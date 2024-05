Este domingo 12 de mayo se celebra el Día de la Madre en distintos países, incluyendo Estados Unidos, Perú, Chile y Colombia. En Depor, te mostraremos las mejores frases de amor y agradecimiento para sorprender a mamá en este día especial. Elige la dedicatoria perfecta y muestra todo tu cariño a la mujer que mejor te conoce en esta vida.

También lo podrás acompañar con un detalle especial, ya que ella lo merece todo. Si estás pensando qué decirle y no encuentras las palabras adecuadas, desde Depor te daremos algunas ideas de frases cortas y bonitas, así como imágenes y tarjetas que puedes usar. No te quedes sin compartirle un mensaje bonito por el Día de la Madre.

¿En qué países se celebra el Día de la Madre el segundo domingo de mayo?

El Día de la Madre es una festividad que se celebra en honor a las madres en gran parte del mundo, pero no todos coinciden con el día. Aquí te dejamos la lista de países que lo celebra el segundo domingo de mayo (en este 2023 cae 14 de mayo):

Alemania

Australia

Austria

Bangladés

Bélgica

Brasil

Canadá

Chile

China

Ucrania

Ecuador

Colombia (excepto Norte de Santander)

Perú

Estados Unidos

Croacia

Cuba

Dinamarca

Estonia

Filipinas

Finlandia

Grecia

Honduras

Italia

Japón

Letonia

Liechtenstein

Nueva Zelanda

Países Bajos

Puerto Rico

República Checa

Suiza

Taiwán

Turquía

Uruguay

Venezuela

Vietnam

El fin principal de esta jornada que se llena de corazones y flores rojas es honrarlas y darles las gracias por todo lo que hacen por sus hijos, ya sea de manera simbólica, con unas palabras cargadas de amor de forma verbal o por escrito, un regalo o detalle.

Sin embargo, no siempre es sencillo encontrar las frases idóneas y que en verdad expresen todo lo que sentimos. Es por ello que hay opciones bonitas, divertidas y célebres para desear un feliz día a mamá este domingo 14 de mayo.

Frases para el Día de la Madre 2023 en EEUU, Colombia y Perú

La vida no viene con un manual de instrucciones, viene con una mamá.

¡Feliz Día de la Madre! Gracias por ser mi roca y mi guía en la vida.

y mi guía en la vida. Te quiero, madre mía, te adoro y te amaré para toda la vida. Nunca dudes de lo que siento, aunque a veces no te lo demuestro, ni te lo diga.

Te debo tanto y me pides tan poco… que no sé cómo voy a poder devolverte ni la mitad del amor que me regalas a diario. Gracias, mamá. ¡Por todo! ¡Muchas felicidades!

ni la mitad del amor que me regalas a diario. Gracias, mamá. ¡Por todo! ¡Muchas felicidades! Hay una razón por la que creo que puedo hacer cualquier cosa, porque te escucho mamá.

Tus brazos están hechos de ternura y yo disfruto durmiendo entre ellos. ¡Felicidades mamá!

Dicen que el amor de una madre a un hijo no es comparable con nada. Yo lo puedo corroborar . No sabes lo afortunado que me siento por haber sido protagonista de todo tu cariño. ¡Te quiero, mamá!

No sabes lo afortunado que me siento por haber sido protagonista de todo tu cariño. ¡Te quiero, mamá!

Quien trata una mujer como una princesa, demuestra que fue educado por una reina. En el Día de las reinas: ¡Felicidades mamá!

Para ti que siempre tuviste tus brazos abiertos y tu corazón lleno de amor hacia mí, te deseo toda la felicidad del mundo. Gracias y que pases un lindo día sabiendo que eres querida por todos.

Madre es la palabra más bella en los labios de los hombres.

Gracias, mamá, por levantarme cuando caí, por apoyarme cuando no podía seguir, por ser mi ejemplo y por darme todo lo que tenías.

Madre es una palabra mágica en cualquier idioma.

Mamá eres esa luz especial que siempre brilla, cuando los demás me han abandonado en la oscuridad.

Nunca ha habido, ni habrá, algo tan especial como el amor entre una madre y un hijo.

Mamá, de todas las personas que hay en el mundo, sin ninguna duda, tú eres mi favorita. ¡Felicidades!

