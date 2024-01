Las tensiones entre Tekashi 6ix9ine y Yailin La Más Viral no muestran signos de mejorar en este comienzo de 2024. Después de las disputas públicas entre ambos a través de las redes sociales, el rapero estadounidense ha decidido ir más allá y ha expuesto la presunta violencia que la “Chivirika” ha ejercido sobre él en las últimas semanas. ¿Qué reveló específicamente el cantante de “Bebesita” en torno a su compromiso con la exesposa de Anuel AA?

Cuando creíamos que la reconciliación de Tekashi 6ix9ine y Yailin La Más Viral había llegado luego del tema de la dominicana, un nuevo escándalo en sus vidas nos deja en claro que las cosas no van bien entre ellos. Pero, a diferencia de otras oportunidades, fue el rapero arcoíris quien decidió exponer a la exesposa de Anuel en vivo y en directo por medio de redes sociales.

Aunque las cosas parecían color de rosa en su relación, la dominicana y Tekashi 6ix9ine habrían vivido episodios de violencia (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

¿Será cierto que Yailin lo amenazó de muerte con un arma blanca? ¿Qué dijo Tekashi 6xi9ine de La Más Viral? Pues, en esta nota te contamos los detalles de la nueva pelea de los tortolitos.

“NO ROMPO COSAS”: TEKASHI 6IX9INE PONE EN EVIDENCIA ACTITUD VIOLENTA DE YAILIN LA MÁS VIRAL

Luego de brindar una entrevista al programa de Luinny Corporan, el intérprete de “Bebesita” decidió publicar también un clip en donde se le oye decir que no es un video viejo, sino uno reciente.

Tras ello, Tekashi mostró varias pantallas de televisión quebradas y otros monitores rotos, producto de la violencia desenfrenada que ha venido teniendo Yailin, según indica el rapero de 27 años.

La versión de Daniel Hernández, nombre real de 6ix9ine, indica que Yailin tuvo un ataque de violencia que terminó causando un grave daño a sus herramientas de trabajo,siendo su estación de grabación y recreación la parte más afectada.

La dominicana habría tenido una actitud desafiante y violenta, según narra Tekashi 6ix9ine (Foto: Tekashi 6ix9ine / Instagram)

“Yai no puede decir que esto es viejo. Esto es donde yo editaba todos los videos de ella, lo mío del trabajo que yo hacía. Tú sabes. No se puede juzgar a la gente pero… Ustedes me van a acabar como quieran, pero eh… Se tiene que subir pruebas, por lo menos me acaban con pruebas, pero esto es una realidad. Yo no voy a hacer estas cosas, que yo he trabajado, no voy a romperlo, ni eso. Eso fue Yai. Como en el video que ustedes vieron antes que yo le digo: -Yai, yo no hago esto en tu casa. No rompo cosas”, fue la declaración del oriundo de Bushwick mientras mostraba las pantallas rotas.

YAILIN LA MÁS VIRAL ¿ES CELOSA?: RAPERO CONFIRMA VERSIÓN DE LOS CELOS

Además de mostrar la destrucción de su equipo de trabajo, el músico de raíces mexicanas también publicó unos videos donde La Más Viral le reclama por haber tenido una relación con Anabelle, amiga íntima de la dominicana.

En el mismo clip que subió el exponente rapero se ve claramente cuando La Más Viral decide llamar a la presunta amiga con quien Tekashi habría tenido un affaire para luego reclamarle por haberse metido con él.

“Cuernero, cuernero y te me vas de aquí. Mírame a los ojos”, se oye decir a la nacida en República Dominicana. “No es para broma, pero esto era todos los días. Ella tiene un problema de salud mental. Hay que buscarle ayuda psicológica”, puntualizó Tekashi 6ix9ine mientras dejaba claro la actitud de Yailin.