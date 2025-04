Un boleto del Powerball que fue adquirido en diciembre de 2024 tiene un premio de un millón de dólares que aún no ha sido reclamado. Las autoridades de la lotería están alertando al público, ya que el plazo límite para cobrar este millonario premio está próximo a vencer. Si el ganador no se presenta pronto, podría perder la oportunidad de cambiar su vida.

De acuerdo con las normas de Powerball, los ganadores disponen de un año para reclamar su premio. Esto implica que el plazo finaliza en diciembre, y si no se presenta nadie, el dinero quedará sin dueño. Por ello, las autoridades de la lotería están instando con urgencia al ganador a revisar su boleto y acudir lo antes posible.

Este no es el único premio millonario que sigue sin dueño. El 25 de marzo de 2025, alguien ganó 344 millones de dólares con un boleto de Mega Millions en una tienda Casey’s General Store. Otro premio de un millón de dólares fue sorteado el 25 de febrero de 2025 en Tony’s Finer Foods de Chicago, también en el Mega Millions. Cada año, miles de millones en premios quedan sin reclamar, muchas veces porque la gente no revisa bien sus boletos.

La probabilidad de ganar el premio mayor en el en el Powerball es de 1 en 292,2 millones. (Foto: Angela Weiss / AFP)

Algunas personas piensan que si no ganaron el premio mayor, su boleto ya no vale nada, pero no es así. Muchos premios secundarios, como este de un millón de dólares, también pueden cambiar la vida de alguien. Por eso, es importante revisar todos los números, incluso si crees que no ganaste.

Si alguien cree tener el boleto ganador, debe seguir tres pasos importantes: primero, firmar el reverso del boleto; luego, contactar a la Lotería del estado correspondiente para programar una cita o enviar el boleto por correo; y por último, decidir cómo quiere recibir el dinero, ya sea en un solo pago o en pagos anuales.

El boleto ganador del millón de dólares fue comprado en la tienda Jewel-Osco, ubicada en Melrose Park, un suburbio de Chicago (Illinois). Si crees que podrías ser el ganador, es hora de revisar tu boleto.

Los premios varían, con botes que alcanzan cifras multimillonarias. Existe la opción "Power Play" para multiplicar premios secundarios. (Foto: Brandon Bell / Getty Images)

Los boletos de Powerball tienen un costo de $2. (Foto: Anadolu / Getty Images)

Cómo jugar Powerball

Jugar Powerball es bastante sencillo. Aquí te explico los pasos básicos y el costo:

Cómo jugar:

Elige tus números: Debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas. Luego, elige un número entre el 1 y el 26 para la Powerball roja.

Compra tu boleto: Puedes comprar tus boletos en establecimientos autorizados de lotería. También existe la opción de que la máquina seleccione los números al azar por ti, esto se llama “Quick Pick”.

Opción Power Play: Por un costo adicional, puedes agregar la opción “Power Play”. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Cuánto cuesta:

Un boleto de Powerball básico cuesta $2 por jugada.

Agregar la opción Power Play tiene un costo adicional de $1 por jugada.

Existen opciones para jugar varios sorteos consecutivos y en algunas ocaciones se pueden obtener descuentos.