Las madres sostienen las manos de sus hijos por un tiempo, pero sostienen sus corazones para siempre.

Eres esa puerta siempre abierta para mí a toda hora. Gracias por tu cariño sin fin.

Todo el amor comienza y termina en ti mamá, ¡te quiero!

Gracias mamá por ser la número 1 del mundo y por darme la suerte y la dicha de que seas mi mamá.

Frases cortas por el Día de la Madre 2023 en EEUU, Colombia y Perú

“De todos los regalos que la vida tiene que dar, una buena madre es el más grande de todos”.

"Quién necesita un superhéroe cuando tiene a una supermamá".

”. “Por mucha fuerza física que tenga un hombre, una madre siempre será más fuerte de corazón”.

"Solo hay un niño bello en el mundo, toda madre lo sabe".

en el mundo, toda madre lo sabe”. “Mamá se escribe con ‘M’ de mujer maravilla ”.

"Dios no podía estar en todas partes a la vez, y por eso creó a las madres".

”. “Amor de madre , ni la nieve lo hace enfriar”.

"Nada pides, todo lo das, gracias por ser como eres, gracias por ser una gran mamá. ¡Feliz día de la madre!"

, gracias por ser una gran mamá. ¡Feliz día de la madre!” Si las mamás fueran flores, tú serías la más hermosa de las rosas. ¡Feliz día mami!

“Las madres valoran nuestra existencia más que nuestros logros”.

"Mamá, contigo cada día es único".

Frases célebres para el Día de la Madre 2023 en EEUU, Colombia y Perú

“El único amor que yo realmente creo es el amor de una madre por sus hijos”. Karl Lagerfeld .

. “Si el amor es dulce como una flor, entonces mi madre es esa dulce flor del amor”. Stevie Wonder.

“Me di cuenta de que cuando miras a tu madre, estás mirando al amor más puro que conocerás jamás”. Mitch Albom.

“Para el oído de un hijo, ‘madre’ es una palabra mágica en cualquier idioma”. Arlene Benedict.

“Independientemente de que seas famoso o no, nunca tendrás un fan más grande que tu madre”. Linda Poindexter.

“Se necesita a alguien muy valiente para ser madre, alguien muy fuerte para criar a un niño y alguien especial para amar a otro más que a sí misma”. Lilly Ansen.

“Dios no podía estar en todas partes a la vez, y por eso creó a las madres”. Rudyard Kipling

“Madre es el único ángel que todo el mundo conoce”. Anónimo.

“Muchas maravillas hay en el universo; pero la obra maestra de la creación es el corazón materno”. E. Bersot.

“El amor de una madre por su hijo es como ninguna otra cosa en el mundo. No conoce la ley, no tiene lástima, desafía todas las cosas y aplasta sin piedad todo lo que se interpone en su camino”. Agatha Christie.

“El padre y el hijo son dos. La madre y el hijo son uno”. Lao Tse.

Imágenes para el Día de la madre 2023

Frases por el día de la Madre para enviarlas por WhatsApp

Si no vas a poder verla en persona, estas son algunas de las frases que le puedes dedicar a tu mamá por WhatsApp. De esa forma podrás felicitarla incluso si la tienes lejos de ti.

Mamá, el mejor regalo que te puedo dar es todo mi amor, cariño y comprensión, el mismo regalo que me has hecho tú desde que llegué a este mundo.

Nada pides, todo lo das, gracias por ser como eres, gracias por ser una gran mamá. ¡Feliz Día de la Madre!

Soy la persona más afortunada por tener una madre como tú. ¡Gracias por tanto!

Qué bien se siente levantarse y recordar que tengo una madre tan sabia a la que le he aprendido tanto.

¡Te amo, mamá! Hoy será un día especial, pero no olvides que el resto del año también celebramos que seas nuestra madre.

Gracias, mamá, por tu amor, paciencia, comprensión y soportar mis malcriadeces todo el tiempo. Nunca olvides que te quiero mucho.

La vida no viene con un manual, viene con una madre. Cuánta razón… ¡Felicidades, mamá!

Siempre me has mirado con ojos llenos de posibilidades. Gracias por creer en mí cuando ni yo misma lo hacía.

