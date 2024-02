La atención de la televisión sigue centrada en Ricardo Casares, quien fue ingresado de urgencia al hospital debido a un paro cardíaco. Varios amigos y colaboradores de “Venga la Alegría” han señalado que el presentador regiomontano ya mostraba señales de este problema de salud. ¿Podría haber sido descuido por parte del conocido presentador de 43 años?

Son días de incertidumbre en el ámbito del espectáculo mexicano. Como bien sabemos, Ricardo Casares fue internado de emergencia tras sufrir un paro cardiaco en los últimos días. Ello generó que más de uno salga a contar detalles inéditos de lo que le ha venido sucediendo al presentador de Ciudad de México.

Según los conductores del mencionado magazine matutino, Casares venía presentando síntomas de infarto desde hace dos semanas. Incluso, añadieron que todo empezó cuando una especialista en salud estuvo en el set de “Venga la Alegría”.

El conductor sufrió un infarto en las instalaciones de Televisión Azteca, donde se había hecho una prueba de descarte de COVID-19 (Foto: Ricardo Casares / Instagram)

Pero, ¿por qué no previó lo que le estaba sucediendo a su cuerpo? Pues, de eso y más te contamos en esta nota que Mag tiene para ti.

“VENGA LA ALEGRÍA”: ¿QUÉ PASÓ CON RICARDO CASARES ANTES DE SER HOSPITALIZADO DE EMERGENCIA?

Fue Luz Elena González, compañera de Casares, quien dio cuenta que, durante la visita de un cardiólogo al programa, el propio Ricardo le contó que él padecía todos los síntomas que el especialista había dicho en pleno programa,

“Vino un cardiólogo y explicó los síntomas que podría tener una persona que podría tener un infarto; cuando salimos de la entrevista nos comentó que él tenía todos esos síntomas”, enfatizó la conductora.

Por su fuera poco, contó que el mismo Ricardo Casares alegó que tenía fuertes dolores musculares en varias zonas del cuerpo. Lastimosamente para el presentador, jamás le dio la atención necesaria a ese síntoma y no acudió a una cita con el especialista en temas del corazón.

“Dolor de pierna, estómago, lo platicó y dijo ‘tengo que ir a ver’, pero él estaba perfecto en sus análisis, no tenía tema de colesterol alto; hace dos semanas lo platico aquí, pero de repente dijo ‘me estoy sugestionando, puede que no sea cierto’”, siguió diciendo Luz Elena.

Además de la presentadora, Patricio Borgetti y Sergio Sepúlveda, demás compañeros de Casares, también comentaron que la crisis que vivió el presentador regiomontano se fue agudizando antes de la transmisión de “Venga la Alegría”. Ellos declaran que el presentador vino quejándose de un severo dolor en la parte central del abdomen.

“En la ignorancia y la suposición yo le dije: ‘No será algo del esófago o algo del estómago’, porque él estuvo hace una semana en un tratamiento tomando muchas pastillas, pero él nos refería que tenía un dolor importante”, comentó Sepúlveda, según el reporte de El Milenio.

INTERVIENEN QUIRÚRGICAMENTE A RICARDO CASARES

Al ver su estado, la televisora lo trasladaron de inmediato a un hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente por un “cataterismo porque tenía una arteria tapada, lo que indicaba un infarto”, precisó Sepúlveda.

También mencionó que estaba fuera de peligro, aunque seguía bajo observación, y que sus familiares estaban a su lado.

Lo que generó gran alarma del infarto que sufrió Casares es que solamente dos semanas antes se había ausentado del programa por una infección de COVID-19, enfermedad que le dio por segunda vez. Cabe mencionar que la primera ocasión que tuvo el mal fue a mediados de 2020.

El conductor de Venga la Alegría, Ricardo Casares sufrió un infarto antes de entrar al aire pic.twitter.com/fRYSwiFpkf — La Comadrita (@lacomadritaof_) February 26, 2024

“Amigos, me han preguntado por mi ausencia en el programa. La cosa es que tengo COVID, pero, como recordarán, la vez pasada me dio muy feo. Tengo que extremar cuidados. Estoy ‘bien’, pero con una congestión brutal y molestias en general, pero pronto me tienen de vuelta”, escribió en su cuenta de Facebook el 14 de febrero de 2024.

