue tu momento favorito de mi participación. Qué triste que ya casi se acaba esta aventura, pero feliz de todo lo que aprendí. Este lunes conoceremos el campeón, juntos sí podemos”, se lee.

El competidor está feliz de llegar a la final y lo dará todo en la última instancia (Foto: Douglas Castañeda / Instagram)

Luis ‘Potro’ Caballero. “Soy finalista de los 50. Se abren votaciones para la gran final este lunes, no se dejen llevar por engaños, el bueno no es bueno y el malo no es malo. Es un juego y merece ganar la persona con mejor estrategia y alianzas”, se lee en su cuenta de Instagram.

El chico reality sí que sabe darlo todo en la competencia y pide el voto de la gente (Foto: Potro Caballero / Instagram)

Fernando Lozada. “Gracias por todas las porras y la confianza. Lo logramos. Este programa sin duda ha sido de los más retadores que he vivido, pero también el más emocionante. Gracias infinitas. Tengo a los seguidores más chingones, yo ya llegué lo más lejos que pude, ahora estoy en sus manos”, publicó el finalista.

Fernando Lozada será participante de "Los 50" (Foto: Fernando Lozada / Instagram)

ENTONCES, ¿QUIÉN GANARÁ “LOS 50″?

Debido a que el público decidirá con sus votos quién ganará “Los 50″, los seis finalistas tendrán que aguardar lo que los fans definan. Pero si revisamos las redes de Telemundo, podríamos hacer un sondeo.

En la cuenta de Instagram de la cadena televisiva, los seguidores del programa inclinan sus preferencias hacia Ana Parra y Fernando Lozada. ¿Será que entre ellos esté el ganador? Tendremos que esperar las votaciones finales.