Hay muchas mujeres valiosas en el mundo, pero tú las superas a todas.

Gracias, Mamá, por existir y por hacer que yo exista, por el amor, la dedicación, el sacrificio y gracias, por ser mi madre.

Mamá, aunque nos separan miles cientos de kilómetros, siempre te tengo a mi lado y te llevo en mis pensamientos.

Ningún regalo que te haga podrá igualar el que me hiciste tú a mí: la vida. ¡Feliz Día de la Madre!

Frases divertidas por el Día de la Madre

El Día de la Madre es una ocasión perfecta para demostrarle a mamá cuánto la queremos y apreciamos. Si quieres hacerle un regalo especial, ¿por qué no elegir una frase que la haga sonreír? Aquí te presentamos algunas opciones.

¡Mamá! ¡Felicidades! Esta tarde voy a verte y a darte un abrazo supergrande. ¿Cuántos tupper llevo?

¿Hay sólo siete maravillas en el mundo? Yo pienso que eres la octava, mamá.

Una madre lo perdona TODO, menos perder un ‘tupperware’. ¡Feliz día mamá!

Mamá, gracias por estar en los peores momentos para abrazarme y decirme: “te lo dije.”

Tengo tantos motivos por los que quererte: eres buena, paciente, consejera infalible, divertida... Pero si hay algo por lo que mereces todas mis alabanzas es por esa tortilla de patatas.

A veces me pregunto por qué la vida es tan bella, ahora ya lo sé, ¡porque tú estás en ella! ¡Feliz Día de la Madre!

Gracias, mamá por aguantar tantos dolores de cabeza. ¡Menuda paciencia debes tener!

Gracias por esos “discursos” que nunca quiero escuchar. ¡Te amo, mamá!

Nunca sabes lo que tienes hasta que llega tu mamá y te dice donde está. ¡Feliz Día de la Madre!

En casa no necesitábamos un polígrafo, te teníamos a ti, que nos cazabas mintiendo a kilómetros. ¡Felicidades, mamá!

Te voy a felicitar por tu gran labor como madre, aunque admite que tener una hija como yo te facilitó mucho las cosas.

Frases Día de la Madre: mensajes bonitos para mamás primerizas

Qué emoción deben sentir esas madres que por primera vez tienen a su primogénito en brazos; por eso, para que puedas felicitarlas en su primer Día de la madre te dejamos estas lindas frases que estamos seguros tocarán el corazón de todas.

“Llevar una vida dentro de ti es una de las experiencias más lindas del mundo, una que te llena de amor, esperanza y positivismo. Felicidades a todas esas Madres que por primera vez serán fuente de vida y que traerán al mundo la esperanza y la alegría de un nuevo ser. Que tengan un gran día de la Madre, el primero de muchos”.

“El amor es el principal motor para que una mujer decida traer a este mundo una nueva vida. Es en ella y en su familia en quienes reside la responsabilidad de educarlo, de enseñarle valores y de cuidarlo con amor para que sea una persona de bien y aporte cosas buenas al mundo. Un gran saludo a todas esas Madres que se enfrentar por primera vez a este gran y maravilloso desafío, muchas bendiciones a todas esas mujeres que celebran por primera vez el día de la Madre”.

“Estoy seguro de que serás una excelente mamá. No lo digo por halagarte, te conozco y sé de tus valores, de tu maravillosa persona y siento alegría por esa niña que acaba de nacer porque tendrá la dicha de ser criada por ti. Felicidades en este tu primer día de la Madre”.

“Nueve meses han sido demasiada espera para ti. Tú que tachabas los días en el calendario, tú que no sabías cómo adelantar el tiempo solo para que llegue el día de su nacimiento. Qué alegría debes de haber sentido al tenerlo por primera vez entre tus brazos, las molestias del embarazo y el dolor del parto quedaron en el olvido al ver su carita y tocar sus manos. Quiero desearte un lindo día de la Madre, disfrútalo al máximo porque será el primero de los muchos que te esperan”.

“Ese pequeño que ahora cargas con emoción en tus brazos es un faro de esperanza y de amor que iluminará tu casa con su mirada y su sonrisa. Sé que cuidarás como a ti misma a ese pedacito de ti, a ese pedacito del cielo que acaba de nacer de ti. Feliz día de la Madre, amiga te esperan grandes retos, pero con amor todo será más fácil, no te preocupes”.

