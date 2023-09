La muerte de Steve Harwell ha conmocionado a todo el mundo. Y es que el exintegrante de la banda Smash Mouth se había ganado, durante muchos años, el cariño y aplauso del público que siempre lo siguió cuando aún formaba parte de la banda californiana. Entre sus éxitos más famosos se encuentran “All Star” la cual tiene una gran historia detrás.

El 4 de septiembre de 2023 se conoció una lamentable noticia que enlutó al mundo de la música. Se trató de la partida de Steve Harwell, recordado por haber sido integrante del grupo Smash Mouth desde 1994 cuando junto a Greg Camp, Kevin Coleman, y Paul De Lisle, decidieron incursionar en la música.

Anteriormente había formado una agrupación llamada F.O.S y lograron gran popularidad al presentar temas con un estilo rap que conquistó a muchos. Pero durante su trayectoria en Smash Mouth consiguió un reconocimiento a nivel mundial por éxitos como “I’m believer”, “Everyday superhero”, “All Star”, entre otros.

El grupo Smash Mouth en sus inicios (Foto: Smash Mouth/Instagram)

LA CANCIÓN “ALL STAR”

La famosa canción “All Star” del grupo Smash Mouth fue lanzada el 4 de mayo de 1999 y en poco tiempo se convirtió en un gran éxito musical llegando incluso al puesto 4 en los Billboard Hot 100, así como el número 2 en el Billboard Modern Rock Tracks chart.

El tema musical forma parte del álbum “Astro Lounge”.

Álbum Astro Lounge de Smash Mouth (Foto: Smash Mouth)

FICHA TÉCNICA DE “ALL STAR”

Grupo: Smash Mouth

Smash Mouth Título: All Star

All Star Traducida al español: Toda una estrella

Toda una estrella Álbum: Astro Lounge

Astro Lounge Año: 1999

1999 Autor: Greg Camp

LA HISTORIA DE “ALL STAR”

El compositor Greg Camp, fundador e integrante de Smash Mouth, buscó crear una especie de himno para los adolescentes de aquella época que sufrían de bullying o que eran marginados por otros.

Asimismo, consideró importante todo lo que había leído en las cartas que los fans enviaban al grupo y fue así que se inspiró en escribir el tema musical.

En las misivas, los fans hicieron saber a la banda musical que se sentían marginados -por otros- y que se identificaban mucho con el grupo.

El portal Sopitas.com, indica que la historia detrás de esta canción tiene que ver con las experiencias de varios chicos que sufrían de bullying en las escuelas.

“Eran marginados que querían pasar más tiempo en la clase de arte. No eran totalmente punks. No eran del rock. No eran practicantes de BMX. No eran skaters. Eran chicos que se identificaban un poco con todas estas cosas o con alguna de ellas”, precisó Camp en una entrevista en el 2018, según el citado medio.

Portada del single "All Star" de Smash Mouth (Foto: Smash Mouth)

EL GRAN APOYO A LOS FANS

Con la publicación de esta canción el grupo quiso darles un gran apoyo a sus miles de fans que les enviaban las cartas y que expresaban como se sentían. Así, Camp dijo que “All Star” era un apoyo para estas personas y, a la vez, darles poder frente a los maltratadores.

“Oye, ahora eres una estrella, que comience tu juego, dale… Oye, ahora eres una estrella de rock, enciende tu espectáculo, a ganar dinero”, agregó en aquel entonces Camp, según Milenio.

Greg Camp escribió la canción (Foto: Greg Camp/Instagram)

“ALL STAR” EN SHREK

El éxito de esta canción traspasó el mundo de la música y llegó al séptimo arte. Y es que se convirtió en uno de los soundtrack de la famosa película “Shrek” recordada por tener como protagonista al enorme ogro verde.

VIDEO DE LA CANCIÓN “ALL STAR”