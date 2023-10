¿Qué hubo entre David Beckham y Rebecca Loos? A inicios de los años 2000 todo el mundo quedó sorprendido cuando se oyeron fuertes rumores respecto a la estrella del fútbol inglés. Y es que por aquella época los medios internacionales hablaban de un supuesto romance entre ambos. Años después, muchos han querido saber lo que ocurrió con la joven española. Te lo contamos.

Fue en el 2004 cuando el nombre de Rebecca Loos se hizo muy conocido a nivel internacional. Según explicó la revista ¡Hola!, por aquella época se hablaba de un supuesto romance entre ella y David Beckham, quien por aquel entonces ya estaba casado con Victoria Beckham y era jugador del Real Madrid.

Diversos medios de comunicación -de ese entonces- hablaron del tema e incluso News of the World, según ¡Hola!, fue el que lanzó la primicia de la supuesta relación extramatrimonial entre el futbolista con Loos. Pero luego de muchos años el público se ha preguntado ¿qué ocurrió con aquella joven?

¿CÓMO SE CONOCIERON REBECCA Y DAVID BECKHAM?

Ambos se conocieron por cosas del destino y por motivos de trabajo. Según informó el portal Standard, Rebecca era asistente personal de David Beckham.

De acuerdo a El Mundo, en el 2003 la pareja David y Victoria Beckham llegaron a España debido a que el futbolista fue fichado por el Real Madrid. Si bien llegaron muy emocionados, no sabían hablar español y fue así que Rebecca, una joven especialista en protocolo y que conversaba en varios idiomas, era la persona elegida para ser la asistente de la pareja.

Según el citado medio, la joven apoyaba a los Beckham en todo momento y con el paso del tiempo se oyeron rumores de que entre ella y David había algo más que simples cuestiones de trabajo.

LA SUPUESTA RELACIÓN ENTRE DAVID Y REBECCA

Standard también hace referencia a The News of the World y asegura que dicho portal publicó en el 2004 el supuesto romance entre David y Rebecca, donde la joven “afirmó que (el romance) duró varios meses”.

“Loos y Beckham pasaron de tener una relación laboral a un vinculo emocional y, posteriormente, a mantener relaciones. Sin embargo, su idilio no pasó desapercibido y pronto Rebecca recibió una llamada que cambió su vida. ‘Me llamaron para decirme que iban a sacar a la luz lo mío con David’, dijo Rebecca”, se lee en el artículo de El Mundo.

LA ACTUAL VIDA DE REBECCA LOOS

Actualmente, Rebecca Loos está casada con Christjar Skaiaa y producto de su matrimonio tienen dos hijos. Además, vive en una ciudad cerca a las montañas de Noruega.

“Si alguien me hubiese dicho, hace diez años, que un día estaría viviendo en una vieja granja, en una pequeña ciudad de las montañas noruegas, casada y madre de dos hijos, me hubiera echado a reír. Pero aquí estoy. Muy lejos y más feliz de lo que nunca he sido. Eso es lo maravilloso de la vida”, escribió en su web personal según El Mundo.

Por su parte, ¡Hola! asegura que Rebecca también es profesora de yoga.

PROGRAMAS EN LOS QUE PARTICIPÓ

Rebecca Loos, desde el 2004, incursionó en el mundo de la televisión en los Países Bajos y fue parte del programa Shownieu. Posteriormente, ingresó al reality show The Farm.

Años después también participó del reality show Celebrbrity Love Island. Pero decidida a continuar en la televisión llegó a ser parte de Supervivientes 2007 logrando llegar como finalista en el tercer lugar.