¿Qué puedo decir para el Día de la Madre?

Tenemos tanto que decirle a mamá en su día, pero muchas veces no sabemos ordenar nuestras ideas y crear un mensaje emotivo para ella. Es mejor expresar nuestros sentimientos en palabras escritas a mano, en vez de hacerlo en el celular o computadora. Por eso, te dejamos el paso a paso para realizar una carta muy especial a mamá:

Ordena tus ideas y sé sincero al momento de escribir.

Tómate unos minutos para recordar todo lo vivido, así como expresar lo agradecido que estas, y si lo deseas, una promesa que quisieras cumplirle.

Empieza con un mensaje corto como: “querida mamá”, “hola, mamita”, “en este día especial...”; busca la manera de hacerlo más cercano y especial. Tal vez algún nombre de cariño con el que llamas a mamá.

Escribe todas las palabras que consideres necesarias y lo que tu corazón te dicte.

Incluye alguna fotografía, accesorio o recuerdo que hayas conservado. Asimismo, puedes complementar la carta con algún obsequio.

Finalmente, puedes recomendarle que lo lea a solas o llevarla a un lugar especial y leerle juntos. La idea es que pueda sentirse cómoda y vivir un momento muy especial.

¿Qué es una frase de amor de madre?

Compartimos citas de grandes personalidades por el Día de la Madre que expresan cuánto amas a tu mamá:

“La vida comenzó al despertar y amar el rostro de mi madre”, George Eliot. “Todo lo que soy, o espero ser, se lo debo a mi ángel madre”, Abraham Lincoln. “Nacemos del amor; el amor es nuestra madre”, Rumi. “Cuando miras a los ojos de tu madre, sabes que es el amor más puro que puedes encontrar en esta tierra”, Mitch Albom. “Una madre es aquella que puede tomar el lugar de todos los demás pero cuyo lugar nadie más puede tomar”, Cardenal Meymillod. “La vida no viene con un manual, viene con una madre”, Desconocido. “El mejor lugar para llorar es en los brazos de una madre”, Jodi Picoult.

¿Cómo agradecer a una mamá por el Día de la Madre?

Hoy es el Día de la Madre y gracias a la tecnología puedes sorprenderla al despertar con un mensaje especial a través de WhatsApp o el servicio de mensajería instantánea de tu preferencia. Si necesitas inspiración, te compartimos algunas ideas para demostrarle lo mucho que la aprecias y la quieres.

Hoy, en tu día especial, quiero expresarte mi más sincero agradecimiento por todo el amor que me has brindado. Eres la mejor madre del mundo y estoy muy agradecido/a por todo lo que has hecho por mí. ¡Feliz Día de la Madre! Desde que abro los ojos hasta que los cierro, eres mi primer pensamiento y mi último sueño. Gracias por ser mi guía, mi apoyo incondicional y la mejor mamá del mundo. Te deseo todo el amor del mundo en el Día de la Madre. Gracias por todo lo que haces por los niños. Te adoran. Mamá, eres mi mejor amiga y estaría perdido sin ti. Gracias por todo lo que haces por mí. Te quiero con locura. Eres la persona más cariñosa y atenta que conozco. Gracias por traerme a este mundo y por estar a mi lado todos los días. Te quiero, mamá. Mamá, ¿qué haría yo sin tu sabiduría, tu amor y tu apoyo? Gracias por todo lo que haces por mí. Feliz Día de la Madre. Te echo de menos, mamá. No puedo esperar a reunirme contigo para celebrarlo como es debido. Que tengas un maravilloso Día de la Madre, ¡y gracias por todo! Gracias por todo lo que haces por mí, mamá.

¿Cómo describir el amor de una madre?

Si buscas cómo describir el amor de una mamá a sus hijos por el Día de la Madre, aquí te presentamos una selección de las mejores frases para expresarle a tu progenitora este sentimiento:

El amor de una madre no tiene límites. El corazón de una madre es tan grande que siempre perdona a sus hijos. Una madre es como una leona, siempre protegiendo a sus hijos con su vida si es necesario. Mamá es la palabra más hermosa de todo el diccionario. El corazón de una madre no le pertenece, lo entregó a sus hijos. Una madre siempre está presente para sus hijos, aunque estén lejos de ella. El trabajo de ser madre a tiempo completo es sentir amor puro e incondicional para siempre. Un hijo es la fuerza que necesita una madre para superar cualquier obstáculo.

