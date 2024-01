Parece que este año no será tan diferente al 2023 en la vida de Yailin y Tekashi. Como bien recordamos, los intérpretes de “Pa ti” cerraron diciembre protagonizando uno de los escándalos más sonados de la industria del entretenimiento. Y aunque su reconciliación parecía caer tras el lanzamiento del nuevo tema de la dominicana, un nuevo capítulo de sus peleas nos dice todo lo contrario.

Este 3 de enero de 2024, la parejita volvió a evidenciar que su romance parece no ir por buen camino. Todo empezó con la revelación de Tekashi 6ix9ine respecto a los celos que ha venido sintiendo por parte de La Más Viral.

La confesión del oriundo de Bushwick se hizo luego de que subiera una fotografía comprometedora con Yailin. Luego, Tekashi empezó a subir varios clips en donde se ve a la exesposa de Anuel AA reclamándole por haber salido con Anabelle, una de sus mejores amigas.

La dominicana Yailin La Más Viral se vio envuelta en un escándalo a inicios de diciembre (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

De hecho, la intérprete de “Narcisista” alegó que dicha mujer se había vuelto la tercera en discordia y un objetivo entre ambos. Pero, ¿acaso hay fundamentos para decirlo? Pues, según la dominicana sí existen pruebas respecto a esta nueva revelación.

¿TEKASHI 6IX9INE LE FUE INFIEL A YAILIN LA MÁS VIRAL? LO QUE SABEMOS

Tras los alegatos de 6ix9ine respecto a Tekashi, la dominicana también se vio obligada en acusar a su amiga de haber tenido un affaire con el rapero. “¿Y por qué tú no me había dicho que tú estabas zin**** con Dani? Mi amor, escribiéndose del Instagram falso. Yo tengo la conversación aquí. Yo tengo la conversación aquí. Lo tengo aquí. El Instagram de él falso y estabas hablando del tuyo. No te hagas la loca mija….”, se oye decir a la oriunda de República Dominicana respecto a su amiga Anabelle.

Luego, Yailin acusó directamente a Tekashi de haberla engañado mientras lo botaba de la residencia que comparten ambos famosos. “Cuernero, cuernero y te me vas de aquí. Mírame a los ojos. ¿Tú estás viendo esto?”, dijo Yailin entre llantos y con una actitud desafiante.

Al cabo de un rato, otra historia evidencia que La Más Viral sigue increpándole al rapero por las conversaciones que tuvo con Anabelle. “Ahí yo tengo los captures. Yo no tengo que ver nada. Yo vi lo que vi. el mío yo no tengo que leer nada. Vete de ahí”, le dice la madre de Cattleya al cantante estadounidense.

LA RESPUESTA DE YAILIN A LAS ACUSACIONES DE TEKASHI

Además de señalar a Daniel Hernández, nombre real de 6ix9ine, de haberle sido infiel, Yailin también tuvo tiempo de responder algunas acusaciones que ha sufrido por parte de Tekashi en los últimos meses. Y vaya que no se guardó absolutamente nada.

“Pero si yo estoy tan loca porque seguías conmigo?… Porque que decías que si yo te dejaba ibas a caer en depresión y no me dejabas ir tamo en el 2024 pasa la página porque no hablas del show de la Vega que fuiste a entrarle a golpes a todo el mundo porque me fui tú también necesita ayuda papitooo que aquí tamo loso too y dame banda mujercita”, fue el mensaje que escribió la dominicana vía Instagram.

La dominicana siguió respondiendo las acusaciones de Tekashi por Instagram (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

Posterior a ello, la también influencer de 21 años contó que el rapero se encontraba subiendo clips antiguos para hacerla quedar mal ante sus millones de seguidores. “Si yo ya tomé la decisión de no estar contigo deja de estar subiendo videos viejos”, sentenció la “Chivirika”.

La dominicana siguió respondiendo las acusaciones de Tekashi por Instagram (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

Según la propia cantante es el rapero norteamericano quien tiene una especie de venganza contra ella por haberlo dejado a su suerte y que, por ello, Tekashi se dedica a subir videos antiguos de las peleas entre ambos.

Sea como fuere, parece que Yailin y Tekashi seguirán ofreciéndonos más capítulos de novela basados en su vida privada. ¿Cuando acabará esta odisea entre ambos? Pues, de momento parece haber show para rato.

YAILIN ESTÁ SOLTERA: LA DOMINICANA SE DECLARA EN ABSOLUTA SOLTERÍA

Además de finalizar la pelea con Tekashi, la dominicana fue clara al revelar que se encuentra soltera tras el nuevo escándalo con Tekashi. O al menos eso dio a entender con su nueva historia en Instagram.

Yailin La Más Viral se declaró soltera tras nueva pelea con Tekashi (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

“Single (soltera)”, fue el mensaje de la rapera vía Instagram Stories.