¿Cómo felicitar a mamá por el Día de la Madre?

Si bien las palabras nunca bastan para felicitar a mamá por el Día de la Madre, aquí te presentamos las mejores opciones para que se las dediques desde el fondo de tu corazón:

Te expreso mi gratitud infinita, Madre. Siempre te estaré agradecido/a por todo lo que has hecho por mí. Querida Mamá, hoy en tu día, quiero decirte que eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Gracias por todo tu amor y dedicación. En el Día de la Madre, quiero agradecerte por ser la roca en mi vida, por estar ahí en los momentos buenos y malos. Eres mi héroe y mi modelo a seguir. ¡Feliz día Mamá! El amor de mi Madre es el más grande y puro que he conocido. Gracias por ser mi guía, mi amiga y mi protectora. Madre, mi amor por ti es infinito, gracias por darme todo y más de lo que necesito. Eres el motor que me impulsa hacia adelante. En este Día de la Madre, quiero prometerte que siempre estarás presente en mi corazón y que nunca te olvidaré. Te quiero más allá de las palabras, Mamá.

Los mejores deseos por el Día de la Madre para usar como estado de Whatsapp, Facebook e Instagram

Deséale tanto a tu mamá como a las otras mamás que conozcas un feliz Día de la Madre con estas palabras para usarlas de estado en las redes sociales:

¡Feliz Día de la Madre a la mamá más increíble del mundo! Tu amor y guía significan todo para mí. Deseando un Día de la Madre muy especial a la mujer que siempre ha sido mi roca. Gracias por tu apoyo infinito y tu amor incondicional. A la mujer que me crió con amor, gracia y fuerza: ¡Feliz Día de la Madre! Estoy muy agradecida de tenerte como mi madre. Feliz Día de la Madre a la mujer que equilibra sin esfuerzo la maternidad, el trabajo y todo lo demás. ¡Eres realmente increíble! Envío de cálidos deseos y abrazos a todas las madres increíbles que hay por ahí. ¡Feliz Día de la Madre! Vuestra dedicación es inspiradora. En este Día de la Madre, celebro el hermoso vínculo que compartimos, mamá. Gracias por ser mi mejor amiga y confidente. Feliz Día de la Madre a la mujer que siempre sabe cómo hacerme sonreír, incluso en los días más difíciles. Te quiero, mamá. Deseando un feliz Día de la Madre a la mamá que hace que nuestra familia esté completa. Tu amor llena de felicidad nuestro hogar. Hoy y todos los días, te aprecio y te adoro, mamá. ¡Feliz Día de la Madre a la superheroína de mi vida! Feliz Día de la Madre a la mujer que me enseñó la importancia de la bondad, la compasión y el amor incondicional. Eres mi modelo a seguir.

Mensajes de apreciación a mamá por el Día de la Madre

Si bien todo el año es el Día de la Madre, sorprende este domingo 14 de mayo a mamá con los mejores y más emotivos mensajes de apreciación y agradecimiento:

De todas las madres del mundo, me alegro mucho de que seas la mía. Gracias por estar ahí cada día con exactamente lo que necesitaba. Ahora que soy mayor, no sólo siento gratitud por ti, sino admiración. Sólo espero ser una madre tan grande como tú algún día. Gracias por criarme antes de que pudieras publicar fotos embarazosas de mí en las redes sociales. No hay palabras para describir lo mucho que significas para mí. Soy tan afortunada de ser tu hija. Para mi madre, mi amiga, mi ángel. Feliz Día de la Madre.

Mensajes de elogio para el Día de la Madre

Porque nadie nace sabiendo cómo ser mamá, aquí te dejamos los mejores mensajes de elogio para que se los dediques a tu progenitora en el Día de la Madre:

Mamá, eres el pegamento que mantiene unida a nuestra familia. Hiciste de nuestra casa el lugar más feliz. ¡Gracias, mamá! Feliz Día de la Madre a mi mejor maestra, mejor amiga y terapeuta más barata. Miro a nuestra familia y estoy muy agradecida: tú lo hiciste posible, mamá. Simplemente no hay nadie como tú, mamá. Soy quien soy hoy gracias a ti, mamá. Gracias por cuidar de nosotros, mamá, incluso cuando no era fácil.

Mensajes del Día de la Madre de la hija o nuera

Deséale un Feliz Día de la Madre a tu nuera o hija y viceversa con uno de estos mensajes dulces, divertidos o sinceros en una tarjeta o texto, o como inspiración para tus propios deseos:

Estoy muy orgullosa de ser tu hija. Feliz Día de la Madre al mejor modelo que jamás podría haber pedido. Todo lo que soy o espero ser, te lo debo a ti. Feliz Día de la Madre a alguien que es realmente como una madre para mí. No hay palabras para expresar el amor incondicional que siento por ti. Estaría perdida sin tu guía y tu gracia. El hogar está donde tú estés, mamá. El mejor cumplido que me pueden hacer es decir que soy como tú.

Mensajes para la nuera en el Día de la Madre

Haz que tu nuera se sienta querida y apreciada en el Día de la Madre con estas sentidas frases. Envíale un deseo especial de Feliz Día de la Madre a la esposa de tu hijo y/o madre de tus nietos demostrándole lo mucho que significa para ti y tu familia, y le arrancarás una sonrisa.

Feliz Día de la Madre a la hermosa madre de mis nietos. No me siento más que orgulloso de compartir el Día de la Madre contigo, nuera. Verte crecer como madre llena mi corazón de alegría. Feliz Día de la Madre, nuera. Mis nietos se han llevado el premio gordo contigo, querida nuera. Que pases un día maravilloso. No hay nadie más en la tierra a quien preferiría para ser la madre de mis ángeles. El más feliz de los Días de la Madre para ti. Tu fuerza y tu espíritu me recuerdan cada día lo afortunados que son mis nietos. Feliz Día de la Madre. Te celebro como mucho más que una nuera. Eres una de mis mejores amigas. Que pases un día maravilloso. Gracias por todo lo que haces por mi hijo y los niños. Eres un verdadero regalo. Feliz Día de la Madre. Le has dado tanto a mi hijo y a mis nietos a lo largo de los años. Soy muy afortunada de tenerte como nuera. Eres una madre amable, cariñosa y generosa, y me siento honrada de que formes parte de esta familia. Feliz Día de la Madre. Feliz Día de la Madre a la mujer que me hizo abuela. Gracias por los mejores regalos del mundo.

Frases por el Día de la Madre para una relación en progreso

La relación con tu nuera no es perfecta, pero eso no significa que no la quieras. Recuérdale en el Día de la Madre que siempre estás de su lado con estos sentimientos con estas emotivas frases:

Compartir el Día de la Madre es duro, pero si tengo que hacerlo, me alegro de compartirlo contigo. Aguantar los momentos difíciles no ha sido fácil, pero estoy muy agradecida de que sigas aquí, amando a esta familia. Feliz Día de la Madre. Seguimos creciendo juntos cada año. Estoy orgullosa de compartir el Día de la Madre contigo, nuera. Podemos ser muy diferentes, pero cuando se trata de la familia, estamos de acuerdo. Feliz Día de la Madre, nuera. Nuestra relación madre-hija ha tenido muchos altibajos. Sin importar nuestras luchas, estoy orgullosa de llamarte mi nuera. Feliz Día de la Madre. Juntas demostramos al mundo que incluso las relaciones difíciles pueden ser hermosas e inspiradoras. Brindo por nosotras. Feliz Día de la Madre, nuera. Juntas hacemos desastres, momentos y recuerdos, y me encantan todas nuestras partes. Feliz Día de la Madre, nuera. Las relaciones entre suegros pueden ser un reto, pero la recompensa merece la pena. Feliz Día de la Madre para ti.

Frases que un hijo o yerno puede dedicar por el Día de la Madre

El Día de la Madre es el momento perfecto para celebrar a todas las madres, ¡incluida la suegra! Ayúdala a pasar el mejor día de su vida enviándole un mensaje de Feliz Día de la Madre para la mamá de su pareja y/o cónyuge.

Feliz Día de la Madre del Hijo más Afortunado del Mundo. Feliz Día de la Madre a la mujer que me convirtió en el hombre que soy hoy. Feliz Día de la Madre a mi “otra madre”. Soy tan afortunado de tener dos grandes madres. Feliz Día de la Madre, gracias por todo lo que haces por mí y por mi familia. Gracias por todo tu amor, tus risas y tus grandes consejos. No podría haber pedido una suegra mejor que tú. Feliz Día de la Madre. A mi maravillosa suegra. Te deseo un día fantástico lleno de alegría, ¡te lo mereces! Feliz Día de la Madre. Este día sólo se celebra una vez al año, querida suegra, así que relájate, diviértete y pasa el mejor Día de la Madre. Feliz Día de la Madre. Te agradezco que me hayas acogido en tu familia y te hayas convertido en mi suegra, eso me ha dado un motivo para enviarte una tarjeta en este día tan especial. Feliz Día de la Madre. A mi suegra que tanto quiero. A mi increíble suegra. Eres una persona atenta, cariñosa y maravillosa que se merece tener el mejor Día de la Madre.

Poemas cortos del Día de la Madre para una nuera especial

A veces, la mejor forma de compartir nuestros sentimientos es a través de la poesía. Por tal razón, aquí te presentamos unos originales poemas cortos por el Día de la Madre para demostrar tu amor y alegrar a tu nuera en esta fecha especial.

Para una nuera especial

De los momentos especiales

la rutina diaria;

El trabajo de ser madre

siempre está en tu mente.

Feliz Día de la Madre

querida nuera

Eres realmente única.

Nadie como tú

En el momento en que te convertiste en familia, supe

Que no había nuera como tú

Traes tanta alegría que está claro

Por qué, mi dulce nuera

Todos te queremos tanto.

El viaje

Ser madre es una labor de amor

Nada es más desafiante

ni más gratificante.





Como tu suegra

Me complace el viaje

de amar a mi nieto

junto a ti.





En los días venideros

celebraremos

ser mamá y abuela.





Gracias por ser la persona tan especial que eres.

Frases para madres fuertes por el Día de la Madre

Ser madre es uno de los trabajos más duros (y a la vez gratificantes) que se pueden hacer. Justo cuando pensamos que nuestras madres han llegado al límite de su ingenio y agallas, sacan a relucir superpoderes que ni siquiera sabíamos que tenían. Así que este Día de la Madre, comparte con ella algunas de estas citas de madres fuertes para recordarle el poder único que tiene como madre.

Saber que mi madre camina a mi lado me da fuerzas para capear cualquier temporal. Mi madre es tan fuerte como un roble que nunca será talado. Mi madre es mi mejor amiga y mi primera heroína. Nunca deja de levantarme cuando estoy deprimido. El tacto suave de mi madre oculta su fuerza. Mamá es una mujer poderosa que se vale por sí misma. Con mi madre detrás, puedo hacer cualquier cosa. Ella me da fuerza. Las madres lo hacen todo. Son consejeras, profesoras, panaderas, gerentes y animadoras, ¡y lo hacen sin sudar!. ¡Se necesita una mujer fuerte para ser madre y una aún más fuerte para ser MI madre! El amor de una madre es suave como un conejito pero fuerte como un buey. No importa la edad que tengas. El amor feroz de tu madre siempre estará ahí para sostenerte. Las madres sostienen las cargas de sus hijos con sus manos. Son lo suficientemente fuertes para hacer ambas cosas.

Frases de un hijo para mamá por el Día de la Madre

El amor incondicional entre una madre y un hijo no tiene comparación. Y aunque puede ser difícil encontrar las palabras para describir esta relación tan especial, nosotros te ayudamos. Tanto si eres una madre orgullosa que necesita un pie de foto de Instagram para decirle al mundo lo increíble que es tu chico como si eres un hijo que busca frases cortas del Día de la Madre para escribir en una tarjeta que acompañe a su regalo del Día de la Madre, seguro que aquí encuentras las palabras adecuadas:

Mamá, gracias por ser la primera mujer de mi vida. Siempre serás la mejor. Me has ayudado a levantarme cuando me caía, me has ayudado a aprender cuando luchaba. Me has querido más de lo que un hijo se merece. ¡Te quiero más de lo que crees! El amor de un hijo por su madre es eterno. Una madre sabe que su hijo dejará su casa, pero nunca dejará el hogar de su corazón. El vínculo entre un hijo y su madre es más fuerte que un huracán. Mamá, sé que te he dado muchos dolores de cabeza. Pero no importaba si era mi brazo roto o mi mudanza al otro lado del país, sabía que siempre vendrías a verme si te necesitaba. La guía que me diste en la vida sólo ha servido para convertirme en el hombre que soy hoy. Detrás de un hombre feliz y cariñoso hay una madre cariñosa y afectuosa. Nadie podía [insertar actividad favorita con mamá] tan bien como tú, mamá. Gracias por dedicar tiempo a enseñarme a [hacer/decir/jugar/hacer/crear actividad]. Soy mejor hombre porque fuiste mi madre.

Frases de una hija para mamá por el Día de la Madre

No hay nada tan especial como la relación única e inquebrantable entre una madre y su hija. Las madres quieren lo mejor para sus hijos y las hijas admiran a sus madres en busca de inspiración y consejo. La relación puede cambiar con el paso del tiempo, pero hay algo que siempre permanece igual: el amor incondicional que se profesan. Expresar sus sentimientos de la forma adecuada puede ser difícil. Hemos reunido las mejores frases para madre e hija y las hemos clasificado para que encuentres la frase ideal para tu relación especial:

Puede que yo sea tu princesa, pero tú eres la mejor reina, mamá. Verte me ha enseñado más de lo que nunca sabrás sobre cómo ser una mujer independiente. Gracias por ser mi inspiración, mamá. Celebraste todos mis éxitos y lloraste con todas mis penas. Mamá, gracias por ser la mejor madre que una hija podría desear. Si todas las hijas te tuvieran como madre, el mundo sería un lugar mejor. Pero yo no querría compartirte. Mamá, tú me enseñaste a ser madre. Sólo puedo esperar que mis hijos tengan una infancia tan increíble como la mía. ¡Estoy tan contenta de que seas su abuela! Ser tu hija es lo mejor que me ha pasado nunca. Una madre y su hija conocen el corazón de la otra como si fuera el suyo propio. El vínculo más extraordinario es el que existe entre una madre y una hija. El hilo que las une se extiende por encima de la distancia y el tiempo, para no romperse nunca. Una gran mujer me llama hija. Me siento humilde por estar a su lado en la vida. El amor de una hija por su madre sólo es superado por el amor de su madre por ella.

Canciones para el Día de la Madre para dedicar

Si no puedes decirlo con palabras, tal vez una canción sea la mejor opción. Te dejamos canciones con dedicatorias para las madres:

“Amor eterno” - Juan Gabriel





“Te amo mamá” - Marco Antonio Solís









“Madre” - Camilo Sesto





¿Cuál es el origen del Día de la Madre?

El Día de la Madre tiene su origen en 1865, donde la activista Anna Jarvis comenzó a organizar reuniones de madres, que eran denominadas Día de las Madres, para compartir experiencias entre madres como una forma de homenajear a su progenitora, Anne Reeves Jarvis, después de su muerte. Allí fue donde una de las líderes del movimiento feminista, Julia Ward Howe, empezó a desarrollarse también como activista y escritora.

En 1870, las activistas responden a las tragedias vividas durante la Guerra Franco-prusiana, donde Ward Howe llamó a las mujeres del mundo a unirse para promover la paz, a través de su poema titulado Proclama del día de las madres.

Ya en 1907, el movimiento de mujeres solicitó al gobierno conmemorar el 12 de mayo, el segundo domingo del mes, en un día dedicado a las madres del mundo. Por ello, el Día de la Madre se oficializó en 1914, en el gobierno del presidente Woodrow Wilson, y es el que se mantiene todavía en Estados Unidos. Además, la celebración fue adoptada por otros países.

Significado del Día de la Madre

El Día de la Madre tiene un significado inmenso como momento para honrar y apreciar el amor desinteresado, los sacrificios y la naturaleza cariñosa de las madres. Es un día para celebrar el profundo impacto que las madres tienen en nuestras vidas y expresar gratitud por su apoyo y cuidados inquebrantables.